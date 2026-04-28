Владельцы iPhone 17 жалуются на сбой после полной разрядки

Пользователи новых iPhone начали массово жаловаться на проблему с включением смартфонов после полной разрядки аккумулятора. Судя по сообщениям на Reddit, сбой затрагивает iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.
Проблема проявляется после того, как смартфон полностью выключается из-за разряда батареи. После подключения к кабелю устройство может не реагировать на зарядку и не показывать признаков жизни.
У части пользователей iPhone всё же включается через 10–15 минут. В других случаях на это уходит несколько часов. Также есть сообщения, что проводная зарядка не помогает вовсе.
Некоторые владельцы нашли обходной вариант: смартфон удаётся запустить через беспроводную зарядку MagSafe. По словам пользователей, в отдельных случаях такой способ применяли и сотрудники Apple Store.
Точная причина сбоя пока неизвестна. Среди возможных версий называют ошибку в прошивке или проблему с калибровкой аккумулятора. Официального комментария Apple на момент публикации нет.