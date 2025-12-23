Ремонт BMW может усложниться из-за нового фирменного крепежа

Компания BMW запатентовала новый тип крепёжных винтов, которые невозможно открутить стандартными инструментами. Патент был подан летом 2024 года в Германии и опубликован в декабре 2025-го.

Согласно документам, головки винтов выполнены в форме фирменного логотипа BMW. Они разделены на четыре сектора, повторяющих характерный «пропеллер» бренда. Патент описывает несколько вариантов конструкции: в одних версиях два сектора утоплены, а два остаются плоскими или выпуклыми, в других меняется их форма и глубина.

Такая геометрия делает невозможным использование обычных отвёрток и ключей. Для демонтажа потребуется специальный инструмент, который, предположительно, будет доступен только официальным дилерам. В случае внедрения решения в серийные автомобили это может значительно усложнить даже базовые работы, связанные с разборкой элементов салона или кузова.

Интересно, что подход BMW контрастирует с действиями других автопроизводителей. Так, Mercedes-Benz в последние годы, напротив, упрощает обслуживание, заменяя клей в фарах и других узлах на классический крепёж.

Пока неизвестно, планирует ли BMW использовать «брендированные» винты в серийных моделях или патент останется экспериментальной разработкой. Однако сам факт его регистрации указывает на возможное ужесточение политики компании в вопросах ремонта и обслуживания автомобилей.