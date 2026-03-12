MacBook Neo протестировали в играх: на что способен ноутбук с чипом от iPhone 16 Pro | The GEEK
MacBook Neo протестировали в играх: на что способен ноутбук с чипом от iPhone 16 Pro

Ноутбук на чипе A18 Pro смог запустить даже Cyberpunk 2077.
Редакция The GEEK сегодня в 09:08

Продолжают появляться первые тесты MacBook Neo. YouTube-блогер Эндрю Цай решил проверить, на что способен ноутбук с чипом A18 Pro в играх, и запустил на нём десять разных проектов.

Часть игр запускалась нативно на macOS, другие — через CrossOver, который позволяет запускать Windows-игры. Например, Cyberpunk 2077 на Neo запускается, хотя и на минимальных настройках графики в 720p. В простых сценах игра держится на уровне около 30 fps.

С Minecraft (Java Edition) проблем не возникло: игра показала 50–300 fps при 1080p, как без шейдеров, так и с ними. World of Warcraft также работал стабильно — примерно 30–60 fps при 1080p.

Хорошие результаты показала и Control — около 30–60 fps на низких настройках графики при разрешении 1080p.

Через CrossOver блогер попробовал запустить Resident Evil Requiem, но игра оказалась практически неиграбельной даже на низких настройках в 720p. Основная причина — ограничение в 8 ГБ оперативной памяти.

При этом Resident Evil 2 Remake, официально портированный на Mac, работал заметно лучше и выдавал стабильные 60 fps при средних настройках графики в 1080p.

Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы

Также через CrossOver удалось запустить Dark Souls Remastered и инди-игру Mewgenics — они работали примерно при 1080p и 60 fps. А вот CS2 и Elden Ring оказались неиграбельными.

В конце блогер попробовал запустить The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom через эмулятор Switch. Игра запускалась, но частота кадров падала до 15–20 fps. При этом Цай отметил, что другие проекты для Nintendo Switch могут работать лучше, поскольку Tears of the Kingdom считается одной из самых требовательных игр на платформе.

