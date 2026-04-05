Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

Первые HUAWEI WATCH GT Runner вышли пять лет назад, и за это время рынок беговых часов сильно изменился. Garmin и Suunto закрепились как стандарт для серьёзных бегунов, Coros набрал свою аудиторию, Apple Watch Ultra перетянул любителей экосистемы. И вот Huawei возвращается со вторым поколением.

Мне достался синий вариант, и я провёл с ним несколько недель. Рассказываю, как всё на самом деле.

Характеристики HUAWEI WATCH GT Runner 2

Модель: HUAWEI WATCH GT Runner 2

Размеры: 43,5×43,5×10,7 мм

Вес: без ремешка — 34,5 г, с тканевым ремешком AirDry — 43,5 г

Корпус: титановый сплав (корпус, безель, заводная головка, кнопка) задняя панель из армированного стекловолокном композита

Ремешок: тканевый AirDry с липучкой + дополнительный из фторэластомера с перфорацией (оба 22 мм, быстросъёмные)

Обхват запястья: 120-190 мм

Дисплей: 1,32″ AMOLED, 466×466 пикселей, плотность 352 ppi, пиковая яркость 3000 нит, стекло Kunlun Glass 2-го поколения

Аккумулятор: 540 мА·ч (кремний-углеродная батарея)

Автономность: до 14 дней (лёгкий режим) до 7 дней (типичный) до 32 часов (тренировка с GPS) до 3 дней (AOD включён)

Время зарядки: около 60 минут (0-100%)

Датчики: акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический пульсометр, барометр, датчик освещённости, датчик температуры тела, датчик глубины, ЭКГ

Водонепроницаемость: 5 ATM, IP69, погружение до 40 м (EN13319)

Микрофон и динамик: есть

ОС: HarmonyOS

Системные требования: Android 9.0 и выше, iOS 14.0 и выше

Связь: Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), ГЛОНАСС (L1), BeiDou (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC

Рабочая температура: от −20 °C до +45 °C

Цена на момент обзора: 31 999 ₽

Комплект: два ремешка на выбор

В коробке часы, зарядная шайба, два ремешка и документация. Основной ремешок тканевый AirDry с липучкой, второй из фторэластомера с классической застёжкой. Оба 22 мм, быстросъёмные.

Тканевый ремешок поначалу вызывает недоумение. Часы за 32 тысячи рублей, а ремешок на липучке? Но стоит побегать пару раз, и понимаешь, почему именно так.

С силиконовыми ремешками вечная проблема: на одном отверстии болтается, на следующем давит. Здесь регулировка до миллиметра. Ткань дышит, рука не потеет, после дождя или душа сохнет за минуты. Это реально удобнее классики, хоть и выглядит непривычно.

Но разочарование одно: кабель зарядки с USB-A в 2026 году и это, когда весь мир давно на Type-C. Зарядная шайба магнитится нормально, но сам кабель выглядит как привет из прошлого десятилетия.

Первое впечатление: реально лёгкие

Часы весят 34,5 грамма без ремешка и 43,5 г с тканевым AirDry. Для титановых часов с таким набором датчиков это хороший показатель, хотя назвать их невесомыми было бы преувеличением. На руке ощущаются, особенно если до этого вы носили что-то совсем компактное вроде Suunto Run. Для сравнения: HUAWEI WATCH Ultimate 2 весит около 80 г, а типичные Garmin Forerunner в районе 50 г, так что GT Runner 2 действительно легче большинства конкурентов в своём классе.

Титановый корпус, толщина 10,7 мм. На запястье сидит аккуратно, не цепляется за манжеты рубашки. Синий вариант в жизни выглядит сдержаннее, чем на промо-фото: основной корпус тёмный, почти чёрный, а синий цвет проявляется в тонкой прослойке между безелем и корпусом, плюс в едва заметных акцентах на колёсике и кнопке.

На деловой встрече не выглядит как спортивный гаджет, на пробежке не выглядит как офисный аксессуар. Золотая середина.

