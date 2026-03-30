Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

Смартфоны среднего сегмента давно научились закрывать базовые задачи, и на этом фоне им всё сложнее чем-то удивить. Но Infinix NOTE 60 Pro не из таких, ведь он получил сразу несколько интересных и уникальных фишек, которые отличают его от конкурентов, а также впервые за долгое время базируется на Snapdragon.

В этом обзоре разберёмся, как Infinix NOTE 60 Pro проявляет себя в реальной жизни, чем цепляет в процессе использования и почему его точно стоит рассмотреть к покупке.

Характеристики Infinix NOTE 60 Pro

Модель: Infinix NOTE 60 Pro (X6878)

Габариты: 162.37×77.17×7.45 мм, вес — 201.7 г

Дисплей: 6.78 дюймов, LTPS OLED, 2644×1208 пикселей, 144 Гц, ШИМ 2304 Гц, до 4500 нит, DCI-P3 100%, Always-On Display, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (5G)

Память:12/256 ГБ (LPDDR5/UFS2.2)

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.59, 0.8 мкм, угол обзора 78°, OIS широкоугольная — 8 Мп, f/2.2, 1.12 мкм, угол обзора 111.4°, автофокус фронтальная — 13 Мп, f/2.2, 1.12 мкм, угол обзора 82°

Батарея: 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт, обратная зарядка 7.5 Вт, беспроводная обратная зарядка 5 Вт

Безопасность: подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP64

ОС: XOS 16 (Android 16)

Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, 5.5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC, две SIM-карты, eSIM

Цена на момент обзора: 31 499 ₽

Что в коробке?

Infinix NOTE 60 Pro приезжает в серой матовой коробке. Сразу бросается в глаза упоминание и логотип Snapdragon, что намекает на платформу внутри ещё до распаковки.

Комплектация:

Адаптер питания 90 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Пластиковый чехол с магнитом для MagCharge;

Защитная плёнка (не наклеена);

Скрепка для SIM-лотка;

Документации.

Всё ещё меня удивляет практика класть в комплект защитную плёнку, а не наклеивать её при производстве. С одной стороны, не каждому пользователю нравятся плёнки, но с другой — не все могут качественно её наклеить в домашних условиях. В любом случае, комплект полноценный и никаких претензий к нему нет.

Как выглядит и лежит в руке

Как я отмечал в предыдущих обзорах, Infinix — это та компания, которая любит экспериментировать с дизайном смартфонов и NOTE 60 Pro не исключение. На этот раз одной из отличительных черт линейки снова стал блок камер.

Только если в прошлом поколении NOTE 50 это был восьмиугольный пьедестал, то теперь трендовое плато. На нём расположились две камеры, вспышка, подсветка Active Halo , стилизованная под третий объектив, и дополнительный экран Active Matrix.

Корпус новинки цельнометаллический и выполнен из алюминия. Задняя панель на ощупь напоминает матовое стекло. В любом случае, в руке смартфон лежит приятно, создаётся впечатление дорогого устройства.

На российском рынке Infinix NOTE 60 Pro представлен в трёх цветах: титановом, синем и оранжевом. У меня первый вариант — спокойный серебристый оттенок с лёгким бронзовым отливом. Он выглядит сдержанно и универсально, отличная альтернатива ярким расцветкам.

Что касается элементов управления, то тут всё как в базовом NOTE 60. На правой грани расположились качелька громкости, кнопка питания и трекер здоровья, а на противоположной — настраиваемая кнопка One-Tap.

Снизу находится динамик, микрофон, разъём USB-C и слот для двух SIM-карт. Сверху — динамик, микрофон и ИК-порт.

Отдельно стоит упомянуть защиту: здесь заявлен стандарт IP64. Это значит, что устройство не боится пыли и выдерживает брызги или дождь, но погружение в воду ему противопоказано.

