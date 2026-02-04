Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов

В сентябре 2025 года в России заработал так называемый «белый список» сайтов — перечень ресурсов, которые продолжают открываться даже при ограничениях мобильного интернета.

Список формируется Минцифры совместно с операторами связи и ведомствами по безопасности. Он регулярно обновляется и по состоянию на февраль 2026 года включает более 110 ресурсов.

Ниже находится актуальная подборка сайтов и сервисов, которые, как правило, остаются доступными.

Банки и финансовые сервисы

Т-Банк

Сбербанк

ВТБ

Альфа-Банк

Банки.ру

НСПК

ЮниКредит Банк

Газпромбанк

Совкомбанк

Московский кредитный банк

ФК «Открытие»

Росбанк

Промсвязьбанк

Райффайзенбанк

Россельхозбанк

Социальные сети и популярные сервисы

Сервисы Яндекса (Поиск, Карты, Go, Музыка и другие)

ВКонтакте

Одноклассники

Mail.ru

Яндекс Дзен

Госуслуги

Avito

HH.ru

Маркетплейсы и магазины

Ozon

Wildberries

Яндекс Маркет

Мегамаркет

DNS

X5 Retail Group

Магнит

Развлекательные сервисы

Rutube

Кинопоиск

Иви

Okko

СМИ и новостные ресурсы

РБК

ТАСС

Комсомольская правда

РИА Новости

Лента.ру

Pikabu

iXBT

Известия

Аргументы и Факты

Российская газета

Ведомости

Московский комсомолец

Первый канал

НТВ

RT

ОТР

ТВЦ

ТВ3

Мир

ТНТ

СТС

Спас

Пятый канал

РЕН ТВ

Пятница

Домашний

Муз-ТВ

Телеком и связь

Ростелеком

МегаФон

Вымпелком

МТС

Т2

Мотив

СберМобайл

Т-Мобайл

Эр-Телеком

Транспорт и навигация

2GIS

РЖД

Gismeteo

Аэрофлот

Победа

TuTu.ru

Такси Максим

Гранд Сервис Экспресс

Ситидрайв

Государственные ресурсы

Правительство РФ

Администрация Президента

ФНС

Платформы дистанционного электронного голосования

ПОС «Госвеб»

«Россия — страна возможностей»

ФГАС «Молодёжь России»

Проект «Твой ход»

Совет Федерации

МВД

Генпрокуратура

МЧС

Движение первых

Объясняем.РФ

Россети

Росатом (сеть зарядных станций)

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Другие сервисы

Почта России

Аптека.ру

Фонбет

Дром

DRIVE2

Лемана ПРО

Домклик

Центробанк

Мосбиржа

Охранная система «Цезарь Сателлит»

Вкусно — и точка

СДЭК

Деловые линии

Супермаркеты

ВкусВилл

Ашан

SPAR

Metro

Петрович

Важно знать

Наличие сайта в «белом списке» не гарантирует работу мобильного приложения. Например, приложения Сбера, Т-Банка и Газпромбанка могут не запускаться при ограничении мобильного интернета, несмотря на то что сайты этих банков входят в список.

Причина — отсутствие согласования со стороны ФСБ из-за требований к хранению переписок и данных внутри приложений.