The GEEK :: Обзоры :: iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри
Обзоры

iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

Игровой флагман с кулером внутри корпуса.

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 12:21

Обычно с китайскими аппаратами всё предсказуемо: достал, включил, настроил, пользуешься. С iQOO 15 Ultra так не вышло. В Россию его официально не везут, прошивка китайская OriginOS 6, привычных сервисов Google нет, а внутри корпуса в прямом смысле сидит вентилятор. Не образно, не «турбина», а настоящий маленький кулер с лопастями.

Подержал его в руках пару дней и решил поделиться первыми впечатлениями. Без энциклопедических замеров, чисто живые наблюдения.

Распаковка и первый запуск

Коробка в стилистике iQOO: чёрный мат, голографический логотип в центре, внутри телефон, зарядник на 100 Вт, кабель, скрепка для SIM, чехол. Зарядка в комплекте сейчас, в 2026-м, воспринимается уже почти как роскошь.

Дальше начинается интересное. Включил, выбрал язык (русский в списке есть, и это уже маленькая радость), прошёл первичную настройку и упёрся в стену. Сервисов Google нет. Ни Play Маркета, ни Google Services Framework. То есть установить PUBG или привычный Telegram-клиент «в три тапа» не выйдет.

Чтобы накатить элементарный APK с PUBG, мне пришлось:

  1. Скачать Яндекс Браузер в виде APK
  2. Скачать нужный APK через Яндекс Браузер с проверенного зеркала
  3. Разрешить установку из неизвестных источников (пункт зарыт глубоко в настройках безопасности OriginOS)
  4. Зайти в китайский апп-стор V-Appstore, потому что часть приложений приходит только через него
  5. Отдельно искать Google-сервисы и Play Маркет в виде сторонних установщиков, иначе часть привычных игр работать просто не будут

Спустя час танцев с бубном телефон начал жить нормально. Но осадок остался: это не аппарат «для всех», это аппарат для тех, кто без слёз открывает ADB-консоль.

Сама OriginOS 6, кстати, на удивление приятная. Анимации плавные, есть iOS-подобный режим с островком уведомлений сверху. Только все системные приложения китайские: Vivo-стор, китайский браузер, китайская «Музыка», и часть из них даже удалить нельзя.

Игры: то, ради чего его и берут

К главному. iQOO 15 Ultra это игровой флагман в чистом виде. Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 3-нм техпроцессе, 24 ГБ LPDDR5X Ultra Pro и до 1 ТБ UFS 4.1 в максимальной комплектации. По AnTuTu около 4,2 миллионов баллов, цифры космические, но синтетика мне самому давно не интересна. Интересно, как он ведёт себя в реальных играх.

Ведёт себя нагло. Genshin Impact на максимальных настройках в 60 fps — без единого фриза, корпус остаётся в районе тёплого, не больше. PUBG Mobile в 60 fps на «Ультра» — тоже спокойно, без типичного «троттлинга в первые пять минут», который любят некоторые «безкулерные» флагманы.

Genshin, Honkai: Star Rail, Wuthering Waves, Call of Duty Mobile — всё на максимуме без компромиссов. Дисплей 6,85″, 2K, 144 Гц и высокая яркость. Каждое касание ловится моментально, картинка вкусная.

Кулер, который реально слышно

Главная фишка модели — встроенный механический вентилятор 17×17 мм с 59 лопастями, который вытягивает горячий воздух наружу через щели в корпусе.

Включается автоматически в игровом режиме, и да, его слышно. Лёгкий шелест, как у ноутбука на средних оборотах. Сначала непривычно, потом начинаешь воспринимать это как обратную связь: кулер заработал, значит, аппарат сейчас выкладывается на максимум.

Услышать работу можно на видео:

В играх это даёт две вещи. Во-первых, троттлинг наступает заметно позже, чем у обычных флагманов. Во-вторых, телефон не превращается в утюг, который неприятно держать. После часа Genshin в моих руках был чуть тёплый, но не обжигающий аппарат, и это редкость.

