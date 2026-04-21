В России определили размер техсбора со смартфонов и ноутбуков

Минпромторг определил размер технологического сбора на электронику, который планируется взимать с производителей и поставщиков устройств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы совещания ведомства с участниками рынка.

Согласно документам, размер техсбора следующий:

Смартфоны — 250 рублей за единицу;

Ноутбуки — 500 рублей за единицу;

Телефоны проводной связи с беспроводной трубкой — 100 рублей за единицу;

Другие телефоны — 25 рублей.

Сбор будут взимать за каждую единицу продукции независимо от ее стоимости. При этом максимальная ставка не превысит 5000 рублей за устройство.

Плательщиками технологического сбора станут производители и поставщики электроники, включая юрлиц и ИП. Как сообщается, механизм планируется распространить на конкретные товарные категории, в которых доля отечественных производителей остается сравнительно низкой.

Ранее сообщалось, что технологический сбор рассматривается как инструмент поддержки российской электронной промышленности. Компании, участвующие в его уплате, смогут претендовать на поддержку со стороны государства.