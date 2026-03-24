Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 с ярким экраном и вышел в России

Дисплей 144 Гц, Intel Core Ultra 7, до 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятор 70 Вт·ч.
Редакция The GEEK сегодня в 11:52

В российских магазинах электроники начались продажи флагманского ноутбука HUAWEI MateBook GT 14. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужна высокая производительность и качественный экран в компактном форм-факторе.

MateBook GT 14 получил 14-2-дюймовый глянцевый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, яркостью до 1000 нит и широким охватом цветовых пространств. Ноутбук работает на базе процессоров Intel Core Ultra 7 155H или Core Ultra 5 125H. Их дополняют до 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ ПЗУ и аккумулятор емкостью 70 Вт·ч. Подробнее об устройстве читайте по ссылке.

Стоимость новинки в России зависит от конфигурации:

  • HUAWEI MateBook GT 14 (32/1024 ГБ, Ultra 7 155H) — 119 999 рублей;
  • HUAWEI MateBook GT 14 (32/1024 ГБ, Ultra 5 125H) — 109 999 рублей;
  • HUAWEI MateBook GT 14 (16/1024 ГБ, Ultra 5 125H) — 99 999 рублей.

