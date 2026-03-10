Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

Спортивные смарт-очки с камерой, динамиками и AI-функциями. Звучит как очередной гаджет «всё в одном», где ни одна функция толком не работает. Но BleeqUp Ranger AI оказались приятным исключением. Разбираемся, что внутри, как ведут себя в реальных условиях и кому вообще стоит на них смотреть.

Характеристика BleeqUp Ranger AI

Модель: BleeqUp Ranger AI (CGQ542AO)

Тип устройства: спортивные очки, экшн-камера, наушники, интерком

Габариты: Размеры оправы: ширина — 157 мм Расстояние между шарнирами — 150 мм Длина оправы — 171 мм Длина дужек — 123 мм Высота линзы — 60 мм Вес: ~49 г

Камера: Разрешение — 16 Мп Фото — 4656×3496 (4:3) Видео — 1920×1080, 30 fps Угол обзора — 120° ИИ-стабилизация

Аккумулятор: 260 мА·ч (быстрая зарядка, около 1 часа до 100%)

Связь: Bluetooth, Wi-Fi (WLAN 5G AP)

Микрофоны: 5-микрофонный массив с шумоподавлением

Динамики: Открытый тип 4 (2 полночастотных + 2 высокочастотных) Частотный диапазон — 20 Гц – 40 кГц

Процессор: Snapdragon W5100 (двойной чип для экономии энергии)

Защита: Корпус — IP54 (от пыли и влаги) Линзы — UV400

Цена на момент обзора: 30 000 ₽

Распаковка и первые минуты

Упаковка у BleeqUp сделана с претензией. Коробка раскрывается театрально, и это не просто маркетинговый ход, а продуманная подача: внутри жёсткий кейс для переноски, а уже в нём, в мягком чехле, лежат сами очки. Под кейсом отдельный бокс с магнитной зарядкой, сменной насадкой и инструкцией. Всё аккуратно разложено, ничего не болтается.

Первое включение потребует немного терпения. Очки нужно посадить на магнитную зарядку и подождать около пяти минут. В моём случае устройство ожило само, начав проговаривать голосовые подсказки на английском. Дальше стандартная схема: скачиваем фирменное приложение, проходим короткий онбординг и подключаем очки по Bluetooth. Процесс простой, без подводных камней.

Дизайн и эргономика

Давайте сразу расставим точки: это спортивная модель. Цельная зеркальная линза, массивная оправа, камера по центру с индикатором съёмки. Гулять в таких очках по центру города можно, но выглядеть вы будете как персонаж из научной фантастики. И это нормально, потому что очки созданы для другого: велосипед, горные лыжи, бег, коньки, любая активность на открытом воздухе.

Корпус выполнен из матового пластика. Тактильно приятный, не скользит, не собирает отпечатки. Вес при всей начинке на удивление небольшой. На голове очки сидят плотно и уверенно. За несколько недель активных тренировок (велосипед и бег) ни разу не возникло желания их поправить. Ни тряска, ни резкие повороты, ни пот на переносице не заставили очки сползти.

При этом внутри этого корпуса умещается камера, аккумулятор, сенсорная панель, микрофонный массив, динамики и набор индикаторов. По сути, на носу целый мультитул, который при этом не давит и не мешает.

Отдельный момент касается дисплея. В BleeqUp сознательно отказались от любых экранов внутри линзы. Решение выглядит странно только на первый взгляд. Производитель объясняет его безопасностью. Когда человек едет на велосипеде или мчится по склону на лыжах, даже короткий взгляд на интерфейс перед глазами может стать причиной падения.

Вторая причина более практичная. Любой дисплей увеличивает вес устройства, резко сокращает время работы и делает конструкцию сложнее. В спортивной модели приоритеты другие: лёгкость, автономность и отсутствие отвлекающих факторов. Поэтому Ranger AI делают ставку на камеру, звук и ИИ-функции, а не на виртуальные интерфейсы перед глазами.

Почему такие очки вообще появляются

Вообще BleeqUp Ranger AI — часть более крупного тренда. Последние пару лет рынок носимой электроники начинает разделяться на два направления.

Первое — AR-очки с дисплеями, где перед глазами появляется интерфейс, уведомления и виртуальные элементы. Этим занимаются Apple и несколько других компаний. Проблема в том, что такие устройства пока остаются тяжёлыми, дорогими и довольно прожорливыми по батарее.

Второе направление — так называемые AI-очки. В них нет дисплея, зато есть камера, микрофоны, динамики и функции искусственного интеллекта. По сути это голосовой ассистент, экшн-камера и гарнитура в одном корпусе.

BleeqUp делают ставку именно на этот формат. Причём ещё и на узкую нишу спорта. Логика понятная: в электронике выигрывает не тот, кто добавляет больше функций, а тот, чьё устройство становится незаменимым в конкретном сценарии.

По этой причине Ranger AI больше напоминают не AR-гаджет, а спортивный инструмент. И в этом смысле они ближе к экшн-камерам вроде GoPro, чем к умным очкам.

