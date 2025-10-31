Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

Когда садишься в автомобиль из пресс-парка, первые километры обычно уходят на привыкание: понять, где что включается, как ведёт себя руль, на какой глубине спрятана кнопка подогрева. Но с TENET T8 всё оказалось проще. Уже на выезде из Москвы стало ясно — эта машина не требует времени на «притирку». Всё на своих местах, логично и по-человечески.

Руль лёгкий, но не пустой. Сиденье мягко держит, спина не ноет даже спустя несколько часов. Панорамная крыша, просторный салон и широкий обзор создают ощущение, будто не тестируешь кроссовер, а возвращаешься домой после долгой дороги.

Характеристики TENET T8

Модель: TENET T8 (комплектация Ultra AWD)

Год выпуска: 2025

Тип кузова: Кроссовер

Привод: Полный (i-4WD)

Трансмиссия: Роботизированная 7-ступенчатая (DCT7)

Двигатель: Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, 2.0 л (1998 см³)

Мощность: 197 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент: 375 Н·м при 1750–3500 об/мин

Разгон 0–100 км/ч: 8,4 с

Максимальная скорость: 210 км/ч

Тип наддува: Турбонаддув

Тип топлива: АИ-92

Расход топлива: город — 10,3 л/100 км трасса — 7,2 л/100 км смешанный — 8,8 л/100 км

Длина × ширина × высота: 4725 × 1860 × 1705 мм

Колёсная база: 2710 мм

Дорожный просвет: 196 мм

Колёса: 19” Continental PremiumContact (в комплектации Ultra)

Подвеска: передняя — независимая, типа McPherson задняя — независимая, многорычажная

Тормоза : передние — дисковые вентилируемые задние — дисковые невентилируемые

Объём багажника: 193 л (при 7 местах)

Объём топливного бака: 57 л

Масса снаряжённая: 1864 кг

Гарантия производителя: 3 года или 100 000 км

Цена на момент обзора: от 3 640 000 ₽

Что за бренд TENET?

TENET — молодой бренд с локальной сборкой в России. В основе проверенная платформа от Chery, но с доработками под наши условия. Фактически это попытка создать современный и понятный кроссовер без избыточного пафоса, но с акцентом на комфорт и технологии.

Сколько проживёт TENET — вопрос, который напрашивается. Но, судя по дорогам, марка не выглядит случайной. Машины с эмблемой TENET всё чаще встречаются в потоке, а локальная сборка и расширяющаяся сеть дилеров добавляют уверенности. Если бренд удержит качество и сервис, у него есть шанс закрепиться на рынке, особенно в сегменте семейных и корпоративных кроссоверов, где сегодня явный дефицит новых игроков.

Внешний вид

TENET T8 — из тех машин, которые вызывают желание рассмотреть их внимательнее. Первый взгляд — оцениваешь пропорции, второй — ловишь детали. Вживую T8 воспринимается солиднее, чем на фото: крупная решётка с глубокой текстурой, тонкие фары, аккуратные линии по бокам и сбалансированная задняя часть создают цельный, выверенный образ.

В кузове нет попыток понравиться любой ценой. Он не делает вид, что спортивный, и не старается казаться внедорожником, просто уверенно стоит на дороге. Пропорции выдержаны, визуальный вес распределён грамотно, поэтому T8 выглядит собранным и дорогим, даже без намёка на показной «премиум».

Передняя оптика у TENET T8 выполнена в двухуровневом формате: сверху — ходовые огни, снизу — основные фары. Такое расположение сейчас встречается всё чаще, и у него есть смысл.

Основной свет спрятан глубже под защитным стеклом, что снижает риск повреждений. На трассе камни летят часто, особенно за фурами, но за две тысячи километров по маршруту Москва–Воронеж–Москва не появилось ни скола. Свет фар ровный, без засветов, пучок направлен правильно, ночью дорогу видно хорошо даже без противотуманок.

Задняя часть у TENET T8 выглядит сдержанно и аккуратно. Фонари объединены горизонтальной полосой, а над стеклом проходит тонкий Т-образный стоп-сигнал.

При включении всё выглядит современно, но не вычурно — ночью хорошо заметно, днём не режет глаза окружающим.

