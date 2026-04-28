Названы самые популярные ноутбуки в России в первом квартале 2026 года

«М.Видео» проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам первого квартала 2026 года и представила данные о наиболее популярных брендах, моделях и потребительских трендах.
Всего за январь-март было продано около 626 тысяч ноутбуков на общую сумму 39,3 млрд рублей. В количественном выражении лидерами рынка являются ASUS, HUAWEI и HONOR. Они укрепляют позиции в сегменте универсальных ноутбуков для работы, учебы и повседневных задач.
Производителями-лидерами в денежном выражении стали ASUS, Apple и MSI. Это, по данным компании, отражает устойчивый спрос на премиальные устройства и игровые ноутбуки.
Что касается конкретных моделей, то самыми продаваемыми стали:
- HUAWEI MateBook D16;
- HUAWEI MateBook D16 (обновленная конфигурация);
- HUAWEI MateBook D14;
- HONOR MagicBook X16 (2025);
- HONOR MagicBook X16 (версия на AMD);
- TECNO Megabook K16.
«М.Видео» отмечает, что структура спроса продолжает смещаться в сторону универсальных ноутбуков: около 90% продаж в количественном выражении приходится именно на такие устройства.
Еще одним трендом стал рост популярности ноутбуков с диагональю экрана 16 дюймов. Их доля превысила 30%, тогда как традиционные 15,6-дюймовые модели постепенно теряют позиции.