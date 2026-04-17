Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

Есть смартфоны, которые покупаешь на эмоциях. Увидел красивую рекламу, залип на рендеры, побежал оформлять заказ. И есть те, которые покупаешь головой. iQOO Z11x однозначно из второй категории. Но при этом он умудряется не быть скучным.

Z11x в этой линейке занимает позицию рабочей лошадки: сюда засунули всё, что реально нужно каждый день, и не стали добавлять то, за что пришлось бы переплатить. Давайте разбираться, что в итоге получилось.

Характеристики iQOO Z11x

Модель: iQOO Z11x 5G (I2507)

Габариты: 166,6×78,4×8,39 мм, вес 219 г

Дисплей: 6,76 дюймов, IPS (LCD), FHD+ (1080×2344 пикселей), 382 ppi, 120 Гц, пиковая яркость 1200 нит, без ШИМ-мерцания

Процессор: MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4 нм, 8 ядер)

Память: до 512 ГБ + 12 ГБ ОЗУ (LPDDR4X, UFS 3.1)

Камеры: основная: 50 Мп, Sony IMX852, f/1.8, PDAF портретная: 2 Мп (боке) фронтальная: 32 Мп, f/2.45

Батарея: 7200 мА·ч быстрая зарядка FlashCharge 44 Вт обходная зарядка (bypass charging)

Безопасность: боковой сканер отпечатков пальцев

Защита от воды и пыли: IP68 / IP69

ОС: OriginOS 6 (Android 16), 2 года обновлений ОС, 4 года обновлений безопасности

Связь и интерфейсы: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.4, GPS/ГЛОНАСС, NFC, USB Type-C

Цена: от 38 999 ₽

Комплектация и первые впечатления

Коробка у iQOO Z11x лаконичная, без лишнего пафоса. Внутри лежит сам смартфон, зарядный блок на 44 Вт, кабель USB-C, защитный чехол (мягкий, силиконовый, но на первое время хватит), скрепка для лотка SIM-карты и стандартный набор документации. На экране уже наклеена заводская защитная плёнка. Приятно, что производитель не жадничает и кладёт в коробку всё необходимое сразу.

Первое, что замечаешь, когда берёшь смартфон в руку: он увесистый, но не в плохом смысле. 219 граммов при толщине 8,39 мм. Внутри же аккумулятор на 7200 мА·ч, и когда ты держишь устройство, ощущаешь эту солидность. Не кирпич, нет. Скорее ощущение надёжной вещи, которая не развалится от первого падения. К слову, о падениях мы ещё поговорим.

Корпус iQOO Z11x выглядит строго и современно. Никаких вычурных переливов и кричащих цветов. Дизайн сдержанный, аккуратный, без попыток казаться дороже, чем есть. И это подкупает.

Рамки вокруг экрана тонкие, блок камер не торчит монструозным островом, общие пропорции приятные. Смартфон спокойно смотрится и на деловой встрече, и в университетской аудитории, и в руках за игровым сеансом.

Батарея: 7200 мА·ч, и это меняет всё

Начнём с главного, потому что именно аккумулятор делает этот смартфон по-настоящему интересным. 7200 мА·ч. Для понимания масштаба: у абсолютного большинства смартфонов в этой ценовой категории аккумулятор на 5000, реже 5500 мА·ч. Здесь почти полуторакратное преимущество.

На практике iQOO Z11x спокойно живёт два полных дня. Причём не в режиме «лежит на столе и иногда показывает уведомления», а в совершенно нормальном, полноценном сценарии. Соцсети утром, мессенджеры весь день, навигатор по дороге на учёбу или работу, музыка в наушниках, пара видео на YouTube в обед, вечером часик в игру. И к концу второго дня у вас ещё остаётся процентов 15-20 заряда. Такое ощущение, когда ты просто перестаёшь думать о зарядке, дорогого стоит.

Если не злоупотреблять тяжёлыми играми на максимальных настройках графики, можно протянуть и три дня с одной короткой подзарядкой где-то посередине. Для студента, который целый день в университете и не всегда имеет доступ к розетке, это просто спасение. Для путешественника, который бродит по незнакомому городу с включённым навигатором, это уверенность, что телефон не сядет в самый неподходящий момент.

Но ёмкость это только половина истории. iQOO использует здесь аккумулятор, выполненный по передовой технологии высокой плотности. Что это значит на практике? Батарея рассчитана на сохранение максимальной ёмкости до 6 лет.

Обычные литиевые аккумуляторы в смартфонах начинают заметно деградировать уже через 2-3 года активного использования. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда двухлетний телефон, который раньше легко доживал до вечера, вдруг начинает требовать подзарядку к обеду. С iQOO Z11x эта проблема откладывается на принципиально другой срок. По сути, вы получаете устройство, которое не придётся менять только потому, что батарея «устала».

Зарядка проводная, мощностью 44 Вт. Не рекордные цифры на рынке, но для аккумулятора такого гигантского объёма вполне адекватная скорость. Полный цикл зарядки с 0 до 100% занимает чуть больше часа. Быстро накинуть процентов 30-40 перед выходом из дома можно за 20-25 минут. Утром поставил на зарядку, пока собираешься, и к выходу уже есть запас на весь день.

Производительность: Dimensity 7400 Turbo и миллион в AnTuTu

Внутри iQOO Z11x установлен процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo. Это 4-нанометровый восьмиядерный чипсет с четырьмя производительными ядрами Cortex-A78 на частоте 2,6 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 на 2,0 ГГц. В синтетическом бенчмарке AnTuTu он набирает больше миллиона баллов. Для среднебюджетника это отличный показатель, который ещё год-полтора назад был доступен только в устройствах совершенно другой ценовой категории.

Но давайте честно: синтетические тесты мало кого волнуют в реальной жизни. Важнее то, как смартфон ведёт себя в реальных задачах. И тут у Z11x всё отлично. Переключение между приложениями мгновенное. Мессенджеры, браузер с двадцатью открытыми вкладками, офисные документы, почта, соцсети — всё летает. Никаких подтормаживаний, никаких «подождите, я тут думаю». Интерфейс OriginOS 6 работает плавно и отзывчиво.

Оперативной памяти здесь до 12 ГБ стандарта LPDDR4X. Можно переключиться с игры в мессенджер, оттуда в браузер, потом обратно в игру, и она будет ровно в том состоянии, в котором её оставили.

Встроенное хранилище объёмом до 512 ГБ, стандарт UFS 3.1. Это быстрая память, которая обеспечивает мгновенный запуск приложений и быструю работу с файлами. Слота для карты памяти нет, но при таком объёме встроенного хранилища он, если честно, и не нужен.

Игровые возможности: геймерам на заметку

Dimensity 7400 Turbo отлично справляется с большинством актуальных мобильных игр. PUBG Mobile работает на высоких настройках со стабильной частотой кадров. Genshin Impact запускается на средне-высоких настройках и выдаёт комфортную картинку. Honkai: Star Rail, Call of Duty Mobile и Mobile Legends крутятся без серьёзных просадок.

Понятно, что это не флагманский Snapdragon 8 Elite, и на абсолютных максималках в самых тяжёлых играх вы не получите стабильные 60 fps. Но давайте будем реалистами: разница в цене между Z11x и устройствами на топовых чипсетах исчисляется разами. А отличия в игровом опыте для 90% пользователей будут практически незаметны.

К тому же батарея на 7200 мА·ч здесь играет на руку буквально. Пока владельцы других смартфонов среднего сегмента судорожно ищут зарядку после часа активной игры, вы спокойно продолжаете играть. Два, три, четыре часа подряд. Если нужно поиграть на зарядке, тут есть обходное питание (bypass charging): ток идёт напрямую на процессор, минуя аккумулятор. Смартфон не греется, батарея не изнашивается. Для геймеров, которые привыкли играть, пока телефон заряжается — очень грамотное решение.

Отдельно стоит отметить динамики, несмотря на то, что тут используется «полуторная» конфигурация (роль второго источника звука при потреблении контента выполняет разговорный динамик), звук получается объёмный, громкий, с ощутимым разделением каналов. Его дополняет экран с частотой обновления 120 Гц, который вносит свой вклад в игровой комфорт. Анимации плавные, управление отзывчивое, картинка не «мылится» при быстрых движениях камеры.

Дисплей: IPS, и вот почему это осознанный выбор

Да, здесь IPS-экран, а не AMOLED. В комментариях наверняка найдутся те, кто напишет: «В 2026 году IPS? Серьёзно?» Но давайте разберёмся без предрассудков, потому что у такого решения есть несколько очень весомых аргументов.

Первое и, пожалуй, самое важное — IPS-матрица в iQOO Z11x полностью лишена ШИМ-мерцания. Для тех, кто не в курсе: большинство AMOLED-экранов используют широтно-импульсную модуляцию для регулировки яркости. При низких уровнях яркости дисплей начинает мерцать, и хотя это не видно напрямую, многие люди ощущают усталость глаз, головные боли и дискомфорт при длительном использовании. Исследований на эту тему масса, и для значительной части пользователей это реальная проблема, а не выдумка.

IPS-экран iQOO Z11x не мерцает вообще. Совсем. Ни на какой яркости. Для студентов, которые часами читают учебники с экрана, для офисных работников, которые постоянно смотрят в телефон, для всех, кто чувствителен к ШИМу AMOLED-дисплеев, это настоящее спасение.

Второй момент — IPS не выгорает. AMOLED-экраны, при всех их достоинствах, подвержены выгоранию пикселей. Если вы постоянно используете навигатор (а это статичная картинка с одними и теми же элементами интерфейса на одних и тех же местах), через год-полтора на AMOLED-дисплее с высокой вероятностью появятся характерные «тени». На IPS-матрице этого не произойдёт никогда. Используйте навигатор хоть 10 часов в день, каждый день, хоть все 6 лет, и экран останется таким же, как в первый день.

Теперь по характеристикам самого дисплея. Диагональ 6,76 дюйма: большой экран, удобный для контента и игр. Разрешение 1080×2344 точек обеспечивает чёткое изображение, отдельные пиксели разглядеть нереально. Частота обновления 120 Гц даёт плавные анимации, комфортную прокрутку лент и отзывчивый интерфейс. Пиковая яркость достигает 1200 нит, так что на солнце экран остаётся читаемым, что для IPS-матрицы отличный показатель.

Цвета на дисплее iQOO Z11x стабильные и естественные. Углы обзора широкие: можно смотреть на экран сбоку, и картинка не будет искажаться. По совокупности характеристик он проигрывает хорошим AMOLED-панелям только по глубине чёрного цвета и контрасту. Во всём остальном — как минимум не уступает, а в чём-то и выигрывает.

Защита: IP68 + IP69, и это в среднем сегменте

Вот тут iQOO Z11x выдаёт натурально неожиданный козырь — корпус защищён по стандартам IP68 и IP69 в среднем ценовом сегменте. Давайте проговорим, что это значит.

IP68 представляет собой полную защиту от пыли с возможностью погружения в воду на глубину до 1,5 метров на время до 30 минут. IP69 добавляет устойчивость к струям воды под высоким давлением и высокой температурой. Грубо говоря, этот смартфон можно уронить в лужу, в ванну, в снег, в суп (ну а что, всякое бывает), и ничего страшного не произойдёт. Достали, протёрли, пользуетесь дальше.

Для студентов, которые таскают телефон в любую погоду, для путешественников, для людей, которые работают в сложных условиях, подобная защита стоит дорого. Буквально. Потому что один неудачный контакт с водой может превратить ваш смартфон без защиты в бесполезный кусок стекла и алюминия. Замена — снова деньги, снова время, снова нервы. С iQOO Z11x этот риск практически исключён.

Помимо водозащиты, корпус устойчив к случайным падениям. Конечно, никакой смартфон не стоит целенаправленно ронять на бетон, но в повседневной жизни случается всякое: выскользнул из руки, упал со стола, прилетел локтем в кармане.

Камеры: честно и без завышенных ожиданий

Основная камера iQOO Z11x — 50-Мп модуль Sony IMX852. Его дополняет сенсор на 2 Мп, отвечающий за эффект размытия фона (боке), а также 32-Мп фронталка на передней панели.

Давайте скажу прямо: камера здесь не является главной фишкой, и iQOO не пытается это скрыть. Бренд сознательно делает ставку на производительность, автономность и защиту. И это абсолютно нормальный подход. Не каждый смартфон обязан быть мобильной фотостудией в кармане.

При этом основной модуль снимает вполне прилично. Днём фотографии получаются резкими, с хорошей цветопередачей и достойной детализацией. Для публикации в соцсети, для рабочих фотографий, для сканов документов, более чем достаточно. Автофокус PDAF работает быстро и точно, что важно для повседневных снимков, когда нет времени настраивать кадр. И основная, и фронтальная камеры умеют писать видео в 4K.

Ночная съёмка, как и у большинства смартфонов этого сегмента, не является сильной стороной. Снимки при плохом освещении получаются приемлемыми, но ждать от них чудес не стоит.

Фронтальная камера на 32 Мп отлично справляется с видеозвонками, селфи и видеоконтентом для соцсетей. Угол обзора достаточный, детализация хорошая, цвета приятные.

Телефото модуля здесь нет, но будем честны: в таком ценовом сегменте его почти ни у кого нет. Так что конкурентам Z11x по камерам как минимум не проигрывает.

Программная часть и обновления

Смартфон работает на OriginOS 6, построенной на базе Android 16. Оболочка от vivo/iQOO не самая простая для тех, кто пользовался Samsung или Xiaomi, но к ней быстро привыкаешь. Интерфейс понятный, анимации плавные и тонких настроек предостаточно.

Что важно: iQOO обещает 2 года обновлений операционной системы и 4 года обновлений безопасности. Смартфон будет получать свежие версии Android и регулярные патчи безопасности на протяжении всего срока активного использования. В сочетании с батареей, рассчитанной на 6 лет, получается устройство, которое действительно можно рассматривать как долгосрочное вложение.

Связь и безопасность

Здесь всё по-взрослому. Поддержка 5G и 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC для бесконтактных платежей. Навигационный модуль работает со всеми основными спутниковыми системами: GPS, ГЛОНАСС и другие глобальные системы. Позиционирование быстрое и точное.

Сканер отпечатков пальцев боковой, встроен в кнопку питания. Срабатывает мгновенно: приложил палец, и экран уже разблокирован. Никакого ожидания, никаких промахов. Для тех, кто ценит скорость разблокировки, боковой сканер зачастую удобнее подэкранного, потому что палец ложится на кнопку естественным движением, без необходимости точно попадать в нужную зону на экране.

Цена и где купить

iQOO Z11x стартовал в России 16 апреля 2026 года. Доступны три конфигурации памяти:

8/256 ГБ — 38 999 ₽

12/256 ГБ — 46 499 ₽

12/512 ГБ — 53 999 ₽

В первый месяц продаж действует скидка в 6500 руб на все модели.

Приобрести смартфон можно в фирменных онлайн-магазинах бренда, на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет, а также у операторов МегаФон и Билайн, в магазине Холодильник.ру и официальном интернет-магазине vivo. Дополнительно у каждого продавца действуют собственные скидки и специальные предложения.

Итог: для кого этот смартфон и почему на него стоит обратить внимание

iQOO Z11x это устройство для тех, кто устал каждый вечер искать розетку. Для тех, кто хочет получить надёжный, производительный инструмент без переплаты за имя или сомнительные «фишки», которыми пользуешься ровно один раз после покупки.

Два дня автономности в реальных условиях. Батарея, которая не деградирует на протяжении 6 лет. Процессор, которого хватает и для работы, и для учёбы, и для игр. Экран без мерцания, который бережёт глаза при многочасовом использовании. Защита от воды, пыли и падений на уровне, редком для этого сегмента. Обновления ОС и безопасности на годы вперёд.

В условиях, когда цены на электронику продолжают расти, а будущее рынка остаётся непредсказуемым, iQOO Z11x выглядит как одна из самых осмысленных покупок в среднем сегменте прямо сейчас. Это устройство, которое не просто решает сегодняшние задачи. Оно остаётся актуальным на перспективу в три, четыре, пять лет. Батарея не умрёт. Производительности хватит с запасом. Защита не даст случайному происшествию оставить вас без связи.

Если вы ищете смартфон, который просто работает, работает долго и работает надёжно, iQOO Z11x заслуживает самого пристального внимания. Один из лучших вариантов в среднем сегменте на весну 2026 года. Проверено.

Реклама.

ООО «БАЙТ БУМ», ИНН 9713022638, Erid: 2VtzqwS9n9m