Главное изменение в режиме микрофона в чате: теперь запрос можно не печатать, а продиктовать голосом.
Яндекс выпустил апрельское обновление Алисы AI

Голосовой ввод поддерживает запросы длительностью до минуты. После распознавания пользователь может сразу отправить текст или сначала отредактировать его. Функция доступна в веб-версии, а также в приложениях для iOS и Android.

В чате также появилась кнопка «Поделиться». С её помощью можно отправить ссылку на весь диалог с нейросетью или на отдельный вопрос и ответ. Публичная версия открывается без авторизации.

Ещё одно нововведение — умные подсказки. При наборе запроса Алиса AI предлагает готовые формулировки, а в мобильном приложении под ответами появляются варианты продолжения разговора. Они учитывают контекст беседы и позволяют быстрее задать уточняющий вопрос.

Кроме того, Яндекс обновил интерфейс приложения Алисы AI для планшетов. Теперь оно удобнее работает в вертикальном и горизонтальном режимах на iPad и Android-устройствах.