Экран: тут всё хорошо

AMOLED, 1,32 дюйма, 466×466 пикселей, пиковая яркость 3000 нит. На практике это значит, что экран прекрасно читается на солнце. Летом, в полдень, под прямыми лучами, темп и пульс видны без проблем. Сенсор нормально работает мокрыми пальцами, что для беговых часов критично.

Стекло Kunlun Glass второго поколения. За несколько недель ежедневного ношения ни одной царапины, хотя я не особо берегу часы в повседневности. Но олеофобное покрытие могло бы быть лучше: отпечатки остаются и на тёмных циферблатах заметны. Мелочь, но иногда раздражает.

Режим Always On Display есть (Huawei называет его «Заставки»), но включать его стоит только если готовы жертвовать автономностью.

Они для бега

Вот ради чего всё затевалось. GT Runner 2 разрабатывались при участии команды DSM-firmenich и Элиуда Кипчоге, двукратного олимпийского чемпиона по марафону. Это не просто маркетинговое имя на коробке: часы действительно заточены под бег серьёзнее, чем любая другая модель Huawei.

Режим «Марафон»

Выбираешь дистанцию (5K, 10K, полумарафон, марафон), и часы составляют план подготовки с учётом текущего уровня. Перед каждой тренировкой предлагают разминку с пошаговыми инструкциями, после неё заминку и растяжку. Прогнозируют время финиша, следят за темпом, предупреждают, если перебираешь.

Для начинающего бегуна это реально полезный инструмент. Он не даёт перетренироваться и постепенно наращивает нагрузку. Для опытного бегуна, который уже знает свои зоны и работает по плану от тренера, это скорее приятное дополнение, чем необходимость.

GPS: главная интрига и главный вопрос

Huawei активно продвигает свою плавающую 3D-антенну как прорыв в точности позиционирования. Идея в том, что безель часов отделён от корпуса диэлектрической вставкой (та самая синяя прослойка), и антенна «парит» над металлом, не получая от него помех. Двухдиапазонный GNSS: GPS L1/L5 плюс GLONASS.

На открытой местности GPS работает хорошо. Маршрут в парке, вдоль набережной, на лесной тропе ложится ровно, спутники ловятся быстро. Отдельно отмечу работу в подземных переходах: когда сигнал пропадает, часы переключаются на акселерометр и гироскоп и достраивают маршрут по инерции. На деле маршрут действительно не рвётся, это приятно.

Huawei заявила о 20% улучшении точности по сравнению с первым поколением. Это, видимо, правда, но конкуренты за пять лет тоже не стояли на месте. По ощущениям и по репутации сегмента Garmin в сложных сценариях всё ещё выглядит более надёжным ориентиром, но в моём тесте GT Runner 2 на открытой местности показали себя хорошо.

Метрики

Набор датчиков серьёзный: акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический пульсометр, барометр, датчик температуры тела, ЭКГ. Из беговых метрик доступны мощность бега, каденс, длина шага, время контакта с поверхностью, вертикальные колебания, лактатный порог, VO2max. По набору это уровень Garmin Forerunner.

Пульсометр на ровном темпе работает стабильно. На интервальных тренировках с резкими ускорениями бывают запаздывания, но это беда всех оптических датчиков. Если работаете в точных пульсовых зонах, нагрудный датчик по-прежнему надёжнее. И GT Runner 2 поддерживает подключение внешних датчиков.

Пара вещей, которые раздражают. Первое: цвета показателей на тренировочном экране. Huawei решила раскрасить разные метрики разными цветами, но на ярком солнце хочется максимальной контрастности, а не радуги. Монохромный режим был бы кстати.

Второе: слишком многое завязано на сенсорный экран. Физических кнопок не хватает. В перчатках или мокрыми руками в бассейне переключить экран бывает непросто.

За пределами бега

GT Runner 2 это не однозадачный инструмент. Более 100 спортивных режимов, мониторинг сна с фазами, отслеживание стресса, анализ дыхания во сне. ЭКГ полезна для возрастных спортсменов, хотя для клинических выводов этого, конечно, недостаточно.

Звонки по Bluetooth работают: динамик и микрофон встроены. Качество более-менее и для коротких разговоров сойдёт. Уведомления приходят, можно отвечать с помощью экранной клавиатуры (для коротких сообщений сгодится).

