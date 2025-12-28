В Китае запретили «скрытые» дверные ручки в электромобилях  | The GEEK
Новости

В Китае запретили «скрытые» дверные ручки в электромобилях 

Новые требования вступят в силу с 2027 года и затронут большинство электромобилей, включая Tesla.
Редакция The GEEK сегодня в 14:48

Китайские регуляторы планируют запретить автомобили с полностью электронными выдвижными дверными ручками. С 1 января 2027 года все новые машины, продаваемые в стране, должны будут иметь механические ручки открытия дверей снаружи и изнутри.

Проект требований опубликовало Министерство промышленности и информатизации Китая. Документ касается автомобилей массой до 3,5 тонны и направлен на повышение безопасности при авариях и отключении питания. Регуляторы указывают, что электронные механизмы могут перестать работать после ДТП или при повреждении батареи, из-за чего пассажиры оказываются заблокированными в салоне.

Особое внимание в обсуждении уделяется электромобилям с утопленными и выдвижными ручками, включая модели Tesla, а также решениям других брендов, использующих аналогичный дизайн. Хотя во многих машинах уже предусмотрены аварийные механические рычаги, на практике их сложно быстро найти или использовать в стрессовой ситуации. В отчётах также упоминаются проблемы в холодную погоду и случаи травм при попытке открыть дверь вручную.

Китайский рынок считается ключевым для производителей электромобилей, поэтому новые требования фактически вынуждают компании пересматривать конструкцию дверей и отказываться от полностью электронных решений. Эксперты сравнивают ситуацию с отказом автопрома от выдвижных фар, которые ранее тоже считались эффектным, но небезопасным элементом дизайна.

Если правила утвердят в текущем виде, брендам придётся либо вернуть классические ручки, либо внедрить более очевидные и надёжные механические способы аварийного открытия. Решение Китая может повлиять и на другие рынки, где вопросы пассивной безопасности электромобилей всё чаще становятся предметом внимания регуляторов.

