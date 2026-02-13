Утильсбор могут ужесточить ещё сильнее в России с 1 апреля

В России готовят новые изменения утильсбора. Соответствующий законопроект Минпромторга опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Суть поправок — уравнять условия оплаты утильсбора на автомобили из стран Евразийского экономического союза (ЕЭАС), которые ввозятся физическими лицами как для личного пользования, так и для последующей перепродажи с доплатой коммерческого «утиля». Речь идёт о машинах, поступающих из Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси.

С 1 апреля 2026 года планируется изменить формулу расчёта утильсбора для таких машин. Сейчас некоторые покупатели оформляют автомобиль в одной из стран ЕАЭС по заниженной таможенной стоимости. Из-за этого платится меньше пошлин. Затем машина ввозится в Россию, и даже с учётом утильсбора она обходится дешевле, чем при прямом ввозе в РФ по реальной цене. В последнее время подобной схемой активно пользовались покупатели машин в Киргизии.

После изменения правил разница между заниженной пошлиной и российской ставкой будет учтена в утильсборе. То есть сэкономить за счёт такой схемы уже не получится.

В итоге нововведение приведёт к подорожанию иномарок и увеличению логистических расходов при поставках через страны ЕАЭС. В то же время принятие законопроекта должно сократить количество «серых» схем.