Плюс плечевые триггеры (физических кнопок нет, но сенсорные зоны на торцах с обратной связью реально удобны в шутерах) и игровой ассистент с записью матча, оверлеем чата и всем, что нужно стримеру.

Камера: всё хорошо, но обработка душит

Камера здесь тройная, по 50 Мп: главный сенсор Sony, ультраширик на 50 Мп и 3-кратный перископ тоже на 50 Мп. На бумаге выглядит как «убийца Pro Max», на деле — как «гм, ну ладно».

Дневные кадры с улицы получаются чёткими, детализированными, динамический диапазон в порядке: облака не выбиваются, тени не проваливаются. Но как только включается NICE 3.0, фирменная нейросетевая обработка iQOO, начинается типично китайская беда. Аппарат:

  • слишком сильно поднимает контраст и микроконтраст
  • на зуме делает из текста бессмыслицу
  • устраняет шумы вместе с естественной фактурой (кирпич превращается в пластилин);
  • задирает насыщенность зелёного и синего так, что апрельское небо иногда выглядит как постер из фотошопа
  • на зуме вокруг шерсти собак лезет бликовый ореол

Ради честности скажу: в идеальном свете снимки получаются эффектные, и для соцсетей это вообще песня. Но если глаз привык к спокойной, «правдивой» картинке вроде Pixel или iPhone, будет неуютно.

Портреты с боке хорошие, перископ на 3x резкий и приятный, ультраширик обычный, без сюрпризов. Селфи 32 Мп нормальные, но с тем же агрессивным «бьюти», который не отключается до конца, как ни старайся.

За видео можно похвалить отдельно

Тут iQOO 15 Ultra удивил меня сильнее всего. Стабилизация в видео — одна из самых приятных, что я видел на смартфонах в этом году. Можно идти быстрым шагом, можно практически бежать с телефоном в руке, картинка в 1080p на 60 fps остаётся ровной, без типичного «желейного» эффекта.

Я для теста снял проход по улице на ходу, потом потряс телефон демонстративно, как будто хочу сломать стабилизатор. Аппарат всё это переварил и выдал ровный кадр.

Для тех, кто снимает блоги, влоги и динамичные сториз, стабилизация станет приятным бонусом. Не каждый «фотофлагман» выдаёт настолько спокойное видео на ходу.

Но советовать смартфон именно как инструмент для фото и видео я бы не стал. Камера здесь не про профессиональную съёмку, работу с картинкой и предсказуемый результат в сложных условиях. Скорее про другое: быстро достать смартфон, снять поездку, встречу, прогулку, ребёнка, концерт, красивый вечерний город или любой момент, который хочется сохранить.

Автономность и зарядка

Внутри батарея на 7400 мАч, что даже на фоне нынешних 6000-мАч флагманов выглядит избыточно. День интенсивного использования с играми, навигацией и постоянным экраном закрывается с 30–40% запаса. В обычном режиме (мессенджеры, серфинг, музыка) спокойно живёт почти двое суток.

Зарядка 100 Вт по проводу доезжает с нуля до 100% примерно за 19 минут. Беспроводная — 40 Вт. Есть реверсивная зарядка через OTG, удобно если у кого-то рядом сел iPhone посреди переписки.

По корпусу

Аппарат тяжёлый, 227 граммов, толщина 8,7 мм. Понятно, куда ушли граммы: батарея и кулер. В кармане джинсов чувствуется хорошо, в руке плотно. Спинка с сотовой текстурой, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном работает быстро и через мокрые пальцы.

IP68/IP69 заявлен, но проверять под душем я бы не стал. С активным вентилятором история «полностью герметичный корпус» работает иначе, чем у обычных флагманов: воздух всё-таки куда-то движется.

