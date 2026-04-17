Xiaomi анонсировала новые ноутбуки линейки Redmi Book (2026)

Новинки пришли на смену моделям 2025 года.
Редакция The GEEK сегодня в 18:09
Xiaomi представила новые ноутбуки серии Redmi Book — Redmi Book 14 (2026) и Book 16 (2026). Основным отличием моделей стали диагонали экранов и габариты, тогда как «начинка» устройств одинаковая.

Компактный Redmi Book 14 (2026) получил 14-дюймовый экран с разрешением 2880×1800 пикселей, яркостью до 500 нит и частотой обновления 120 Гц. Redmi Book 16 (2026) оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, яркостью до 400 нит и аналогичной частотой 120 Гц. Вес устройств составляет 1.49 кг и 1.86 кг соответственно.

Xiaomi Redmi Book 14 (2026)

Оба ноутбука построены на процессоре Intel Core Ultra 5 125H с теплопакетом до 60 Вт. Его дополняют 16/32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также аккумуляторы 80 Втч с адаптером питания на 100 Вт.

Устройства предлагают одинаковый набор интерфейсов: два USB-A 3.2 Gen 1, аудиоразъем 3,5 мм, а также USB-C 3.2 Gen 2 и Thunderbolt 4.

Стоимость Redmi Book 14 (2026) стартует от 5999 юаней (~66 900 рублей), а Redmi Book 16 (2026) — от 6 199 юаней (~69 100 рублей).

