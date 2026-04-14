Игровые ноутбуки MSI Cyborg A17 с RTX 5060 и RTX 5050 вышли в России

В российских магазинах электроники появились новые игровые ноутбуки MSI Cyborg A17. В продажу поступили две модели — с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 и RTX 5050.
Cyborg A17 оснащен 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. «Под капотом» новинки процессор AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ видеопамяти GDDR7 и накопитель на 512 ГБ.
Цены:
- MSI Cyborg A17 (RTX 5060) — 140 990 рублей;
- MSI Cyborg A17 (RTX 5050) — 131 990 рублей.