Пиксельный котик и кнопка на все случаи

Одной из ключевых особенностей Infinix NOTE 60 Pro стал дополнительный матричный экран Active Matrix, встроенный в блок камер. В нём используются белые пиксели, поэтому изображение монохромное: без цвета, но с упором на простую и понятную индикацию.

В реальной жизни экран предлагает набор полезных мелочей. Среди них:

Уведомления о звонках, сообщениях, погоде и времени, а также статус зарядки батареи, таймер;

Создание собственных световых узоров, анимированных эмодзи и бегущей строки с текстом;

Возможность «поселить» пиксельного питомца — котика, волчонка и львёнка;

Мини-игры — в одной нужно перепрыгивать препятствия (как Dinosaur Game в Google Chrome), а в другой управлять космическим кораблём.

Мне понравилось, что Active Matrix неприметен. Если экран не нужен, то его можно просто отключить, и он не будет «мозолить глаза», ведь в блоке камер его не видно. Другие смартфоны, которые имеют дополнительные экраны, в том числе матричные, этим похвастаться не могут.

На плато с камерами также расположена RGB-подсветка Active Halo. Она мигает при входящих звонках, уведомлениях, включении смартфона, запуске игр или работе ассистента. В настройках можно гибко её настроить, в том числе выбрать цвет.

Отдельного внимания заслуживает настраиваемая кнопка One-Tap на левой грани. Она поддерживает длинное нажатие и может выполнять разные команды — от активации камеры или беззвучного режима до запуска любого выбранного приложения или конкретной функции в нём.

Ещё одной особенностью смартфона стал трекер здоровья на правой грани со сверхточными сенсорами. Через приложение My Health можно измерить пульс, уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма. Процесс занимает около полуминуты, нужно просто держать палец на датчике и не двигаться.

Экран, который не слепнет

На передней панели Infinix NOTE 60 Pro расположился большой 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K. Он выдаёт глубокий чёрный цвет и насыщенную картинку.

Дисплей поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Она обеспечивает более плавное отображение, но поддерживается не всеми приложениями. Например, из предустановленных это только «Настройки», «Сообщения», «Телефон» и «Google Files». В большинстве программ будет максимум 120 Гц, для этого нужно вручную «прожать» соответствующую герцовку в разделе «Пользовательская частота обновления приложений».

К чему точно нет вопросов, так это к яркости панели. Пиковый показатель достигает 4500 нит. В реальности это значит, что даже на ярком солнце экран остаётся читаемым, и не приходится искать тень, чтобы что-то рассмотреть.

Что касается безопасности экрана, то частота ШИМ составляет 2304 Гц, но только на яркости ниже 30%. На более высоких значениях уровень пульсации увеличивается, но лично я никакого дискомфорта от использования смартфона не испытывал.

Кроме того, NOTE 60 Pro получил Always-on Display. Но, как и в младшей версии, функция ограничена несколькими секундами после блокировки или касания экрана. При этом порадовала возможность кастомизации: в настройках можно выбрать не только часы c датой, но и создать визуал самостоятельно.

Сканер отпечатков встроен прямо в дисплей. Он работает стабильно, без задержек, и реагирует даже на слегка влажные пальцы. В настройках можно выбрать разные анимации разблокировки — мелочь, но добавляет немного индивидуальности.

Камеры

Infinix NOTE 60 Pro получил набор из двух камер: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией и дополнительный широкоугольный на 8 Мп с автофокусом.

Днём основная камера снимает уверенно. Фотографии получаются естественными, детализированными и без перегиба в обработке. В сумерках и ночью качество ожидаемо проседает, но не критично: шумы есть, но не сильно бросаются в глаза, а ночной режим помогает вытянуть тени и немного осветлить кадр.

Широкоугольный модуль попроще. При хорошем освещении он даёт нормальную картинку в центре, но по краям уже появляются небольшие искажения, а динамический диапазон слабее.

