iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

Обычно с китайскими аппаратами всё предсказуемо: достал, включил, настроил, пользуешься. С iQOO 15 Ultra так не вышло. В Россию его официально не везут, прошивка китайская OriginOS 6, привычных сервисов Google нет, а внутри корпуса в прямом смысле сидит вентилятор. Не образно, не «турбина», а настоящий маленький кулер с лопастями.

Подержал его в руках пару дней и решил поделиться первыми впечатлениями. Без энциклопедических замеров, чисто живые наблюдения.

Распаковка и первый запуск

Коробка в стилистике iQOO: чёрный мат, голографический логотип в центре, внутри телефон, зарядник на 100 Вт, кабель, скрепка для SIM, чехол. Зарядка в комплекте сейчас, в 2026-м, воспринимается уже почти как роскошь.

Дальше начинается интересное. Включил, выбрал язык (русский в списке есть, и это уже маленькая радость), прошёл первичную настройку и упёрся в стену. Сервисов Google нет. Ни Play Маркета, ни Google Services Framework. То есть установить PUBG или привычный Telegram-клиент «в три тапа» не выйдет.

Чтобы накатить элементарный APK с PUBG, мне пришлось:

Скачать Яндекс Браузер в виде APK Скачать нужный APK через Яндекс Браузер с проверенного зеркала Разрешить установку из неизвестных источников (пункт зарыт глубоко в настройках безопасности OriginOS) Зайти в китайский апп-стор V-Appstore, потому что часть приложений приходит только через него Отдельно искать Google-сервисы и Play Маркет в виде сторонних установщиков, иначе часть привычных игр работать просто не будут

Спустя час танцев с бубном телефон начал жить нормально. Но осадок остался: это не аппарат «для всех», это аппарат для тех, кто без слёз открывает ADB-консоль.

Сама OriginOS 6, кстати, на удивление приятная. Анимации плавные, есть iOS-подобный режим с островком уведомлений сверху. Только все системные приложения китайские: Vivo-стор, китайский браузер, китайская «Музыка», и часть из них даже удалить нельзя.

Игры: то, ради чего его и берут

К главному. iQOO 15 Ultra это игровой флагман в чистом виде. Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 3-нм техпроцессе, 24 ГБ LPDDR5X Ultra Pro и до 1 ТБ UFS 4.1 в максимальной комплектации. По AnTuTu около 4,2 миллионов баллов, цифры космические, но синтетика мне самому давно не интересна. Интересно, как он ведёт себя в реальных играх.

Ведёт себя нагло. Genshin Impact на максимальных настройках в 60 fps — без единого фриза, корпус остаётся в районе тёплого, не больше. PUBG Mobile в 60 fps на «Ультра» — тоже спокойно, без типичного «троттлинга в первые пять минут», который любят некоторые «безкулерные» флагманы.

Genshin, Honkai: Star Rail, Wuthering Waves, Call of Duty Mobile — всё на максимуме без компромиссов. Дисплей 6,85″, 2K, 144 Гц и высокая яркость. Каждое касание ловится моментально, картинка вкусная.

Кулер, который реально слышно

Главная фишка модели — встроенный механический вентилятор 17×17 мм с 59 лопастями, который вытягивает горячий воздух наружу через щели в корпусе.

Включается автоматически в игровом режиме, и да, его слышно. Лёгкий шелест, как у ноутбука на средних оборотах. Сначала непривычно, потом начинаешь воспринимать это как обратную связь: кулер заработал, значит, аппарат сейчас выкладывается на максимум.

Услышать работу можно на видео:

В играх это даёт две вещи. Во-первых, троттлинг наступает заметно позже, чем у обычных флагманов. Во-вторых, телефон не превращается в утюг, который неприятно держать. После часа Genshin в моих руках был чуть тёплый, но не обжигающий аппарат, и это редкость.

Плюс плечевые триггеры (физических кнопок нет, но сенсорные зоны на торцах с обратной связью реально удобны в шутерах) и игровой ассистент с записью матча, оверлеем чата и всем, что нужно стримеру.

Камера: всё хорошо, но обработка душит

Камера здесь тройная, по 50 Мп: главный сенсор Sony, ультраширик на 50 Мп и 3-кратный перископ тоже на 50 Мп. На бумаге выглядит как «убийца Pro Max», на деле — как «гм, ну ладно».

Дневные кадры с улицы получаются чёткими, детализированными, динамический диапазон в порядке: облака не выбиваются, тени не проваливаются. Но как только включается NICE 3.0, фирменная нейросетевая обработка iQOO, начинается типично китайская беда. Аппарат:

слишком сильно поднимает контраст и микроконтраст

на зуме делает из текста бессмыслицу

устраняет шумы вместе с естественной фактурой (кирпич превращается в пластилин);

задирает насыщенность зелёного и синего так, что апрельское небо иногда выглядит как постер из фотошопа

на зуме вокруг шерсти собак лезет бликовый ореол

Ради честности скажу: в идеальном свете снимки получаются эффектные, и для соцсетей это вообще песня. Но если глаз привык к спокойной, «правдивой» картинке вроде Pixel или iPhone, будет неуютно.