Из приложений через AppGallery можно поставить OZON (штрих-код для получения заказов), S7, «Звук» и ещё с десяток. Музыку можно загрузить офлайн и бегать с Bluetooth-наушниками без телефона.

Оплата через FlipUp с картой «Мир» от Сбера работает, но настройка нетривиальная, а сам процесс оплаты не такой мгновенный, как хотелось бы.

HarmonyOS как интерфейс часов работает быстро и логично. Нет лагов, нет зависаний и навигация интуитивная. Но за пределами часов начинаются сложности.

Приложение Huawei Health на Android нужно ставить вручную, его нет в Google Play. На iOS функционал, традиционно урезан. Циферблатов достаточно, но их качество неровное, попадается откровенный шлак.

Если у вас смартфон Huawei, синхронизация бесшовная, всё работает как единое целое. Если Android от другого производителя или, тем более, iPhone, опыт будет заметно хуже. Это не вина конкретно GT Runner 2, это общая проблема всех экосистем и она никуда не делась.

Стоит отметить, что в часах нет Wi-Fi и нет eSIM. Часы всегда зависят от Bluetooth-подключения к телефону для онлайн-функций.

Автономность: вот тут всё отлично

Аккумулятор 540 мА·ч. Заявленные цифры: до 14 дней в лёгком режиме, до 7 дней в типичном, до 32 часов непрерывной тренировки с GPS.

На практике при активном использовании (все датчики включены, яркость 80%, без Always On Display, ежедневные уведомления, пара тренировок в неделю) получается около 9 дней. Это очень много. Реальный забег на марафонскую дистанцию (4+ часа с активным GPS) съедает около 16% заряда. То есть даже на ультрамарафоне часы не сядут.

5 минут зарядки дают примерно день работы. Полная зарядка с нуля занимает около часа. Забыл поставить на зарядку вечером, утром кинул на шайбу, пока завтракаешь, и хватит на пару дней. Для тех, кого бесит ежедневная зарядка Apple Watch или Samsung, это огромный плюс.

Цена и конкуренты

31 999 рублей. В этом ценовом сегменте у GT Runner 2 серьёзные соседи: Garmin Forerunner 265 (примерно та же цена) и Coros Pace 3 (дешевле). У каждого свои козыри. Garmin берёт зрелой экосистемой и мощным десктопным приложением Connect, Coros привлекает ценой и выносливостью. GT Runner 2 отвечает дизайном, весом, качеством экрана и тем, что это полноценные повседневные смарт-часы, а не чисто спортивный инструмент. По автономности все трое примерно на одном уровне, а вот Samsung и Apple далеко позади.

Если сравнивать с другими часами Huawei: GT Runner 2 легче и спортивнее GT 5 Pro, но у GT 5 Pro экран больше и корпус солиднее. У GT 6 нет такого фокуса на бег. Runner 2 занимает свою нишу, не дублируя остальные модели в линейке.

Кому стоит брать

Бегунам-любителям, которые готовятся к забегам от 5К до марафона и хотят умного помощника, а не просто GPS-трекер.

Тем, кто ищет лёгкие универсальные часы и на тренировку, и на каждый день.

Владельцам смартфонов Huawei: тут экосистема раскроется полностью.

Итог

HUAWEI WATCH GT Runner 2 не пытаются отобрать у Garmin статус эталона для хардкорных бегунов и не играют в ту же игру, что Apple Watch, где на первом плане экосистема и умные сценарии. Их козырь в другом: лёгкий титановый корпус, яркий экран, неделя автономности без подзарядки и набор беговых функций, которого большинству пользователей хватит с запасом.

Главный компромисс связан не с железом, а с окружением. Магазин приложений пока ограничен, работа с iPhone уступает Android, а в сложных городских условиях хочется чуть большей уверенности в GPS. Но если вам нужны часы, которые одинаково уместно смотрятся на пробежке, в поездке и в обычной жизни, GT Runner 2 выглядят очень убедительно. Особенно для тех, кто уже пользуется техникой Huawei.