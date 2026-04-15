Для дизайнеров, маркетологов, офисных сотрудников и бизнес-пользователей.
Редакция The GEEK сегодня в 20:04
В России вышел Acer Swift Air 16 — легкий ноутбук с большим экраном и ИИ-функциями

Acer представила в России ультрабук Swift Air 16. Новинка сочетает крупный 16-дюймовый дисплей и производительную «начинку» в легком металлическом корпусе весом всего 1099 грамм.

Acer Swift Air 16 получил AMOLED-экран с разрешением 1920×1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Дисплей обеспечивает 95% охвата цветового пространства DCI-P3 и имеет глянцевое покрытие.

В основе ноутбука лежат чипы AMD Ryzen AI 5 330 или AMD Ryzen AI 7 350. Они включают в себя нейронный процессор на 50 TOPS, отвечающий за работу ИИ-алгоритмов, которые оптимизируют распределение ресурсов, улучшают качество видеозвонков в реальном времени и помогают в создании сложного контента.

Автономность Swift Air 16 обеспечивает аккумулятор емкостью 50 Вт·ч. Производитель утверждает, что он обеспечивает до 13 часов работы без подзарядки в режиме воспроизведения видео.

Acer позиционирует устройство как решение для дизайнеров, маркетологов, офисных сотрудников и бизнес-пользователей, которым требуется максимальное рабочее пространство и мобильность.

Цены в России:

  • FA16-61M-R0MH — (Ryzen AI 5, 16/512 ГБ) — 104 990 рублей;
  • SFA16-61M-R8TC — (Ryzen AI 5, 16/1024 ГБ) — 118 990 рублей;
  • SFA16-61M-R721 — (Ryzen AI 7, 16/1024 ГБ) — 125 990 рублей.
