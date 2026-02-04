Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов

В сентябре 2025 года в России заработал так называемый «белый список» сайтов — перечень ресурсов, которые продолжают открываться даже при ограничениях мобильного интернета.
Список формируется Минцифры совместно с операторами связи и ведомствами по безопасности. Он регулярно обновляется и по состоянию на февраль 2026 года включает более 110 ресурсов.
Ниже находится актуальная подборка сайтов и сервисов, которые, как правило, остаются доступными.
Банки и финансовые сервисы
- Т-Банк
- Сбербанк
- ВТБ
- Альфа-Банк
- Банки.ру
- НСПК
- ЮниКредит Банк
- Газпромбанк
- Совкомбанк
- Московский кредитный банк
- ФК «Открытие»
- Росбанк
- Промсвязьбанк
- Райффайзенбанк
- Россельхозбанк
Социальные сети и популярные сервисы
- Сервисы Яндекса (Поиск, Карты, Go, Музыка и другие)
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Mail.ru
- Яндекс Дзен
- Госуслуги
- Avito
- HH.ru
Маркетплейсы и магазины
- Ozon
- Wildberries
- Яндекс Маркет
- Мегамаркет
- DNS
- X5 Retail Group
- Магнит
Развлекательные сервисы
- Rutube
- Кинопоиск
- Иви
- Okko
СМИ и новостные ресурсы
- РБК
- ТАСС
- Комсомольская правда
- РИА Новости
- Лента.ру
- Pikabu
- iXBT
- Известия
- Аргументы и Факты
- Российская газета
- Ведомости
- Московский комсомолец
- Первый канал
- НТВ
- RT
- ОТР
- ТВЦ
- ТВ3
- Мир
- ТНТ
- СТС
- Спас
- Пятый канал
- РЕН ТВ
- Пятница
- Домашний
- Муз-ТВ
Телеком и связь
- Ростелеком
- МегаФон
- Вымпелком
- МТС
- Т2
- Мотив
- СберМобайл
- Т-Мобайл
- Эр-Телеком
Транспорт и навигация
- 2GIS
- РЖД
- Gismeteo
- Аэрофлот
- Победа
- TuTu.ru
- Такси Максим
- Гранд Сервис Экспресс
- Ситидрайв
Государственные ресурсы
- Правительство РФ
- Администрация Президента
- ФНС
- Платформы дистанционного электронного голосования
- ПОС «Госвеб»
- «Россия — страна возможностей»
- ФГАС «Молодёжь России»
- Проект «Твой ход»
- Совет Федерации
- МВД
- Генпрокуратура
- МЧС
- Движение первых
- Объясняем.РФ
- Россети
- Росатом (сеть зарядных станций)
- «Итоги года с Владимиром Путиным»
Другие сервисы
- Почта России
- Аптека.ру
- Фонбет
- Дром
- DRIVE2
- Лемана ПРО
- Домклик
- Центробанк
- Мосбиржа
- Охранная система «Цезарь Сателлит»
- Вкусно — и точка
- СДЭК
- Деловые линии
Супермаркеты
- ВкусВилл
- Ашан
- SPAR
- Metro
- Петрович
Важно знать
Наличие сайта в «белом списке» не гарантирует работу мобильного приложения. Например, приложения Сбера, Т-Банка и Газпромбанка могут не запускаться при ограничении мобильного интернета, несмотря на то что сайты этих банков входят в список.
Причина — отсутствие согласования со стороны ФСБ из-за требований к хранению переписок и данных внутри приложений.
