В Германии запретили продавать ноутбуки Acer и Asus

Причиной стало нарушение патентов Nokia на технологию сжатия видео H.265.
Редакция The GEEK сегодня в 11:36

Региональный суд Мюнхена запретил компаниям Acer и Asus осуществлять прямые продажи ноутбуков и настольных ПК на территории Германии. Решение связано с нарушением патентов Nokia на технологию сжатия видео H.265, также известную как HEVC.

Суд пришёл к выводу, что тайваньские производители использовали технологию без выполнения требований лицензирования на условиях FRAND — справедливых, разумных и недискриминационных. Речь идёт о стандарте HEVC, который применяется для передачи и кодирования видео высокого разрешения и используется в стриминге, видеосвязи и мультимедийных сервисах.

После решения суда официальные онлайн-магазины Acer и Asus в Германии приостановили продажи затронутых моделей. При этом другие категории продукции, включая мониторы и аксессуары, под ограничения не попали. Обслуживание клиентов и гарантийная поддержка продолжают работать в обычном режиме.

Запрет касается только прямых продаж производителей. Крупные ритейлеры пока могут реализовывать уже поставленную продукцию, однако новые поставки могут оказаться под вопросом, если спор не будет урегулирован.

Acer и Asus заявили о намерении изучить дальнейшие юридические шаги, включая возможную апелляцию.

