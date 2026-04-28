Новости

Названы самые популярные ноутбуки в России в первом квартале 2026 года

За три месяца было продано около 626 тысяч устройств на 39,3 млрд рублей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:53
«М.Видео» проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам первого квартала 2026 года и представила данные о наиболее популярных брендах, моделях и потребительских трендах.

Всего за январь-март было продано около 626 тысяч ноутбуков на общую сумму 39,3 млрд рублей. В количественном выражении лидерами рынка являются ASUS, HUAWEI и HONOR. Они укрепляют позиции в сегменте универсальных ноутбуков для работы, учебы и повседневных задач.

Производителями-лидерами в денежном выражении стали ASUS, Apple и MSI. Это, по данным компании, отражает устойчивый спрос на премиальные устройства и игровые ноутбуки.

Что касается конкретных моделей, то самыми продаваемыми стали:

  • HUAWEI MateBook D16;
  • HUAWEI MateBook D16 (обновленная конфигурация);
  • HUAWEI MateBook D14;
  • HONOR MagicBook X16 (2025);
  • HONOR MagicBook X16 (версия на AMD);
  • TECNO Megabook K16.

«М.Видео» отмечает, что структура спроса продолжает смещаться в сторону универсальных ноутбуков: около 90% продаж в количественном выражении приходится именно на такие устройства.

Еще одним трендом стал рост популярности ноутбуков с диагональю экрана 16 дюймов. Их доля превысила 30%, тогда как традиционные 15,6-дюймовые модели постепенно теряют позиции.

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры