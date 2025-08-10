Как защитить iPhone от кражи и утери. Пошаговая инструкция

iPhone — один из самых дорогих и популярных смартфонов в мире. Но высокая стоимость и популярность делают его желанной добычей для воров.

К сожалению, многие владельцы забывают о базовых мерах защиты: не настраивают Apple ID, игнорируют функцию «Найти iPhone» и не используют встроенные инструменты безопасности.

В итоге вспоминают об этом только тогда, когда телефон уже украден и шансы вернуть устройство минимальны. Мы разберём, какие функции нужно активировать, чтобы защитить iPhone от кражи и повысить вероятность его возврата.

Почему важно защитить iPhone заранее

iPhone хранит не только личные фото и переписки, но и данные банковских карт, пароли, документы;

Без защиты вор может быстро выключить устройство, стереть данные и продать его;

Встроенные функции Apple позволяют сделать телефон бесполезным для вора и при этом оставляют шанс найти его.

Шаг 1. Отключите доступ к «Пункту управления» на экране блокировки

Почему это важно: воры часто первым делом включают авиарежим, чтобы iPhone перестал передавать геопозицию.

Отключив доступ к «Пункту управления» на заблокированном экране, вы лишите их этой возможности.

Как включить:

Откройте «Настройки» → «Face ID и код-пароль» Введите код-пароль Пролистайте вниз Отключите «Пункт управления»

Теперь никто не сможет включить авиарежим, не разблокировав телефон.

Шаг 2. Включите «Локатор» на iPhone

Зачем: функция «Локатор» позволяет отслеживать местоположение устройства, даже если SIM-карта удалена или iPhone не подключён к Wi-Fi.

Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Службы геолокации» и активируйте «Службы геолокации», если они у вас выключены. Вернитесь в «Настройки» → нажмите на своё имя вверху (аккаунт Apple, iCloud и другое). Откройте раздел «Локатор» → «Найти iPhone» Активируйте все опции: Найти iPhone, Сеть Локатора, Отправлять последнюю геопозицию.

Шаг 3. Активируйте «Защиту украденного устройства»

Не так давно появилась функция «Защита украденного устройства», которая усиливает безопасность iPhone, когда он находится вдали от привычных мест, таких как дом или работа.

Что она делает:

Запрашивает Face ID или Touch ID для критических изменений в настройках и учётной записи Apple

Запрещает использование код-пароля в таких случаях

Вводит задержку до 1 часа на изменения Apple ID, давая время отметить устройство как потерянное

Как включить:

Найдите пункт Защита украденного устройства и включите его

и включите его Откройте Настройки → Face ID и код-пароль

→ Введите код-пароль.

Когда iPhone находится в привычном месте, дополнительные меры безопасности отключаются. В таких местах, как дом, работа или другие часто посещаемые локации, вы можете использовать код-пароль устройства, как обычно, без необходимости прохождения биометрической аутентификации или ожидания системной задержки.

Шаг 4. Усиливаем безопасность Apple ID

Зачем: максимально обезопасить себя и свои данные. Что нужно сделать:

Включите двухфакторную аутентификацию

Используйте сложный пароль для Apple ID

Включите Важные геопозиции в службах геолокации

Убедитесь, что «Локатор» включен и не может быть отключён без вашего разрешения

Что делать, если iPhone украли или потерян

Зайдите на iCloud.com или в приложение «Локатор» на другом устройстве Apple Найдите свой iPhone на карте Отметьте его как потерянный — это заблокирует телефон, а на экране появится сообщение с вашим номером. При необходимости сотрите данные удалённо Обратитесь в полицию и укажите серийный номер iPhone (он есть в Apple ID, чеке или на коробке)

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли найти iPhone, если он выключен?

Да, если включена функция «Отправлять последнюю геопозицию» — тогда последняя точка сохранится.

Сработает ли «Локатор», если вор достанет SIM-карту?

Да, при включённой «Сети Локатора» устройство передаст местоположение через другие iPhone поблизости.

Можно ли включить защиту после кражи?

Нет. Все функции нужно активировать заранее.

Настройка этих функций займёт 5–10 минут, но может сэкономить вам десятки тысяч рублей и нервы. Вору будет гораздо сложнее что-то сделать с вашим устройством, а у вас появятся реальные шансы его вернуть.

А если часто путешествуете, подумайте и про AirTag (обзор) — в России он почти не работает, зато за границей отлично помогает отслеживать багаж, рюкзак или ключи.