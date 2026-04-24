Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro поступили в продажу в России

Устройства делают ставку на портретную съемку, ИИ-функции и высокую автономность.
Редакция The GEEK сегодня в 10:13
В России начались продажи смартфонов Huawei Nova 15 и Huawei Nova 15 Pro. Новая линейка ориентирована прежде всего на портретную съемку, работу с ИИ и долгую работу без подзарядки.

На российском рынке обе модели доступы в конфигурациях 256/512 ГБ памяти. Nova 15 представлена в мятном, белом и черном цветах, а Nova 15 Pro — в мятном, лавандовом, белом и черном. Подробнее о характеристиках смартфонов читайте в отдельном материале.

Устройства поступили в продажу в России по следующим ценам:

  • Huawei Nova 15 (256 ГБ) — 33 990 рублей.
  • Huawei Nova 15 (512 ГБ) — 38 990 рублей.
  • Huawei Nova 15 Pro (256 ГБ) — 41 990 рублей.
  • Huawei Nova 15 Pro (512 ГБ) — 46 990 рублей.
