В России вышел Acer Swift Air 16 — легкий ноутбук с большим экраном и ИИ-функциями

Acer представила в России ультрабук Swift Air 16. Новинка сочетает крупный 16-дюймовый дисплей и производительную «начинку» в легком металлическом корпусе весом всего 1099 грамм.
Acer Swift Air 16 получил AMOLED-экран с разрешением 1920×1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Дисплей обеспечивает 95% охвата цветового пространства DCI-P3 и имеет глянцевое покрытие.
В основе ноутбука лежат чипы AMD Ryzen AI 5 330 или AMD Ryzen AI 7 350. Они включают в себя нейронный процессор на 50 TOPS, отвечающий за работу ИИ-алгоритмов, которые оптимизируют распределение ресурсов, улучшают качество видеозвонков в реальном времени и помогают в создании сложного контента.
Автономность Swift Air 16 обеспечивает аккумулятор емкостью 50 Вт·ч. Производитель утверждает, что он обеспечивает до 13 часов работы без подзарядки в режиме воспроизведения видео.
Acer позиционирует устройство как решение для дизайнеров, маркетологов, офисных сотрудников и бизнес-пользователей, которым требуется максимальное рабочее пространство и мобильность.
Цены в России:
- FA16-61M-R0MH — (Ryzen AI 5, 16/512 ГБ) — 104 990 рублей;
- SFA16-61M-R8TC — (Ryzen AI 5, 16/1024 ГБ) — 118 990 рублей;
- SFA16-61M-R721 — (Ryzen AI 7, 16/1024 ГБ) — 125 990 рублей.