В автомобилях Changan появится встроенная платформа Яндекс Авто

Яндекс и Changan Automobile заключили соглашение о международном партнёрстве. В рамках сотрудничества автопроизводитель начнёт встраивать мультимедийную платформу Яндекс Авто в новые модели бренда.

Одной из первых машин с такой интеграцией станет кроссовер Changan UNI-S, представленный 7 апреля. Через мультимедийную систему автомобиля пользователи смогут запускать сервисы Яндекса, включая Музыку и Книги, без необходимости пользоваться смартфоном во время поездки.

Оба сервиса будут работать в едином интерфейсе. Водитель и пассажиры смогут переключаться между музыкой, подкастами и аудиокнигами, а также получать рекомендации с учётом своего профиля в Яндекс ID. Синхронизация позволит продолжать прослушивание с того места, где пользователь остановился дома или в мобильном приложении.

Продажи автомобилей Changan с Яндекс Авто будут постепенно запускать не только в России, но и в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Армении, Молдове и Грузии.

В дальнейшем стороны рассчитывают расширить интеграцию и на другие модели Changan.