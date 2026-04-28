Steam Controller поступит в продажу 4 мая, но не в России

Геймпад оценили в $99, но официально в России он продаваться не будет.
Valve объявила дату старта продаж нового Steam Controller. Геймпад поступит в продажу 4 мая в 20:00 по московскому времени.

Контроллер получил магнитные стики на технологии TMR. Они должны обеспечить более точное управление и снизить риск износа по сравнению с классическими аналоговыми стиками. Также предусмотрены ёмкостные датчики.

Ещё одна особенность — гироскоп с системой Grip Sense. Датчики в рукоятках определяют, держит ли пользователь геймпад, и автоматически активируют управление движением. Их также можно использовать как дополнительные кнопки.

В комплект входит беспроводной передатчик Steam Controller Puck. Он подключает геймпад к ПК и одновременно работает как магнитная зарядная станция. Также доступны Bluetooth и USB.

Цена Steam Controller составит $99, примерно 7500 рублей. Официальных продаж в России не будет.

