Chuwi уличили в тайной подмене процессоров в ноутбуках CoreBook X

Китайская компания Chuwi оказалась в центре скандала из-за продажи ноутбуков CoreBook X с устаревшими процессорами вместо заявленных. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

В официальных характеристиках ноутбука указывался процессор AMD Ryzen 5 7430U 2023 года с 16 МБ кэша третьего уровня. Однако на самом деле устройства поставлялись с чипом Ryzen 5 5500U 2021 года на 8 МБ.

Первые жалобы появились на Reddit и профильных формах в феврале 2026 года. Пользователи отмечали низкую производительность, меньший объем кэша и медленную работу системы. Журналисты Notebookcheck разобрали Chuwi CoreBook X и подтвердили, что на процессоре стоит официальная маркировка Ryzen 5.

По данным Tom’s Hardware, компания, вероятно, подделывала идентификационные данные процессора на уровне прошивки. Благодаря этому ноутбук отображал Ryzen 5 5500U как Ryzen 5 7430U в Windows и утилитах, таких как CPU-Z и HWiNFO64.

Chuwi заявила, что проблема касается только отдельных партий ноутбуков, на которые якобы она не имеет прямого влияния. При этом компания все равно начала внутреннее расследование.

Редакция The GEEK выяснила, что на официальном сайте Chuwi внесла изменения в данные о ноутбуке. Так, на глобальной версии сайта название CoreBook X 7430U изменили на CoreBook X Ryzen 5. При этом на некоторых рынках оно осталось прежним.