Оптика: обычная vs ZEISS

Линзы доступны в нескольких вариантах, и вот тут совет однозначный: берите версию с оптикой ZEISS. Разница ощутима.

Стандартная линза справляется со своими задачами, но ZEISS-вариант работает на другом уровне. Спецификации говорят сами за себя: защита UV400, улучшенное антицарапинное покрытие, водоотталкивающий слой и сниженная отражаемость.

На практике это выражается в плотной, контрастной картинке без искажений по краям. Никакого «мыла» или размытия на периферии. После нескольких недель активного использования, видимых микроцарапин на линзе не появилось.

Крупный размер линзы закрывает боковую периферию, что на скорости критически важно. Глаза не ловят паразитные боковые засветы, ветер не бьёт по глазам. Для велосипедистов и лыжников это ключевой момент.

Камера: что снимает и как

Встроенная камера расположена по центру оправы между дужками. При активации загорается белый индикатор, предупреждающий окружающих о съёмке. Днём это удобно и корректно с точки зрения приватности, ночью индикатор становится особенно заметным.

Камера рассчитана на POV-съёмку: запись маршрутов, тренировок и поездок. Угол обзора широкий, стабилизация работает аккуратно, поэтому картинка остаётся достаточно ровной даже во время движения. Для вертикальных видео из седла велосипеда или с горнолыжного склона такого качества вполне достаточно.

Понятно, что по уровню изображения это не GoPro. Но задача у камеры другая. Главное преимущество в том, что она всегда находится на вас. Ничего не нужно крепить на шлем или руль, руки остаются свободными, а съёмка ведётся ровно с точки зрения вашего взгляда.

Камера здесь работает скорее как мини-экшн-камера, встроенная прямо в оправу. Вместо борьбы за максимальное качество изображения ставка сделана на удобство. Нажал кнопку и поехал.

Звук: динамики и связь

Здесь важный нюанс. В дужках установлены компактные динамики открытого типа, направленные к ушам. Это не костная проводимость, а именно миниатюрные излучатели. У каждого подхода свои плюсы и минусы, и BleeqUp осознанно выбрали открытую схему.

Что это значит на практике. Музыку слушать приятно: звук чистый, достаточно объёмный для своего формата. На средней громкости посторонние рядом с вами ничего не услышат. Если выкрутить на максимум, звук начнёт «вытекать» наружу. Но для спорта это скорее плюс: уши остаются открытыми, вы слышите машины, велосипедистов, окружающую обстановку. Безопасность на дороге важнее изоляции.

Отдельная находка: если надеть капюшон поверх очков, динамики оказываются в замкнутом пространстве и создают эффект, близкий к закрытым наушникам. Звук становится плотнее, басы ощутимее. Для пробежки в прохладную погоду это неожиданно удачное сочетание.

Телефонная связь работает на удивление хорошо. Собеседник слышит вас чётко, без эха и посторонних шумов. Встроенный микрофон хорошо подавляет ветер (по крайней мере, на умеренных скоростях). В ответ голос собеседника звучит отчётливо через дужечные динамики. Полноценный хендсфри без каких-либо дополнительных устройств.

Управление

Система управления гибридная. Используются физические кнопки на дужках и сенсорная зона. Такой подход оказался удобным: базовые действия выполняются прямо на очках, более сложные функции остаются в приложении.

Правая дужка отвечает за мультимедиа и управление камерой. Кнопка съёмки расположена ближе к шарниру. Нажатие ощущается чётко, с лёгким механическим кликом. За всё время тестирования случайных нажатий не возникало.

Логика простая. Однократное нажатие делает фотографию. Удержание запускает запись видео. Если запись уже идёт, короткое нажатие добавляет маркер ключевого момента, а повторное удержание останавливает съёмку. Передний индикатор при этом загорается, предупреждая окружающих о записи.

На той же правой дужке расположена сенсорная зона. Через неё управляется музыка и звонки. Одно касание ставит трек на паузу или запускает воспроизведение. Двойное касание переключает на следующий трек, тройное возвращает предыдущий. Громкость регулируется свайпами вперёд или назад по поверхности дужки.

Сенсор реагирует достаточно быстро, однако в перчатках иногда капризничает. Поэтому во время зимних тренировок основная ставка всё же на физические кнопки.

Левая дужка сенсорной панели не имеет. Здесь находится кнопка питания и элементы управления связью. С её помощью можно включать и выключать устройство, а также управлять функциями интеркома. Короткое нажатие может заглушить микрофон, удержание активирует общий режим отключения звука. Для полного выключения очков кнопку нужно удерживать несколько секунд.

В результате схема управления получилась достаточно интуитивной. Большинство действий можно выполнить буквально на ощупь, не снимая очков и не доставая смартфон. Всё остальное, включая расширенные настройки, спортивные режимы и работу с видео, переносится в фирменное приложение.

Приложение

Основные функции BleeqUp Ranger AI раскрываются через фирменное приложение. Здесь настраиваются режимы записи, включаются спортивные сценарии, работает AI-анализ активности и хранится весь отснятый материал.

