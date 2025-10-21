Представлены Realme GT 8 и GT 8 Pro — мощные флагманы со сменным блоком камер | The GEEK
Представлены Realme GT 8 и GT 8 Pro — мощные флагманы со сменным блоком камер

Все по канонам топовых смартфонов осени 2025 года: Snapdragon 8 Elite Gen 5, экраны 144 Гц, приличный набор камер и огромные батареи.

В Китае прошла презентация новых смартфонов Realme GT 8 и Realme GT 8 Pro. Главной особенностью старшей модели стала сменная камера: верхняя накладка блока камер откручивается с помощью обычной отвертки и может быть заменена.

Характеристики Realme GT 8 и Realme GT 8 Pro

Realme GT 8Realme GT 8 Pro
Габариты161.8×76.87×8.20/8.30 мм, вес — 209/214 г161.8×76.87×8.20/8.30 мм, вес — 214/218 г
Экран6,79 дюймов, 3136×1440 пикселей, 508 ppi, до 144 Гц, до 7000 нит, 100% DCI-P3
ПроцессорQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
ОЗУ12/16 ГБ LPDDR5X
Память256/512/1024 ГБ UFS 4.0256/512/1024 ГБ UFS 4.1
КамерыОсновная — 50 Мп, Ricoh, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 8 Мп, f/2.2, 112 градусов; телефото — 50 Мп, f/2.8, OIS, 3.5-кратный оптический зум, 120-кратный цифровой зум; фронтальная — 16 Мп, f/2.4.Основная — 50 Мп, Ricoh, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 50 Мп, f/2.0, 116 градусов; телефото — 200 Мп, Samsung HP5, f/2.6, OIS, 3-кратный оптический зум, 120-кратный цифровой зум; фронтальная — 32 Мп, f/2.4.
Аккумулятор7000, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 44 Вт7000, быстрая проводная зарядка 120 Вт, беспроводная 50 Вт
БезопасностьУльтразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP69+68+66
ОСrealme UI 7.0 на базе Android 16
Связь и интерфейсыWi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 2G, 3G, LTE, 5G, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C, две nanoSIM
Realme GT 8 Pro
Realme GT 8

Оба смартфона вышли в трех цветах: белом, зеленом и синем. Однако материалы задней крышки отличаются:

  • Белый GT 8, синий GT 8 и белый GT 8 Pro — матовое стекло;
  • Зеленый GT 8, зеленый GT 8 Pro и синий GT 8 Pro — эко-кожа с текстурой под бумагу.
Realme GT 8 / Realme GT 8 Pro

Продажи Realme GT 8 и GT 8 Pro уже стартовали. Цены следующие:

  • Realme GT 8 (12/256 ГБ) — 2899 юаней (~33 000 рублей);
  • Realme GT 8 (16/256 ГБ) — 3199 юаней (~36 400 рублей);
  • Realme GT 8 (12/512 ГБ) — 3399 юаней (~38 600 рублей);
  • Realme GT 8 (16/512 ГБ) — 3599 юаней (~40 900 рублей);
  • Realme GT 8 (16/1024 ГБ) — 4099 юаней (~46 600 рублей);
  • Realme GT 8 Pro (12/256 ГБ) — 3999 юаней (~45 400 рублей);
  • Realme GT 8 Pro (16/256 ГБ) — 4299 юаней (~48 800 рублей);
  • Realme GT 8 Pro (12/512 ГБ) — 4499 юаней (~51 100 рублей);
  • Realme GT 8 Pro (16/512 ГБ) — 4699 юаней (~53 400 рублей);
  • Realme GT 8 Pro (16/1024 ГБ) — 5199 юаней (~59 000 рублей).
id·213019·20251021_1233
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
