Представлены Realme GT 8 и GT 8 Pro — мощные флагманы со сменным блоком камер

В Китае прошла презентация новых смартфонов Realme GT 8 и Realme GT 8 Pro. Главной особенностью старшей модели стала сменная камера: верхняя накладка блока камер откручивается с помощью обычной отвертки и может быть заменена.
Характеристики Realme GT 8 и Realme GT 8 Pro
|Realme GT 8
|Realme GT 8 Pro
|Габариты
|161.8×76.87×8.20/8.30 мм, вес — 209/214 г
|161.8×76.87×8.20/8.30 мм, вес — 214/218 г
|Экран
|6,79 дюймов, 3136×1440 пикселей, 508 ppi, до 144 Гц, до 7000 нит, 100% DCI-P3
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|ОЗУ
|12/16 ГБ LPDDR5X
|Память
|256/512/1024 ГБ UFS 4.0
|256/512/1024 ГБ UFS 4.1
|Камеры
|Основная — 50 Мп, Ricoh, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 8 Мп, f/2.2, 112 градусов; телефото — 50 Мп, f/2.8, OIS, 3.5-кратный оптический зум, 120-кратный цифровой зум; фронтальная — 16 Мп, f/2.4.
|Основная — 50 Мп, Ricoh, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 50 Мп, f/2.0, 116 градусов; телефото — 200 Мп, Samsung HP5, f/2.6, OIS, 3-кратный оптический зум, 120-кратный цифровой зум; фронтальная — 32 Мп, f/2.4.
|Аккумулятор
|7000, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 44 Вт
|7000, быстрая проводная зарядка 120 Вт, беспроводная 50 Вт
|Безопасность
|Ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP69+68+66
|ОС
|realme UI 7.0 на базе Android 16
|Связь и интерфейсы
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 2G, 3G, LTE, 5G, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C, две nanoSIM
Оба смартфона вышли в трех цветах: белом, зеленом и синем. Однако материалы задней крышки отличаются:
- Белый GT 8, синий GT 8 и белый GT 8 Pro — матовое стекло;
- Зеленый GT 8, зеленый GT 8 Pro и синий GT 8 Pro — эко-кожа с текстурой под бумагу.
Продажи Realme GT 8 и GT 8 Pro уже стартовали. Цены следующие:
- Realme GT 8 (12/256 ГБ) — 2899 юаней (~33 000 рублей);
- Realme GT 8 (16/256 ГБ) — 3199 юаней (~36 400 рублей);
- Realme GT 8 (12/512 ГБ) — 3399 юаней (~38 600 рублей);
- Realme GT 8 (16/512 ГБ) — 3599 юаней (~40 900 рублей);
- Realme GT 8 (16/1024 ГБ) — 4099 юаней (~46 600 рублей);
- Realme GT 8 Pro (12/256 ГБ) — 3999 юаней (~45 400 рублей);
- Realme GT 8 Pro (16/256 ГБ) — 4299 юаней (~48 800 рублей);
- Realme GT 8 Pro (12/512 ГБ) — 4499 юаней (~51 100 рублей);
- Realme GT 8 Pro (16/512 ГБ) — 4699 юаней (~53 400 рублей);
- Realme GT 8 Pro (16/1024 ГБ) — 5199 юаней (~59 000 рублей).
Комментарии в Телеграм