Багажник у TENET T8 формально небольшой — всего 193 литра, но из-за семиместной компоновки. На практике третий ряд почти бесполезен: чтобы там хоть как-то разместиться, приходится сдвигать второй вперёд, и места становится мало всем. Посадка на третий ряд только с правой стороны.

В пятиместном варианте всё логичнее: второй ряд двигается и регулируется по наклону, а при сложенном третьем ряде объём увеличивается до 889 литров. Если сложить и второй — получаем до 1930 литров ровного пола.

Крышка багажника открывается плавно, без рывков, на газовых упорах. Механизм работает тихо, без скрипов. Сделать это можно с пульта, кнопкой из салона или просто подойдя к машине: датчик под задним бампером реагирует на движение ноги. Работает не всегда с первого раза, но когда руки заняты пакетами — выручает.

Панорамная крыша.

Из практичных плюсов: дверные пороги полностью закрываются, так что зимой брюки останутся чистыми.

Отдельно хочется отметить скрытые дверные ручки. Они выдвижные, с мягким ходом, и способны выдержать даже примерзание — в TENET заявляют, что усилие на разрыв до 120 кг.

Колёсные арки очерчены аккуратно — пластик не выпирает и не пытается казаться внедорожным обвесом. В версии Ultra стоят добротные 19-дюймовые диски с тонким рисунком спиц. На деле они не только украшают, но и добавляют немного жёсткости ходу.

Колёса хоть и выглядят эффектно, но влияют на акустику. Звук от шин заметен на грубом асфальте. Впрочем, сами покрышки Continental PremiumContact держат дорогу уверенно и гасят мелкие вибрации — на ровной трассе в салоне тихо, без гула и гудения.

Капот поднимается на газовых упорах, а моторный отсек прикрыт сплошной панелью, чтобы грязь не летела внутрь. Даже здесь чувствуется внимание к мелочам: всё подогнано, нет висящих элементов, нет ощущения «дёшево».

Вечером вокруг автомобиля загорается подсветка под зеркалами — не ради стиля, а чтобы действительно подсветить асфальт под ногами. T8 распознаёт ключ в кармане и автоматически открывается, когда подходишь ближе. Особенно производит впечатление, когда приходишь к ней в темноте — просто идёшь, и автомобиль как будто сам тебя встречает.

В белом цвете кузова T8 выглядит особенно выразительно. Контраст чёрных вставок на зеркалах, крыше и заднем спойлере делает образ собранным, а не просто «светлым».

Интерьер

В салоне TENET T8 всё сделано по принципу «удобно, а не показно». Материалы подобраны без претензий на люкс, но на ощупь приятные. Деревянные вставки пластиковые, но все сделано крепко, ничего не скрипит и не люфтит.

Салон визуально собран аккуратно: многоуровневая передняя панель переходит в широкий центральный тоннель, а декоративные вставки под дерево протягиваются по дверям, объединяя всё в единый контур.

Основная отделка — экокожа без глянца, а центральные вставки сидений покрыты бархатистым материалом ECO Skin, похожим на замшу. Он перфорированный и мягкий, с ромбовидной прострочкой, благодаря чему поверхность дышит и не перегревается в жару.

Кресла имеют многослойную конструкцию: верхний слой — мягкая подушка около двух сантиметров толщиной, ниже — более плотная основа с поддержкой спины. Водитель может точно настроить посадку при помощи боковых переключателей — изменить высоту, наклон и поясничный упор. Пассажиру доступна электрорегулировка, но без отдельной настройки поясницы.

Оба передних кресла оснащены подогревом и вентиляцией, что особенно выручает в жару и зимой. На втором ряду — раздельный подогрев дивана. Второй ряд просторный, пол почти ровный, тоннель утоплен. Сидеть удобно до роста 180 см — выше запас по голове уже небольшой.

Руль регулируется вручную — с помощью стандартного рычажка под колонкой. На фоне продуманного салона ручная регулировка руля немного выбивается, особенно когда почти всё вокруг управляется электроникой. Зато есть подогрев, и зимой это решает: руль быстро прогревается.

TENET T8 хорошо приспособлен к нашим зимам. Помимо подогрева сидений и руля, здесь есть обогрев лобового стекла и форсунок. Бачок стеклоомывателя 4,6 литра, так что доливать жидкость приходится реже, чем обычно.

Музыка — одна из сильных сторон TENET T8. Акустика Sony звучит чисто и с хорошим запасом по громкости. Баланс настроен неплохо, но низких частот многовато — тем, кто предпочитает нейтральное звучание, бас может показаться избыточным. Регулировка доступна только через встроенный эквалайзер, отдельной кнопки для управления басами нет.

В зависимости от комплектации устанавливается восемь или десять динамиков. В топовой версии Ultra — десять, включая сабвуфер. Система создаёт ощутимый объём и подходит для тех, кто любит, когда музыка заполняет весь салон.

Все четыре стеклоподъёмника — автоматические. Щётки спрятаны под кромкой капота и их не видно из салона. Кресло водителя при выходе отъезжает назад, чтобы не цеплять руль ногами.

Климат-контроль двухзонный, управляется через большой экран медиасистемы. Панель сенсорная, но отзывчивая — к ней быстро привыкаешь. Система работает стабильно, не требует постоянных корректировок, хотя есть нюанс: привычные 22° здесь ощущаются жарче, чем в других машинах, комфортнее выставлять около 20°. Для задних пассажиров выведены отдельные воздуховоды с регулировкой направления потока, а кнопки включения подогрева сделаны сенсорными.

Особенно приятен T8 ночью. Мягкая подсветка в салоне создаёт спокойную атмосферу — свет не режет глаза, но и не теряется. Цвет и интенсивность света можно менять — от холодного до тёплого тона, а при желании подсветка «подыгрывает» музыке. Правда, без излишеств: эффектных RGB-анимаций здесь нет, и, возможно, даже к лучшему — салон остаётся спокойным и собранным.

Как долго салон TENET T8 сохранит свой вид — вопрос открытый. Пока всё выглядит аккуратно: швы ровные, подгонка плотная, ничего не поскрипывает. Но как поведёт себя экокожа через год активной эксплуатации — неизвестно. Материалы мягкие, комфортные, но такие покрытия нередко теряют форму и матовый оттенок со временем. Сейчас салон производит хорошее впечатление, однако окончательный вывод можно будет сделать только после нескольких сезонов реальной езды, а не после тест-драйва на пару недель.

Как в дороге

Со внешним и внутренним видом разобрались, теперь пора поговорить о практике и тут действительно есть что рассказать. За десять дней я провёл за рулём немало, а первый серьёзный маршрут начался сразу после выдачи машины: Москва — Воронеж по трассе М4. Почти 600 километров хорошего асфальта, плавных поворотов и редких ремонтов, что даёт идеальные условия, чтобы понять, как TENET T8 чувствует дорогу, и как я буду чувствовать его.

Именно здесь проявился характер автомобиля. Подвеска и посадка вносят в езду ту самую уверенность, которая отличает комфортный кроссовер от просто «большой машины». На скорости T8 стабилен, не требует подруливаний и не плавает в потоке.

Весь путь я чередовал режимы между «Стандартом» и «Спортом». В итоге именно стандартный оказался наиболее сбалансированным: реакции естественные, без рывков, машина предсказуемая. В «Спорте» ускорение становится чуть острее, но при резком нажатии на педаль газа всё равно есть лёгкая пауза — коробка словно на долю секунды думает, прежде чем включить нужную передачу.

Вид с водительского места: широкий обзор и хорошая видимость по всем направлениям.

На прямых участках T8 ведёт себя уверенно. Шум в салоне умеренный: после сотни слышен асфальт, но разговаривать можно спокойно или слушать музыку на нормальной громкости. В дверях также есть виброизоляция, что заметно помогает.

Динамика в целом на уровне ожиданий: разгон до 100 км/ч занимает около восьми секунд. На трассе комфортно держать 120–130 км/ч, дальше двигатель работает уже в верхней зоне, и тяга постепенно сходит на нет. При желании можно поехать на гоночный трек и разогнаться и до 180, и даже до 200 км/ч, но в этом нет смысла: T8 остаётся в своей стихии, когда едет спокойно, как семейный автомобиль, а не как спортивный.

Турбированный двухлитровый мотор (197 л.с.) в паре с роботизированной коробкой DCT7 работает плавно, хотя на малом газе бывает лёгкая пауза перед ускорением — типично для «робота».

Рулевое управление без излишней остроты, но точное и понятное. На неровностях не пробрасывает вибрацию, и даже на высокой скорости руль без дрожи и корректировок.

