Можно ли доверить поездку нейросети? Опыт с Алисой AI

Зима — вовсе не повод отказываться от поездок. Короткие трипы на выходные помогают сменить обстановку, перезагрузиться и получить новые впечатления без долгой подготовки. Именно такой формат я и выбрал: небольшое путешествие из Кирова в Казань — около 400 километров пути.

Обычно подготовка к поездке выглядит одинаково: десятки вкладок в браузере, разрозненные статьи, отзывы, карты, списки достопримечательностей и советы «бывалых».

Как Алиса AI взяла на себя планирование поездки

Задача была простой: проверить, может ли Алиса AI заменить привычную подготовку к поездке и сэкономить время. Без ручного поиска и перелопачивания десятков разрозненных источников. Ниже — пошагово, что именно она сделала и где всё-таки потребовалось вмешательство человека.

Поездка из Кирова в Казань — не самая очевидная с точки зрения транспорта, особенно зимой, когда важно учитывать погоду. Я сразу задал Алисе вводные: мы путешествуем вдвоём, планируем недельный отпуск и хотим уложиться в бюджет до 60 тыс. рублей.

Запрос формулировал максимально конкретно: «Как добраться из Кирова в Казань зимой, вдвоём, с багажом, с учётом стоимости, времени в пути и комфорта». Уточняющих вопросов от Алисы не потребовалось — она сразу выдала сравнительную сводку по вариантам.

Нейросеть подробно сравнила все варианты транспорта (самолёт, поезд и автобус) с учётом времени в пути, стоимости, комфорта и зимних особенностей. Самолёт оказался самым быстрым (около 1 часа перелёта), но дороже — около 3,4 тыс. руб. на человека. Оптимальным вариантом стал поезд: 16 часов в пути, но дешевле — около 2,1 тыс. руб. на человека.

Один нюанс пришлось учитывать отдельно: риски зимних задержек. Алиса не закладывает погодные сбои в авиасообщении, поэтому надёжность маршрута пришлось оценивать самостоятельно. В этом смысле поезд оказался более предсказуемым выбором.

Поиск жилья без туристических клише

Следующий важный вопрос — где остановиться. Чтобы рекомендации не ушли в сторону туристических клише, я отдельно задал критерии: центр города или метро в пешей доступности, бюджет до 6 тыс. рублей за ночь, возможность готовить и спокойный район. Без этих уточнений Алиса сначала предлагала слишком «парадные» варианты.

Нейросеть предложила два сценария проживания и подробно разобрала каждый из них, дав конкретные рекомендации с адресами, ценами, расположением относительно центра города и ключевых достопримечательностей.

Алиса рассказала об имеющихся вариантах — отели или съёмные квартиры. Нейросеть отдельно отметила места в шаговой доступности от Казанского кремля и метро, указала уровень звёздности, наличие парковки, спортзала и других удобств, а также показала ориентиры на карте — можно было понять, где именно расположен отель и насколько удобно оттуда передвигаться по городу.

Все варианты сразу открывались в Яндекс Картах, поэтому проверка района, транспорта и отзывов не требовала перехода между сервисами. Для отелей и гостиниц было дано не только описание, но и ссылки на карточки заведений в Яндекс Картах с фотографиями.

В итоге Алиса отметила, что для поездки вдвоём и недельного отпуска съёмная квартира — это более выгодный и гибкий вариант. В подборке оказались квартиры в историческом центре и рядом с метро, с мини-кухнями и всем необходимым для длительного проживания. Нейросеть указала примерную стоимость за сутки, расстояние до центра и ссылки на аренду.

Финальный выбор всё равно проверял вручную: свежие отзывы, реальные фотографии и рейтинг хозяев. Алиса ускорила отбор, но последнее слово осталось за человеком.

Прогулка по городу: маршрут на день

Когда с дорогой и жильём стало понятно, я перешёл к главному вопросу любой поездки: что именно смотреть в городе и как успеть увидеть максимум за ограниченное время.

Я попросил выстроить маршрут без спешки и длинных переездов, с возможностью просто гулять и задерживаться в понравившихся местах. Сценарий на один день должен был укладываться в комфортный темп, а не в экскурсионный чек-лист.

Алиса предложила сценарий на день, выстроенный как последовательный маршрут — пешком и с короткими переездами. Начинать она рекомендовала с Казанского кремля. Нейросеть подробно рассказала, что именно стоит посмотреть на территории: мечеть Кул-Шариф, башню Сююмбике, Благовещенский собор, Президентский дворец, а также музеи. При этом Алиса добавила практичные детали — например, напомнила о правилах посещения мечети. Такой формат оказался удобным: информация не перегружает, но снимает бытовые вопросы, которые обычно всплывают уже на месте.

Дальше маршрут логично продолжался прогулкой по улице Баумана — главной пешеходной улице Казани. Алиса описала её не просто как туристическое место, а как живое городское пространство: с памятниками, историческими зданиями, кафе с татарской кухней и смотровой площадкой на колокольне Богоявленского собора.

Следующей точкой маршрута стала Кремлёвская набережная. Оттуда нейросеть предложила пройти к Дворцу земледельцев. Завершать день Алиса рекомендовала в более спокойном ритме — у озера Кабан и в Старо-Татарской слободе. Здесь маршрут становился не столько обзорным, сколько атмосферным.

Все точки маршрута сопровождались ссылками на объекты в Яндекс Картах — с фотографиями, отзывами и точным расположением. По сути, маршрут сразу можно было открыть в смартфоне и использовать как навигатор по городу.

Без еды никуда

Я попросил Алису подумать о том, где и когда перекусить по ходу маршрута. Она подобрала места рядом с ключевыми точками прогулки и составила таблицу кафе и ресторанов вдоль маршрута с адресами, меню, средним чеком, часами работы и дополнительными деталями. Например, для быстрого перекуса после кремля — кафе на улице Баумана, для обеда в середине прогулки — гастропабы, а вечером — рестораны с татарской кухней.

Как и прежде, все рекомендации сопровождались ссылками на заведения в Яндекс Картах — с фотографиями интерьеров и блюд, отзывами и точным расположением.

Во сколько обошлась поездка целиком

Когда маршрут, жильё и питание были проработаны, я попросил Алису AI составить примерный бюджет всей поездки. Нейросеть подошла к задаче комплексно: учла транспорт, проживание, еду, посещение достопримечательностей и прочие расходы — например, сувениры или непредвиденные траты. В итоге сумма получилась в районе 60 тыс. рублей, с разумным запасом по отдельным статьям расходов.

Что можно доверить Алисе AI, а что нет

Для короткого зимнего трипа Алиса AI закрыла большую часть подготовки: помогла выбрать транспорт, собрать маршрут, прикинуть жильё и уложиться в бюджет. Оставшиеся детали потребовали ручной проверки, но хаотичный поиск ушёл.

Такой подход не заменяет личные решения и финальную проверку, но значительно экономит часы времени и делает поездку предсказуемой ещё до выезда.