Что огорчило: подсветка

Тут немного личного. У iQOO 13 была шикарная подсветка по ободку модуля камеры, и выглядела она максимально стильно: уведомление приходило, по периметру вспыхивала аккуратная световая рамка, и это работало как фирменная деталь дизайна. В iQOO 15 Ultra от этой красоты осталась только миниатюрная световая полоска внутри блока камер.

Её можно настроить: есть восемь эффектов (от «Пульсации» и «Дыхания» до «Сердцебиения» и «Потока»), регулировка скорости, выбор цвета. Функционально всё на месте.

Но визуально это уже не тот эффект. Подсветка стала компактнее, скромнее, и фирменного «вау» как у предшественника не выдаёт. Зачем урезали, мне не до конца понятно. Возможно, кому-то наоборот понравится более сдержанное решение, в этом смысле тут чистая вкусовщина. Но лично меня это огорчило.

Итог первого взгляда

iQOO 15 Ultra — это смартфон-выходка. Аппарат, который вместо того чтобы тонко балансировать между «универсально и для всех», уверенно бьёт в одну точку: чистая игровая мощь любой ценой. Платой становится время на первоначальную настройку и привычка объяснять знакомым, почему у меня «телефон с вентилятором, как у ноутбука».

Брать его имеет смысл тем, кто играет много и всерьёз, не боится возиться с прошивками и хочет экзотики, которой нет ни у кого вокруг — и готов заплатить за это своим временем. А вот если хочется просто включить телефон, войти в Google-аккаунт и пользоваться, проходите мимо: это не тот случай.

Что я вынес для себя за эти пару дней: производительность избыточная, кулер не маркетинговый трюк, а работающее решение, видеостаб реально удивил, а камера в фото — твёрдая четвёрка. Аппарат интересный, но честно говоря, рекомендовать его могу только тем, кто заранее понимает, во что ввязывается.

Цена в Китае стартует от 5699 юаней (около 75 000 ₽ по текущему курсу) за версию 16/256 ГБ и доходит до 7699 юаней за топовую 24 ГБ/1 ТБ.

Обсудить
Богдан Дегтярев

Пишу о технологиях, сервисах, гаджетах и том, как они меняют повседневную жизнь. Веду Telegram-канал @bdgeek
Читайте также
Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня
iQOO

Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

Батарея 7200 мА·ч, защита IP69, цена среднего сегмента. Разбираемся, где подвох.
iQOO Z11x с батареей на 7200 мАч вышел в России
iQOO

iQOO Z11x с батареей на 7200 мАч вышел в России

Новинка предлагает долгую работу без подзарядки, большой экран 120 Гц, основную камеру на сенсоре Sony IMX852 и защиту…
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)
Android 17

Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)

Более 50 устройств смогут обновиться до новой ОС.
Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году
HUAWEI

Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году

Первый запуск ожидается летом.
Ещё по теме
Nothing начала развертывать Nothing OS 4.1

Nothing начала развертывать Nothing OS 4.1
OPPO Find X9s вышел на глобальном рынке

OPPO Find X9s вышел на глобальном рынке
Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти

Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти
Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей

Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей
Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением

Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением
В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники

В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники
Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro поступили в продажу в России

Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro поступили в продажу в России
Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых

Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых
Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену

Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену
Экшен Control вышел на iPhone и iPad

Экшен Control вышел на iPhone и iPad
Motorola представила Edge 70 Pro с камерой Sony Lytia 710 и экраном 144 Гц

Motorola представила Edge 70 Pro с камерой Sony Lytia 710 и экраном 144 Гц
OPPO выпустила компактный камерофон Find X9s Pro

OPPO выпустила компактный камерофон Find X9s Pro
Стала известна дата выхода OPPO Find X9 Ultra в России

Стала известна дата выхода OPPO Find X9 Ultra в России
OPPO представила Find X9 Ultra — топовый смартфон с камерами Hasselblad

OPPO представила Find X9 Ultra — топовый смартфон с камерами Hasselblad
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры