Новости

Apple устранила уязвимость в iOS, позволявшую читать удалённые сообщения Signal

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:25
Apple выпустила обновления iOS 26.4.2 и iOS 18.7.8, закрывающие уязвимость CVE-2026-28950. Ошибка приводила к тому, что push-уведомления, помеченные для удаления, продолжали сохраняться на устройстве.

Речь шла о системном механизме логирования. Превью сообщений из мессенджеров хранились в базе уведомлений отдельно от самих приложений, даже если сообщения были удалены или настроены на автоудаление.

Проблема получила широкий резонанс после дела Линетт Шарп. СМИ сообщили, что ФБР удалось восстановить переписку из Signal с iPhone, несмотря на удаление приложения. Данные извлекли именно из базы push-уведомлений iOS.

Apple не раскрывает, когда появилась уязвимость и использовалась ли она в других расследованиях, но выпуск патча фактически подтвердил наличие бага.

Исправление затронуло устройства от iPhone XR до актуальных моделей, а также iPad.

В Signal напомнили, что пользователи могут отключить отображение текста сообщений в уведомлениях, однако для устранения проблемы достаточно установить обновление — после этого сохранённые уведомления удаляются, а новые больше не записываются.

Обсудить
Читайте также
Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти
Apple

Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти

Сейчас такой объём используется в iPhone 17 Pro.
Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей
Apple

Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей

Digital Chat Station рассказал, что Apple планирует перейти на неполяризованные экраны.
Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену
Apple

Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену

Базовый iPhone может оказаться не шагом вперёд, а скорее попыткой удержать цену на фоне подорожания компонентов.
Apple выпустила iOS 26.4.2 для iPhone
Apple

Apple выпустила iOS 26.4.2 для iPhone

С исправлениями ошибок и обновлениями безопасности.
Ещё по теме
Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple

Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple
Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple

Тим Кук уходит с поста гендиректора Apple
Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 для разработчиков

Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 для разработчиков
iOS 26.4.1 превращает iPhone в «кирпичи»? Не спешите с выводами

iOS 26.4.1 превращает iPhone в «кирпичи»? Не спешите с выводами
Mac mini начали исчезать из продажи на фоне бума ИИ-агентов

Mac mini начали исчезать из продажи на фоне бума ИИ-агентов
Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro

Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro
«Содержит вредоносный код»: Apple заблокировала запуск «Telega» на iPhone

«Содержит вредоносный код»: Apple заблокировала запуск «Telega» на iPhone
iPhone 17e подешевел на 25% в России

iPhone 17e подешевел на 25% в России
4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27

4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27
Bloomberg: Apple готовит «умные» очки без дисплея и с обновлённой Siri

Bloomberg: Apple готовит «умные» очки без дисплея и с обновлённой Siri
Бывшие инженеры Apple выпустят брошь с ИИ за $179

Бывшие инженеры Apple выпустят брошь с ИИ за $179
Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок

Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок
Apple выпустила iOS 26.4.1

Apple выпустила iOS 26.4.1
Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone
Тренд
Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры