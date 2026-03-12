Xiaomi показала первые тизеры ноутбука Book Pro 14 | The GEEK
Xiaomi показала первые тизеры ноутбука Book Pro 14

Первый лэптоп компании за последние два года.
Редакция The GEEK сегодня в 20:36

Xiaomi поделилась первыми подробностями о будущем ноутбуке Book Pro 14. Устройство станет первым новым лэптопом компании с 2023 года.

Судя по тизерам, ноутбук получит тонкий корпус из магниевого сплава с нижней частью из углеродного волокна. Устройство будет доступно в трёх цветах: голубом, белом и сером. Опорную пластину клавиатуры переработали — теперь она выполнена из более лёгкого титанового сплава. Вес ноутбука составит около 1,08 кг.

В основе Book Pro 14 будет процессор Intel Core Ultra X7 358H. Для охлаждения используется система с испарительной камерой площадью 10 000 мм², высокоскоростным бесшумным вентилятором и трёхмерным воздушным потоком. По заявлению компании, такая конфигурация способна рассеивать до 50 Вт тепла.

По данным инсайдеров, ноутбук получит 14-дюймовый экран, 24 или 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. Дата официальной презентации пока не раскрывается.

