Tesla впервые тестирует роботакси без человека в салоне

Tesla перешла к следующему этапу испытаний сервиса роботакси в Техасе. В Остине на дороги общего пользования вышли электромобили Model Y, которые передвигаются полностью автономно, без испытателей и страхующих операторов внутри.

Первые видео с пустыми автомобилями появились в соцсетях. На кадрах видно, как Model Y самостоятельно движется в городском потоке, поворачивает и перестраивается, при этом водительское и пассажирские места остаются пустыми.

Илон Маск подтвердил подлинность записей и отметил, что ранее компания проводила тесты автономного вождения только в присутствии сотрудников Tesla, которые контролировали работу системы из салона.

Текущий этап испытаний стал первым случаем, когда Tesla допустила полностью автономные поездки своих автомобилей по городским улицам без человека внутри машины.