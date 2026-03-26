Правила и штрафы для электросамокатов в 2026 году

Электросамокаты давно перестали быть просто развлечением — это полноценный городской транспорт. С марта 2023 года в российских ПДД закрепилось понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), которое объединило самокаты, моноколёса, гироскутеры и прочие компактные устройства с мотором. Вместе со статусом пришли и обязанности: правила движения, ограничения по скорости, возрастные требования и штрафы.

Разбираемся, что нужно знать каждому самокатчику в 2026 году, чтобы не получить штраф и не создать проблемы себе и окружающим.

Что такое СИМ и почему это важно

СИМ — это любое компактное транспортное средство с двигателем, которое передвигается на колёсах или роликах. Сюда попадают электросамокаты, электровелосипеды, сигвеи, моноколёса и гироскутеры. Главный критерий: мощность мотора до 250 Вт, максимальная скорость — до 25 км/ч. Если параметры выше, устройство автоматически становится мопедом, и для управления им нужны права категории М.

Важный момент: на СИМ не нужны водительские права, страховка или регистрация. Но водитель обязан соблюдать ПДД наравне с другими участниками движения.

Где можно и где нельзя ездить на электросамокате

Раздел 24 ПДД чётко определяет, где самокатчикам место:

Велосипедные дорожки и велополосы — основной приоритет.

Велопешеходные дорожки и пешеходные зоны — если велоинфраструктуры нет.

Тротуары — допустимо, но пешеходы всегда в приоритете. Обгонять нужно аккуратно, на минимальной скорости.

Обочина или край проезжей части — только если нет ни тротуара, ни велодорожки, а вес самоката не превышает 35 кг.

На автодорогу можно выехать при трёх условиях одновременно: ограничение скорости на дороге — не больше 60 км/ч, отсутствуют знаки, запрещающие СИМ и велосипеды, а на самокате есть фара, светоотражатель, тормоза и звуковой сигнал.

Пешеходные переходы: нужно слезть

Часто забываемое, но критичное правило: на «зебре» нужно спешиться. Самокат следует вести рядом или нести. Проехать переход верхом — нарушение, за которое могут оштрафовать.

Светофоры, знаки и выезд со двора

Водители СИМ обязаны подчиняться сигналам светофора и дорожным знакам — точно так же, как автомобилисты. При выезде из двора или жилой зоны самокатчик должен уступить дорогу всем участникам движения.

С какого возраста можно кататься

Правила привязаны к возрасту и становятся мягче по мере взросления:

До 7 лет . Только пешеходные зоны (тротуары, пешеходные и велопешеходные дорожки) и строго в сопровождении взрослых.

. Только пешеходные зоны (тротуары, пешеходные и велопешеходные дорожки) и строго в сопровождении взрослых. От 7 до 14 лет. Те же зоны, но уже без обязательного сопровождения. На проезжую часть — нельзя.

Те же зоны, но уже без обязательного сопровождения. На проезжую часть — нельзя. От 14 лет и старше. Полные права наравне со взрослыми: велодорожки, тротуары, обочины и даже край дороги (при условии, что альтернатив нет, а самокат весит до 35 кг). Можно сопровождать ребёнка младше 14 лет.

Какие штрафы действуют в 2026 году

Контролем занимается патрульная служба ГАИ. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения:

800 ₽ — превышение скорости, езда в запрещённом месте, езда вдвоём на одном самокате.

1 000 ₽ — выезд на дорогу с ограничением скорости выше 60 км/ч.

1 000–1 500 ₽ — управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения, а также причинение лёгкого или среднего вреда здоровью по неосторожности.

1 500–2 500 ₽ — непредоставление преимущества пешеходу.

Есть приятный бонус: в первые 30 дней штраф можно оплатить со скидкой 25%.

Коротко: что запомнить