Подключение реализовано не только через Bluetooth. Для передачи данных используется встроенный Wi-Fi: очки создают собственную точку доступа, к которой подключается смартфон. Через неё быстрее передаются видео, фотографии и данные тренировок.

Интерфейс приложения разделён на несколько разделов. Первый отвечает за спортивные активности: фиксируются поездки и тренировки, сохраняется маршрут на карте, отображаются дистанция, скорость и время движения. По сути очки работают как спортивный трекер с камерой.

Во время записи включается AI-анализ. Алгоритмы автоматически отмечают ключевые моменты активности: ускорения, интересные участки маршрута и другие события. После завершения поездки приложение собирает такие фрагменты в отдельную подборку.

Следующий шаг — автоматический монтаж. Программа может собрать короткий ролик из ключевых эпизодов тренировки, добавив поверх данные активности: скорость, дистанцию и длительность маршрута. Получается готовый клип с элементами спортивной телеметрии.

Все записи сохраняются в альбоме. Здесь находятся полные ролики, отдельные фрагменты и автоматически собранные видео. Интерфейс напоминает обычную галерею смартфона, поэтому разобраться можно за пару минут.

В настройках доступны параметры записи, управление хранилищем, обновление прошивки и дополнительные функции. Например, система определения ношения: очки понимают, находятся ли они на голове, и автоматически выключаются, если долго лежат без движения.

Есть и функция интеркома. Пользователи могут общаться друг с другом во время поездки через встроенные микрофоны и динамики. Для групповых тренировок или велопоездок это оказывается довольно удобным сценарием.

При этом приложение пока нельзя назвать идеально отполированным. Интерфейс местами сыроватый: встречаются некрасивые переносы слов, иногда не отображаются минуты времени, а система способна вывести надпись вроде «Осталось около {данные} минут». Работать с приложением можно, но ощущение ранней версии всё же присутствует.

Зато разработчики активно дорабатывают софт. За месяц использования очки дважды получали обновления прошивки, в которых исправлялись ошибки и улучшалась работа устройства.

Приложение доступно на Android и iOS и полностью переведено на русский язык. А полноценный потенциал этих очков, судя по всему, лучше всего раскрывается именно летом. Особенно во время длительных велосипедных поездок, где можно записывать маршрут, фиксировать ключевые моменты и сразу получать готовые ролики с телеметрией.

Автономность

Аккумулятор встроен прямо в оправу, что добавляет вес, но незначительно. Заряжается через фирменную магнитную зарядку. Магниты цепляются уверенно, случайно не отвалится.

Сам фирменный кабель зарядки оказался довольно коротким, а сам провод неожиданно тонким. Поэтому обращаться с ним придётся аккуратно, особенно если очки регулярно путешествуют в рюкзаке вместе с остальной техникой.

Во время зарядки внутри оправы начинает мигать небольшой световой индикатор.

По частоте мигания можно понять, что очки заряжаются и на каком этапе находится процесс зарядки. Этот же индикатор включается, когда идёт запись видео. Простое решение, но удобное: не нужно каждый раз проверять заряд через приложение.

Полного заряда хватает на несколько часов активного использования с камерой и музыкой. Если пользоваться только звуком без записи, автономность ощутимо увеличивается. Для стандартной тренировки в полтора-два часа заряда хватает с запасом.

Кому подойдут, а кому нет

Подойдут, если вы:

Регулярно катаетесь на велосипеде и хотите записывать поездки без креплений и экшн-камер

Занимаетесь зимними видами спорта и устали от запотевающих масок с отдельными наушниками

Бегаете и хотите слушать музыку, оставаясь в контакте с окружением

Снимаете POV-контент для соцсетей

Цените многофункциональность и минимум устройств на себе

Не подойдут, если вы:

Ищете очки для повседневной носки по городу

Хотите полную звукоизоляцию

Нуждаетесь в камере с качеством полноценной экшн-камеры

Не готовы к регулярной подзарядке ещё одного устройства

Итог

BleeqUp Ranger AI выглядят как смелый эксперимент, но на деле оказываются зрелым и продуманным продуктом. Очки ловко совмещают функции спортивной оптики, экшн-камеры, Bluetooth-гарнитуры и хендсфри. И самое удивительное: ни одна из этих функций не ощущается компромиссной.

Оптика ZEISS даёт честную спортивную картинку. Динамики не раздражают и не изолируют от мира. Камера снимает ровно то, что видишь. Посадка надёжная. Управление понятное. Для своей ниши, а ниша здесь чётко определена как спорт и активный отдых, это один из самых цельных гаджетов, которые мне попадались за последнее время.

Если вы ищете решение «всё-в-одном» для активного образа жизни и не хотите обвешиваться камерой, наушниками и гарнитурой, Ranger AI заслуживают серьёзного внимания.

При этом обзор, скорее всего, получит обновление летом. Очки хочется полноценно протестировать на длинных поездках на MTB-байке: с тряской, скоростью, перепадами рельефа и полноценной записью маршрутов.



