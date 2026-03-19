Xiaomi представила Book Pro 14 — флагманский ноутбук на Intel Panther Lake

Xiaomi анонсировала обновлённую версию флагманского ноутбука Book Pro 14, сделав ставку на компактность и высокую производительность. Благодаря использованию магниевого сплава и крышки из углеродного волокна, его вес составляет всего 1,08 кг.

Xiaomi Book Pro 14 оснащён 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,1K, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. За производительность отвечает новый процессор Intel Core Ultra X7 358H на архитектуре Panther Lake. Кроме того, есть конфигурации на чипах Ultra 5 325 и Ultra 5 338H.

Среди интерфейсов — Thunderbolt 4 со скоростью до 40 Гбит/с, два порта USB-C (до 10 и до 5 Гбит/с), а также HDMI и разъём для наушников 3,5 мм.

Аккумулятор ёмкостью 72 Вт⋅ч обеспечивает до 12,4 часа работы в режиме онлайн-конференций. В комплект входит быстрый блок питания на 100 Вт.

Ноутбук уже доступен в Китае и предлагается в четырёх цветах: голубом, розовом, чёрном и белом. Цены: