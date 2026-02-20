Новые игровые ноутбуки линейки Acer Nitro Lite 16 представили в России | The GEEK
Новые игровые ноутбуки линейки Acer Nitro Lite 16 представили в России

На российский рынок вышла конфигурация с процессором Intel Core 5 210H и видеокартой GeForce RTX 4050.
Редакция The GEEK сегодня в 16:02

Компания Acer расширила линейку игровых ноутбуков Nitro Lite 16 в России. Теперь пользователи могут выбрать более мощную конфигурацию и новую чёрную расцветку.

Модель Nitro Lite 16 NL16-71G получила 16-дюймовый экран с разрешением 1920×1200 и частотой обновления до 180 Гц, процессор Intel Core 5 210H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050.

Кроме того, в линейке доступны варианты с процессорами Intel Core 13-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2050 и 3050.

Новые игровые ноутбуки Acer Nitro Lite с RTX 3050 появились в продаже в России

Ноутбук оснащён аккумулятором на 53 Вт·ч с зарядкой мощностью 100 Вт и обеспечивает до 9,5 часов автономной работы. Вес устройства составляет менее 2 кг.

Модель получила клавиатуру с подсветкой и отдельным цифровым блоком. Для удобства в играх клавиши WASD выделены голубым цветом в белой версии и красным — в чёрной. Для максимальной конфиденциальности веб‑камера оборудована механической шторкой.

Новые модели уже доступны в розничных в онлайн-магазинах по следующим ценам:

  • Acer Nitro Lite NL16-71G-517T (Intel Core i5-13420H, GeForce RTX 2050) — от 79 999 рублей;
  • Acer Nitro Lite NL16-71G-580P (Intel Core 5 210H, GeForce RTX 3050) — от 87 999 рублей.
