Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

У TECNO есть привычка: каждое новое поколение CAMON делать ощутимо лучше предыдущего. CAMON 30 был крепким середнячком, CAMON 40 уже удивлял камерой и дизайном. А вот CAMON 50 вышел на тот уровень, когда смартфон до 30 тысяч рублей начинает конкурировать не только внутри своего ценового сегмента, но и подбирается к аппаратам подороже.

У нас на тесте базовая модель CAMON 50. Неделя в кармане, несколько фото, пара дождей и один случай, когда телефон улетел на кафельный пол. Рассказываю, как оно было.

Характеристики TECNO CAMON 50

Модель: TECNO CAMON 50 (CN5)

Габариты: 162.73×77.27×7.53 мм, вес 191 г

Дисплей: 6.78 дюймов, AMOLED, 1.5K (1208×2644 пикселей), 429 ppi, 144 Гц, пиковая яркость 4500 нит, 16.7 млн цветов, ШИМ 2160 Гц, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: MediaTek Helio G200 Ultimate (6 нм, 8 ядер)

Память: до 256 ГБ + 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X, UFS 2.2)

Камеры: основная — 50 Мп, Sony LYTIA 700C, 1/1.56″, f/1.88, OIS, PDAF ультраширокоугольная — 8 Мп, GC08A8, угол обзора 112°, PDAF фронтальная — 32 Мп, GC32E1, f/2.2

Батарея: 6500 мАч быстрая зарядка 45 Вт обходная зарядка

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP68 / IP69 / IP69K, MIL-STD-810H

ОС: HiOS 16.1 (Android 16)

Связь и интерфейсы: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, VoLTE, GPS, NFC, ИК-порт, USB Type-C, две SIM-карты

Цена: от 24 999 ₽

Что в коробке?

Смартфон приезжает в коробке с переливающимся сине-голубым градиентом. Внутри:

сам TECNO CAMON 50

зарядный блок на 45 Вт

кабель USB-A на USB-C

прозрачный силиконовый чехол с рельефной текстурой

скрепка для SIM-лотка

документация

На экране с завода уже наклеена защитная плёнка, снимать и переклеивать ничего не нужно. В общем, достал, вставил симку и пошёл. Приятно, что TECNO кладёт и чехол, и зарядку, и плёнку сразу. В 2026 году это уже не у всех так.

Дизайн и ощущения в руке

Первое впечатление: он тонкий. 7,53 мм при аккумуляторе на 6500 мАч. Инженеры TECNO явно неплохо поработали с компоновкой. Для сравнения – прошлогодний CAMON 40 при батарее на 5200 мАч был примерно такой же толщины. Здесь ёмкость выросла на четверть, а корпус практически не потолстел.

Весит 191 грамм, с обеих сторон стоит Corning Gorilla Glass 7i. Экран плоский, рамки тонкие. Фирменный элемент серии CAMON в виде изогнутой линии, обрамляющей вертикальный блок камер, никуда не делся. Она одновременно напоминает набегающую волну и ребро жёсткости, визуально делая камерный модуль менее громоздким, хотя объективы тут крупные. Новая деталь в виде овальной платформы под объективами красиво уравновешивает блок.

Красный LED-индикатор рядом с камерами работает и как декоративный элемент, и как функциональный. Он мигает при записи видео, горит во время зарядки, показывает входящие звонки и пульсирует в такт музыке. Выглядит эффектно, особенно в тёмных расцветках.

Боковые кнопки металлические, с чётким ходом и приятной отдачей. На левой грани расположилась отдельная рифлёная кнопка действия. По умолчанию долгое нажатие вызывает ИИ-ассистента Ella, короткое создаёт «умную закладку». Можно переназначить на что угодно: фонарик, запись экрана, беззвучный режим, камеру, запись на диктофон, запуск любого стороннего приложения. Физическая кнопка под конкретное действие. Казалось бы, мелочь, но в жизни реально экономит время.

По цветам: базовая модель доступна в шести вариантах. Лунный чёрный, малахитовый зелёный, туманный титановый, весенний лавандовый, хвойный зелёный и летний мятный. Палитра широкая, от деловых до откровенно весёлых.

Надёжность: IP69K и военный стандарт

Это, пожалуй, главный сюрприз CAMON 50. Базовая модель (не Pro, не Ultra, а обычная базовая) получила защиту IP68, IP69 и IP69K. Расшифрую для тех, кто не следит за стандартами:

IP68 означает погружение в пресную воду на глубину до 1,5–2 метров на 30–60 минут.

означает погружение в пресную воду на глубину до 1,5–2 метров на 30–60 минут. IP69 обеспечивает защиту от струй воды под высоким давлением.

обеспечивает защиту от струй воды под высоким давлением. IP69K это уже совсем серьёзно: защита от горячей воды (до 80°C) под давлением 80–100 бар, направленной под разными углами. Такой стандарт обычно проходит промышленное оборудование, а не смартфоны.

