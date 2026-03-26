Правила и штрафы для электросамокатов в 2026 году

Электросамокаты давно перестали быть просто развлечением — это полноценный городской транспорт. С марта 2023 года в российских ПДД закрепилось понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), которое объединило самокаты, моноколёса, гироскутеры и прочие компактные устройства с мотором. Вместе со статусом пришли и обязанности: правила движения, ограничения по скорости, возрастные требования и штрафы.
Разбираемся, что нужно знать каждому самокатчику в 2026 году, чтобы не получить штраф и не создать проблемы себе и окружающим.
Что такое СИМ и почему это важно
СИМ — это любое компактное транспортное средство с двигателем, которое передвигается на колёсах или роликах. Сюда попадают электросамокаты, электровелосипеды, сигвеи, моноколёса и гироскутеры. Главный критерий: мощность мотора до 250 Вт, максимальная скорость — до 25 км/ч. Если параметры выше, устройство автоматически становится мопедом, и для управления им нужны права категории М.
Важный момент: на СИМ не нужны водительские права, страховка или регистрация. Но водитель обязан соблюдать ПДД наравне с другими участниками движения.
Где можно и где нельзя ездить на электросамокате
Раздел 24 ПДД чётко определяет, где самокатчикам место:
- Велосипедные дорожки и велополосы — основной приоритет.
- Велопешеходные дорожки и пешеходные зоны — если велоинфраструктуры нет.
- Тротуары — допустимо, но пешеходы всегда в приоритете. Обгонять нужно аккуратно, на минимальной скорости.
- Обочина или край проезжей части — только если нет ни тротуара, ни велодорожки, а вес самоката не превышает 35 кг.
На автодорогу можно выехать при трёх условиях одновременно: ограничение скорости на дороге — не больше 60 км/ч, отсутствуют знаки, запрещающие СИМ и велосипеды, а на самокате есть фара, светоотражатель, тормоза и звуковой сигнал.
Пешеходные переходы: нужно слезть
Часто забываемое, но критичное правило: на «зебре» нужно спешиться. Самокат следует вести рядом или нести. Проехать переход верхом — нарушение, за которое могут оштрафовать.
Светофоры, знаки и выезд со двора
Водители СИМ обязаны подчиняться сигналам светофора и дорожным знакам — точно так же, как автомобилисты. При выезде из двора или жилой зоны самокатчик должен уступить дорогу всем участникам движения.
С какого возраста можно кататься
Правила привязаны к возрасту и становятся мягче по мере взросления:
- До 7 лет. Только пешеходные зоны (тротуары, пешеходные и велопешеходные дорожки) и строго в сопровождении взрослых.
- От 7 до 14 лет. Те же зоны, но уже без обязательного сопровождения. На проезжую часть — нельзя.
- От 14 лет и старше. Полные права наравне со взрослыми: велодорожки, тротуары, обочины и даже край дороги (при условии, что альтернатив нет, а самокат весит до 35 кг). Можно сопровождать ребёнка младше 14 лет.
Какие штрафы действуют в 2026 году
Контролем занимается патрульная служба ГАИ. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения:
- 800 ₽ — превышение скорости, езда в запрещённом месте, езда вдвоём на одном самокате.
- 1 000 ₽ — выезд на дорогу с ограничением скорости выше 60 км/ч.
- 1 000–1 500 ₽ — управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения, а также причинение лёгкого или среднего вреда здоровью по неосторожности.
- 1 500–2 500 ₽ — непредоставление преимущества пешеходу.
Есть приятный бонус: в первые 30 дней штраф можно оплатить со скидкой 25%.
Коротко: что запомнить
- Электросамокат — это транспорт, и ПДД распространяются на вас в полной мере.
- Максимальная скорость — 25 км/ч, мощность мотора — до 250 Вт (иначе нужны права категории М).
- На «зебре» — слезаем и ведём самокат рядом.
- Пешеход всегда в приоритете.
- Вдвоём на одном самокате — штраф 800 ₽ (также можно получить серьёзный штраф от оператора).
- Пьяным за руль самоката — штраф до 1 500 ₽.
- Первые 30 дней на оплату штрафа — скидка 25%.
