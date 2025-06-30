Tesla Phone 2025: дата выхода, характеристики и цена нового смартфона Илона Маска

Слухи о первом смартфоне Tesla не утихают. Предполагаемый Tesla Phone (Model Pi) активно обсуждается в СМИ и на технологических форумах, но официального подтверждения от компании Илона Маска нет.

Однако аналитики и поклонники бренда продолжают строить гипотезы о характеристиках гаджета, ориентируясь на инновации Tesla и общий вектор развития технологий.

Разбираем, каким может быть ТеслаФон, если его выпуск состоится в 2025 году.

Дисплей: передовые технологии и энергоэффективность

По слухам, Tesla Phone получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления от 120 Гц. Это обеспечит плавную работу, комфортное восприятие информации при прокрутке страниц и в играх.

Экран оснастят защитой от повреждений, сравнимой с Ceramic Shield в iPhone или Gorilla Glass Victus у Samsung, что повысит устойчивость к ударам и царапинам.

Еще одной возможной функцией станет солнечная зарядка, встроенная прямо в дисплей. Использование технологий Tesla в сфере солнечной энергии позволит частично подзаряжать смартфон от естественного или искусственного освещения, увеличивая автономность.

Процессор и производительность

Если Tesla Phone выйдет, логично ожидать топовый процессор уровня Snapdragon 8 Elite или кастомное решение, аналогичное чипам, которые Tesla использует в своих автомобилях. Высокая производительность и энергоэффективность обеспечат комфортную работу с ресурсоемкими приложениями, 3D-графикой и нейросетевыми вычислениями.

Ожидается 12-16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Возможен переход на NVMe-накопители, ускоряющие обработку данных, аналогично MacBook. Такое решение сделает работу с устройством быстрой и стабильной.

Камеры: ИИ-обработка и ночной режим

Слухи указывают на основную камеру 50-108 Мп, поддержку 8K-видеосъемки и продвинутые алгоритмы обработки изображений. Дополнительные модули включают ультраширокий объектив и перископический зум с 10-кратным оптическим приближением.

Одной из инноваций может стать ночной режим с нейросетевой обработкой, позволяющий делать качественные снимки даже в полной темноте.

Также ожидается голографическая съемка и 3D-моделирование, которые пригодятся как в развлечениях, так и в профессиональных задачах.

Батарея и зарядка

Tesla Phone может получить емкость от 5000 до 7000 мА·ч, используя литий-железо-фосфатные (LFP) батареи или графеновые технологии.

Ожидается сверхбыстрая зарядка мощностью 250 Вт, позволяющая восполнять заряд за 10-15 минут. Поддержка беспроводной зарядки, в том числе от солнечных панелей, встроенных в корпус, усилит автономность.

Спутниковый интернет от Starlink

Одна из самых обсуждаемых опций — подключение к спутниковой сети Starlink, что позволит смартфону работать в любой точке мира без зависимости от сотовых операторов. Владельцы смогут выходить в интернет, совершать звонки и стримить видео даже в удаленных регионах.

Особенно технология особенно будет полезна для путешественников, исследователей и жителей мест, где мобильные сети нестабильны.

Экосистема Tesla и интеграция с автомобилями

Tesla Phone может стать ключевым элементом экосистемы компании. Ожидается поддержка цифрового ключа для автомобилей Tesla, дистанционное управление автопилотом и настройками авто через смартфон.

Дополнительно может появиться Tesla AI Voice Assistant, основанный на нейросетях. Он поможет управлять машиной, умным домом и другими устройствами через голосовые команды.

Операционная система TeslaOS или Android?

Возможны два сценария:

TeslaOS — собственная система компании, основанная на Linux, для полной независимости от Apple и Google;

— собственная система компании, основанная на Linux, для полной независимости от Apple и Google; Модифицированный Android с оболочкой от Tesla, интеграцией с экосистемой компании и эксклюзивными функциями.

Если Tesla решит создать свою ОС, это станет вызовом для существующих лидеров рынка мобильных платформ.

Цена Tesla Phone

На основе слухов ориентировочная цена составит от 700 до 1500 долларов, в зависимости от характеристик и конфигурации.

Самая доступная версия может стоить около 700 долларов, тогда как флагманская модель с максимальными возможностями и поддержкой Starlink выйдет ближе к 1500 долларов.

Будет ли Tesla Phone в 2025 году?

Несмотря на слухи, официального подтверждения о выпуске Tesla Phone нет. Илон Маск заявлял, что компания не планирует заниматься смартфонами, если Apple и Google не создадут монополию на своих платформах.

Однако если устройство появится, это станет одним из самых значимых событий в мире технологий.