Портреты с боке хорошие, перископ на 3x резкий и приятный, ультраширик обычный, без сюрпризов. Селфи 32 Мп нормальные, но с тем же агрессивным «бьюти», который не отключается до конца, как ни старайся.

За видео можно похвалить отдельно

Тут iQOO 15 Ultra удивил меня сильнее всего. Стабилизация в видео — одна из самых приятных, что я видел на смартфонах в этом году. Можно идти быстрым шагом, можно практически бежать с телефоном в руке, картинка в 1080p на 60 fps остаётся ровной, без типичного «желейного» эффекта.

Я для теста снял проход по улице на ходу, потом потряс телефон демонстративно, как будто хочу сломать стабилизатор. Аппарат всё это переварил и выдал ровный кадр.

Для тех, кто снимает блоги, влоги и динамичные сториз, стабилизация станет приятным бонусом. Не каждый «фотофлагман» выдаёт настолько спокойное видео на ходу.

Но советовать смартфон именно как инструмент для фото и видео я бы не стал. Камера здесь не про профессиональную съёмку, работу с картинкой и предсказуемый результат в сложных условиях. Скорее про другое: быстро достать смартфон, снять поездку, встречу, прогулку, ребёнка, концерт, красивый вечерний город или любой момент, который хочется сохранить.

Автономность и зарядка

Внутри батарея на 7400 мАч, что даже на фоне нынешних 6000-мАч флагманов выглядит избыточно. День интенсивного использования с играми, навигацией и постоянным экраном закрывается с 30–40% запаса. В обычном режиме (мессенджеры, серфинг, музыка) спокойно живёт почти двое суток.

Зарядка 100 Вт по проводу доезжает с нуля до 100% примерно за 19 минут. Беспроводная — 40 Вт. Есть реверсивная зарядка через OTG, удобно если у кого-то рядом сел iPhone посреди переписки.

По корпусу

Аппарат тяжёлый, 227 граммов, толщина 8,7 мм. Понятно, куда ушли граммы: батарея и кулер. В кармане джинсов чувствуется хорошо, в руке плотно. Спинка с сотовой текстурой, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном работает быстро и через мокрые пальцы.

IP68/IP69 заявлен, но проверять под душем я бы не стал. С активным вентилятором история «полностью герметичный корпус» работает иначе, чем у обычных флагманов: воздух всё-таки куда-то движется.

Что огорчило: подсветка

Тут немного личного. У iQOO 13 была шикарная подсветка по ободку модуля камеры, и выглядела она максимально стильно: уведомление приходило, по периметру вспыхивала аккуратная световая рамка, и это работало как фирменная деталь дизайна. В iQOO 15 Ultra от этой красоты осталась только миниатюрная световая полоска внутри блока камер.

Её можно настроить: есть восемь эффектов (от «Пульсации» и «Дыхания» до «Сердцебиения» и «Потока»), регулировка скорости, выбор цвета. Функционально всё на месте.

Но визуально это уже не тот эффект. Подсветка стала компактнее, скромнее, и фирменного «вау» как у предшественника не выдаёт. Зачем урезали, мне не до конца понятно. Возможно, кому-то наоборот понравится более сдержанное решение, в этом смысле тут чистая вкусовщина. Но лично меня это огорчило.

Итог первого взгляда

iQOO 15 Ultra — это смартфон-выходка. Аппарат, который вместо того чтобы тонко балансировать между «универсально и для всех», уверенно бьёт в одну точку: чистая игровая мощь любой ценой. Платой становится время на первоначальную настройку и привычка объяснять знакомым, почему у меня «телефон с вентилятором, как у ноутбука».

Брать его имеет смысл тем, кто играет много и всерьёз, не боится возиться с прошивками и хочет экзотики, которой нет ни у кого вокруг — и готов заплатить за это своим временем. А вот если хочется просто включить телефон, войти в Google-аккаунт и пользоваться, проходите мимо: это не тот случай.

Что я вынес для себя за эти пару дней: производительность избыточная, кулер не маркетинговый трюк, а работающее решение, видеостаб реально удивил, а камера в фото — твёрдая четвёрка. Аппарат интересный, но честно говоря, рекомендовать его могу только тем, кто заранее понимает, во что ввязывается.

Цена в Китае стартует от 5699 юаней (около 75 000 ₽ по текущему курсу) за версию 16/256 ГБ и доходит до 7699 юаней за топовую 24 ГБ/1 ТБ.