Основная камера снимает видео в 4K/30fps, но доступна только AI-стабилизация. Для максимальной стабилизации придётся снизить разрешение до 1080p. В целом к качеству съёмки вопросов нет, картинка приятная, детализированная и естественная по цветам.

Фронтальная камера на 13 Мп без автофокуса. При хорошем освещении она делает вполне достойные селфи. При этом доступны базовые функции вроде размытия фона и ретуши, а видео с также можно записывать в 4K/30fps.

Snapdragon внутри: что изменилось

NOTE 60 Pro стал первым за долгое время смартфоном Infinix, где используется платформа от Qualcomm. Внутри установлен процессор Snapdragon 7s Gen 4. Производитель заявляет, что благодаря новому чипу скорость работы выросла на 78% в сравнении с прошлым поколением, производительность CPU — на 75%, а производительность GPU — на 210%.

За охлаждение смартфона отвечает цельнометаллический алюминиевый корпус и испарительная камера площадью 4758 мм2. Цифры цифрами, но что на практике?

Мощности Infinix NOTE 60 Pro с головой хватит на выполнение повседневных задач и даже на запуск требовательных игр. Однако, назвать его геймерским точно нельзя, в некоторых проектах придётся пожертвовать качеством картинки ради плавности:

War Thunder Mobile — 50-100 FPS (высокие настройки графики);

Zenless Zone Zero — 35-60 FPS (средние);

Red Dead Redemption — менее 30 FPS (низкие);

Warframe Mobile — 40-60 FPS (высокие).

Работает смартфон на базе Android 16 с оболочкой XOS 16. С крайним большим обновлением система заметно преобразилась: интерфейс стал визуально более аккуратным, появилось больше инструментов для настройки внешнего вида, а анимации стали плавнее.

Естественно, не обошлось без ИИ-функций. В настройках NOTE 60 Pro есть отдельный раздел Infinix AI, в котором собраны основные «умные» инструменты. Из интересных:

Ассистент Folax — отвечает на вопросы, решает задачи и выполняет другие функции, в том числе на русском языке;

Смарт-касание в Folax — аналог «Circle to Search» с возможностью распознавать содержимое экрана, в том числе текст;

AI Редактор — редактирование текстов, исправление ошибок, составление краткого содержания;

Генератор тем AI — создание эксклюзивных изображений и тем по текстовому запросу или фото;

Галерея AI — удаление объектов с фото, бликов или теней.

В целом XOS 16 на Infinix NOTE 60 Pro работает стабильно, никаких сбоев и зависаний нет. При этом производитель обещать долго поддерживать смартфон: 3 года он будет получать крупные обновления и 5 лет патчи безопасности.

Автономность

За автономность в NOTE 60 Pro отвечает аккумулятор на 6500 мАч. Ёмкость не рекордная, однако важнее не цифры, а то, как на самом деле «живёт» смартфон.

При повседневном использовании (соцсети, мессенджеры, звонки, видео) его хватит на день-полтора. Естественно, всё зависит от сценариев использования.

Что касается скорости зарядки, то смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную 30 Вт. По проводу Infinix NOTE 60 Pro с 1% до 100% заряжается чуть меньше, чем за час.

Кроме того, есть обходная зарядка для прямого питания устройства, а также реверсивная зарядка для пополнения аккумуляторов других устройств.

Итого. Брать или нет?

Infinix NOTE 60 Pro — продуманный и довольно универсальный смартфон. Он не пытается играть в «флагман», но при этом закрывает большинство задач без компромиссов — от экрана и производительности до дополнительных функций, которые действительно используются, а не просто существуют на бумаге.

В жизни смартфон оставляет приятное впечатление: премиальные материалы корпуса, стабильная работа, интересные фишки вроде матричного экрана и трекера здоровья, а также хорошая автономность. Однозначно можно сказать, что NOTE 60 Pro даёт хороший запас по возможностям на будущее.