Сверху идёт сертификация MIL-STD-810H (военный стандарт устойчивости к экстремальным условиям) и заявленная устойчивость к падениям с высоты 1,2 метра. Тот случай с кафельным полом, о котором мы упоминали в начале? Телефон упал с высоты около метра плашмя. Ни трещины, ни скола, ни единого следа. Gorilla Glass 7i отрабатывает.

Для кого это важно? Для всех, кто не сидит целый день в офисе. Стройка, цех, склад, выезд к клиенту, да и просто активная жизнь. С CAMON 50 можно не переживать за телефон в дождь, не бояться пыли и грязи.

Экран: яркий, быстрый, бережный к глазам

Дисплей на 6,78 дюйма, AMOLED, плоский. Разрешение 1.5K (1208×2644 пикселей), в базовой модели оно достигается с помощью со-процессора TECNO T1. Частота обновления выросла до 144 Гц (против 120 у предшественника), частота отклика составляет 2800 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 4500 нит.

Что это значит на практике? На прямом солнце экран читается без напряжения, яркости реально хватает. Скролл ленты и переключение приложений ощущаются плавно и отзывчиво. ШИМ на 2160 Гц, что важно для людей, чувствительных к мерцанию: глаза при долгом использовании устают заметно меньше.

Железо и автономность

Процессор здесь MediaTek Helio G200 Ultimate, 6-нанометровый, на 8 ядрах. В AnTuTu набирает около 505 тысяч баллов. Это уверенный средний класс: мессенджеры, браузер, навигация, соцсети, стриминг работают без запинок. Нетяжёлые игры тоже вполне комфортны. Если нужен тяжёлый гейминг, стоит смотреть на старшую модель, которая выйдет чуть позже, там процессор помощнее. Память доступна в конфигурациях до 256 ГБ + 12 ГБ ОЗУ.

Батарея же тут по-настоящему хороша. 6500 мАч обеспечивают больше двух дней автономной работы по стандарту TÜV SÜD. В реальной жизни при средней нагрузке (мессенджеры, час-полтора экрана, камера, музыка) телефон спокойно доживает до вечера второго дня.

Зарядка на 45 Вт, есть обходная зарядка: можно пользоваться телефоном на проводе без лишнего нагрева батареи. TECNO заявляет 1800 циклов с сохранением более 80% ёмкости. Переводя на человеческий: если заряжать раз в два дня, батарея протянет около 10 лет. Реалистично, лет пять точно

Камера: Sony, FlashSnap и подводная съёмка

Основной модуль построен на 50 Мп сенсоре Sony LYTIA 700C (размер матрицы 1/1.56″, пиксели по 2 мкм в режиме объединения). Оптическая стабилизация на месте. Рядом расположились 8 Мп ультраширокоугольная камера (112°), инфракрасный порт для управления бытовой техникой и датчик мерцания, который отслеживает частоту искусственного освещения и помогает процессору убирать полосы на фото. Фронталка на 32 Мп, цифровой зум до 20X.

Днём камера снимает ровно так, как ожидаешь от хорошего сенсора Sony: детализация высокая, цвета естественные, динамический диапазон широкий.

Ночью работает режим Супер ночь (Super Night). Результат не флагманский, но для своего класса более чем достойный.

Теперь про самое интересное: захват движения издалека. Это особый режим для съёмки в динамике, и в CAMON 50 он серьёзно обновился. Во-первых, теперь Захват движения (FlashSnap) работает на всех доступных фокусных расстояниях (0.6X, 1X, 2X), а не только на основной камере. Во-вторых, алгоритм «Лучший кадр 2.0» научился реагировать не только на людей, но и на животных и птиц. Прыжок кота, собака с фрисби, голубь в полёте: смартфон сам ловит момент и нажимает на спуск. В нашем тесте из десяти сценариев удачный кадр получался семь-восемь раз. Впечатляющий результат для полностью автоматической съёмки.

Ширик 0,6x / 1x / 2x / 5x / 10x / 20x

Ширик 0,6x / 1x / 2x / 5x

Новая функция AI Автозум занимается автоматическим кадрированием готового фото. Снял «широкий» кадр, нажал кнопку, и смартфон предлагает три варианта обрезки с лучшей композицией. Можно активировать как до, так и после съёмки. Работает толково: алгоритм понимает, где в кадре главный объект, и обрезает так, чтобы он оказался в выигрышной позиции.

Режим подводной съёмки стоит отметить отдельно. При его включении сенсорный экран отключается (под водой он бесполезен), управление переходит на физические кнопки. Можно снимать и фото, и видео. При выходе из режима смартфон автоматически удаляет воду из динамиков звуковыми волнами. Важный момент: TECNO честно предупреждает, что телефон не является профессиональным подводным устройством, не рекомендует глубже 2 метров и дольше 30 минут, а повреждения от воды гарантией не покрываются. Но для съёмки в бассейне или на мелководье фишка рабочая.

Обновлённое «Живое фото» теперь умеет сохраняться как замедленная съёмка, чего раньше не было. А «AI Галерея искусств» позволяет стилизовать фото под Ван Гога, Моне, Пикассо или «переместить» себя на фон известных достопримечательностей. Баловство? Может быть. Но работает забавно и в презентациях неожиданно пригождается.

