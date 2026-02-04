Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов | The GEEK
Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов

Какие сайты и приложения работают при ограничении мобильного интернета.

Редакция The GEEK сегодня в 12:44

В сентябре 2025 года в России заработал так называемый «белый список» сайтов — перечень ресурсов, которые продолжают открываться даже при ограничениях мобильного интернета.

Список формируется Минцифры совместно с операторами связи и ведомствами по безопасности. Он регулярно обновляется и по состоянию на февраль 2026 года включает более 110 ресурсов.

Ниже находится актуальная подборка сайтов и сервисов, которые, как правило, остаются доступными.

Банки и финансовые сервисы

  • Т-Банк
  • Сбербанк
  • ВТБ
  • Альфа-Банк
  • Банки.ру
  • НСПК
  • ЮниКредит Банк
  • Газпромбанк
  • Совкомбанк
  • Московский кредитный банк
  • ФК «Открытие»
  • Росбанк
  • Промсвязьбанк
  • Райффайзенбанк
  • Россельхозбанк

Социальные сети и популярные сервисы

  • Сервисы Яндекса (Поиск, Карты, Go, Музыка и другие)
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Mail.ru
  • Яндекс Дзен
  • Госуслуги
  • Avito
  • HH.ru

Маркетплейсы и магазины

  • Ozon
  • Wildberries
  • Яндекс Маркет
  • Мегамаркет
  • DNS
  • X5 Retail Group
  • Магнит

Развлекательные сервисы

  • Rutube
  • Кинопоиск
  • Иви
  • Okko

СМИ и новостные ресурсы

  • РБК
  • ТАСС
  • Комсомольская правда
  • РИА Новости
  • Лента.ру
  • Pikabu
  • iXBT
  • Известия
  • Аргументы и Факты
  • Российская газета
  • Ведомости
  • Московский комсомолец
  • Первый канал
  • НТВ
  • RT
  • ОТР
  • ТВЦ
  • ТВ3
  • Мир
  • ТНТ
  • СТС
  • Спас
  • Пятый канал
  • РЕН ТВ
  • Пятница
  • Домашний
  • Муз-ТВ

Телеком и связь

  • Ростелеком
  • МегаФон
  • Вымпелком
  • МТС
  • Т2
  • Мотив
  • СберМобайл
  • Т-Мобайл
  • Эр-Телеком

Транспорт и навигация

  • 2GIS
  • РЖД
  • Gismeteo
  • Аэрофлот
  • Победа
  • TuTu.ru
  • Такси Максим
  • Гранд Сервис Экспресс
  • Ситидрайв

Государственные ресурсы

  • Правительство РФ
  • Администрация Президента
  • ФНС
  • Платформы дистанционного электронного голосования
  • ПОС «Госвеб»
  • «Россия — страна возможностей»
  • ФГАС «Молодёжь России»
  • Проект «Твой ход»
  • Совет Федерации
  • МВД
  • Генпрокуратура
  • МЧС
  • Движение первых
  • Объясняем.РФ
  • Россети
  • Росатом (сеть зарядных станций)
  • «Итоги года с Владимиром Путиным»

Другие сервисы

  • Почта России
  • Аптека.ру
  • Фонбет
  • Дром
  • DRIVE2
  • Лемана ПРО
  • Домклик
  • Центробанк
  • Мосбиржа
  • Охранная система «Цезарь Сателлит»
  • Вкусно — и точка
  • СДЭК
  • Деловые линии

Супермаркеты

  • ВкусВилл
  • Ашан
  • SPAR
  • Metro
  • Петрович

Важно знать

Наличие сайта в «белом списке» не гарантирует работу мобильного приложения. Например, приложения Сбера, Т-Банка и Газпромбанка могут не запускаться при ограничении мобильного интернета, несмотря на то что сайты этих банков входят в список.

Причина — отсутствие согласования со стороны ФСБ из-за требований к хранению переписок и данных внутри приложений.