Переключение передач вынесено на небольшой лепесток под рулём. Решение не новое, но всё ещё непривычное для тех, кто привык к классическому селектору сбоку. Первые пару часов рука инстинктивно тянется к привычному месту, но адаптация происходит быстро.

Клиренс у TENET T8 — 196 мм. Цифра не рекордная, но достаточная, чтобы спокойно штурмовать просёлок или неровную парковку у загородного кафе. Подвеска отрабатывает ямы мягко, без раскачки и жёстких пробоев, так что лишний раз сбавлять скорость не приходится.

Если говорить о салоне, то за всё время поездки устал я разве что от городских пробок, но точно не от самой машины. Кресла удобные: спина не затекает даже после нескольких часов за рулём, посадка правильная, локоть удобно ложится на боковой подлокотник.

В среднем расход получился около 8 литров на 100 километров. За 10 дней я заправлялся всего дважды — при том, что машина каждый день ездила по городу и за его пределами. В паспорте указан 92-й бензин, но я решил не рисковать и заливал привычный 95-й на Лукойле: мотор работает мягче, отклик предсказуемый, а расход остаётся тем же.

Из мелких придирок разве что расположение центрального экрана. Его нижний левый угол частично уходит в слепую зону, если сидишь за рулём, и приходится тянуться, чтобы дотянуться до некоторых кнопок. К тому же климат здесь управляется только через сенсор: никаких физических клавиш, что не всегда удобно. В пробках или на трассе проще нажать кнопку, чем искать нужную иконку на дисплее.

Мультимедиа

Главный экран медиасистемы — крупная 15,6-дюймовая сенсорная панель. Интерфейс знакомый по другим моделям Chery: логика управления такая же, как на смартфоне.

Свайп сверху вызывает шторку с быстрыми настройками, а на рабочем столе можно менять обои и виджеты. Меню простое, иконки крупные, навигация интуитивная. Система работает стабильно, серьёзных задержек нет.

Встроенных «Яндекс»-сервисов здесь нет, зато поддерживаются Android Auto и Apple CarPlay, включая беспроводное подключение. Для большинства сценариев этого достаточно: музыка, навигация и звонки работают без сбоев.

Разъёмов в салоне хватает — по USB-A и USB-C спереди и сзади. Для телефонов есть отдельная ниша с мягкой подложкой, левая площадка поддерживает быструю беспроводную зарядку 50 Вт с активным охлаждением. Bluetooth соединяется без проблем, кириллица в контактах отображается корректно.

Ассистенты водителя работают предсказуемо: адаптивный круиз, удержание в полосе и мониторинг слепых зон. В городе они ведут себя аккуратно, но в пробках круиз оставляет слишком большую дистанцию, из-за чего в поток норовят вклиниться. На трассе система стабильнее, машина держит полосу ровно и тормозит плавно. Камера кругового обзора выдаёт чёткую картинку с активной разметкой — парковаться можно, не глядя в зеркала.

Перед глазами у водителя — 10,3-дюймовая цифровая приборная панель. Информации достаточно, но всё подано компактно и без перегруза: скорость, расход, подсказки навигации и уведомления с медиасистемы. Руль не перекрывает обзор, шрифт крупный, а сама графика чёткая и не бликует даже под солнцем.

Когда активированы ассистенты, приборка отображает обстановку вокруг автомобиля — на экране видно соседние машины, пешеходов и разметку. Всё показано в простом, понятном виде, без лишних эффектов.

Дополняет систему проекционный дисплей: данных немного, но спидометр читается идеально, и смотреть на него можно, не отвлекаясь от дороги.

Вывод

TENET T8 — тот случай, когда автомобиль не строит из себя премиум, но ощущается уверенно и дорого. Без пафоса, без показного блеска, но с продуманной эргономикой, плавным ходом и комфортом, который не утомляет.

Он не идеален: шумка могла бы быть лучше, «робот» иногда задумывается, а задний ряд не создан для марафонцев. Но всё это мелочи на фоне общего впечатления — добротно, сбалансировано и с характером.

После двух тысяч километров стало ясно: TENET T8 — это не просто ещё один кроссовер. Это машина, которая умеет ехать далеко, не раздражать и при этом оставаться интересной. А это, пожалуй, редкость в мире, где автомобили всё чаще становятся безликими.