TECNO AI: ассистент Ella и 80+ ИИ-функций

Оболочка HiOS 16.1 построена на базе Android 16, и TECNO вложили в неё собственную ИИ-модель. Ассистент Ella выступает центром управления: через неё можно генерировать видео из фото (загружаешь картинку, описываешь, что хочешь увидеть, и через пару минут получаешь ожившее изображение), распознавать песни, очищать динамики, вызывать сервисы Яндекса голосом.

Пример работы генерации видео из фото

Отдельно хочется выделить «Умные закладки». Пожалуй, самая практичная из новых ИИ-функций. Нажимаешь кнопку действия, и Ella анализирует содержимое экрана, делает краткую текстовую сводку, сохраняет скриншот, расставляет теги и запоминает, из какого приложения взята информация. Всё это складывается в «Базу знаний». По сути, это умное «сохранённое», которое не теряется в бесконечном списке закладок. Увидел интересную статью, рецепт, адрес, ценник? Один тап, и оно в базе.

Функция «Смарт-касание» представляет собой аналог «Круга для поиска» от Google, только от Ella. Зажимаешь экран двумя пальцами, обводишь объект и получаешь информацию о нём, OCR-распознавание текста или чтение QR-кода. Работает в поддерживаемых приложениях, список которых можно настроить.

Из российских интеграций: голосовые команды Ella открывают Яндекс Еду, Яндекс Go и Яндекс Карты. Вот-вот появится ассистент OZON, помогающий найти выгодное предложение на маркетплейсе. Интеграция с Яндекс Музыкой пока в разработке.

Студия AI в галерее тоже обновилась: появились удаление отражений, теней, бликов и AI-повышение чёткости. Всё делается в пару тапов, без сторонних приложений.

Оболочка и кастомизация

HiOS 16.1 заметно повзрослела визуально. Интерфейс стал «воздушным» с эффектом матового стекла, плавными анимациями и «парящими» элементами управления.

Островок действий (Dynamic Port, аналог Dynamic Island) теперь поддерживает до четырёх карточек одновременно и настраивается в разделе уведомлений.

Кастомизация глубокая: генератор тем AI подбирает стиль иконок и цвета системы под обои, есть генерация живых обоев, 3D-обои экрана блокировки, «эффект глубины», настройка часов на локскрине и новые анимации сканера отпечатка.

В качестве движка ИИ-ассистента доступны Ella, DeepSeek и YandexGPT на выбор. TECNO обещает обновления Android на три поколения и 5 лет плавной работы. По меркам этого ценового сегмента, щедро.

А что насчёт CAMON 50 Ultra 5G?

Обзор у нас про базовый CAMON 50, но в серии есть и старшая модель, CAMON 50 Ultra 5G, и о ней стоит сказать отдельно. Главное отличие не в «чуть лучшем процессоре», а в принципиально другом подходе к камере. Модель выйдет в продажу этой весной.

Ultra 5G получил полноценный 50 Мп портретный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и цифровым до 60X. Это значит, что на концерте, на спортивном матче или просто на прогулке можно снимать удалённые объекты без потери качества. FlashSnap в Ultra работает от 0.6X до 5X, то есть захват движения доступен даже на приближении. Фронталка тут тоже серьёзнее: 50 Мп с автофокусом и записью видео в 4K.

Из остального: процессор Dimensity 7400 Ultimate (4 нм, около 800 тысяч по AnTuTu), поддержка 5G и Wi-Fi 6E, eSIM и слегка скруглённый экран на 48° (не «водопад», случайных касаний краёв не бывает). По сути, Ultra берёт всё хорошее от базовой модели и добавляет настоящий телевик, более мощный чип и 5G. Если бюджет позволяет и камера в приоритете, на Ultra стоит обратить внимание.

Итого

TECNO CAMON 50 относится к тем смартфонам, про которые сложно сказать «да, но…». Чипсет не флагманский? Верно, но для 90% повседневных сценариев его хватает. Зарядка «всего» 45 Вт? При батарее на 6500 мАч заряжать нужно раз в два дня, так что скорость зарядки не становится критичным параметром.

Зато вот что CAMON 50 даёт за свои 24 999–29 999 рублей, действительно впечатляет. Защита IP69K, которая редко встречается даже во флагманах. Камера Sony с OIS и по-настоящему умным режимом захвата движения. Яркий AMOLED на 144 Гц. Больше 80 ИИ-функций, включая полезные для реальной жизни «Умные закладки». И батарея, рассчитанная на два дня работы и пять лет службы.

TECNO больше не делает «просто бюджетники». CAMON 50 получился надёжным, толковым и по-хорошему удивляющим аппаратом. А российским пользователям ещё и приятный бонус: 200 ГБ бесплатного облачного хранилища на три года. В общем, телефон для тех, кому нужен аппарат, который не подведёт ни в дождь, ни через три года.

Реклама.

TECNO MOBILE LIMITED, рег. номер 2069121, Erid: 2W5zFJ5pT61