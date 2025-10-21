Представлены Realme GT 8 и GT 8 Pro — мощные флагманы со сменным блоком камер

В Китае прошла презентация новых смартфонов Realme GT 8 и Realme GT 8 Pro. Главной особенностью старшей модели стала сменная камера: верхняя накладка блока камер откручивается с помощью обычной отвертки и может быть заменена.

Характеристики Realme GT 8 и Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Realme GT 8 Pro Габариты 161.8×76.87×8.20/8.30 мм, вес — 209/214 г 161.8×76.87×8.20/8.30 мм, вес — 214/218 г Экран 6,79 дюймов, 3136×1440 пикселей, 508 ppi, до 144 Гц, до 7000 нит, 100% DCI-P3 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ОЗУ 12/16 ГБ LPDDR5X Память 256/512/1024 ГБ UFS 4.0 256/512/1024 ГБ UFS 4.1 Камеры Основная — 50 Мп, Ricoh, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 8 Мп, f/2.2, 112 градусов; телефото — 50 Мп, f/2.8, OIS, 3.5-кратный оптический зум, 120-кратный цифровой зум; фронтальная — 16 Мп, f/2.4. Основная — 50 Мп, Ricoh, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 50 Мп, f/2.0, 116 градусов; телефото — 200 Мп, Samsung HP5, f/2.6, OIS, 3-кратный оптический зум, 120-кратный цифровой зум; фронтальная — 32 Мп, f/2.4. Аккумулятор 7000, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 44 Вт 7000, быстрая проводная зарядка 120 Вт, беспроводная 50 Вт Безопасность Ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP69+68+66 ОС realme UI 7.0 на базе Android 16 Связь и интерфейсы Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 2G, 3G, LTE, 5G, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C, две nanoSIM

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8

Оба смартфона вышли в трех цветах: белом, зеленом и синем. Однако материалы задней крышки отличаются:

Белый GT 8, синий GT 8 и белый GT 8 Pro — матовое стекло;

Зеленый GT 8, зеленый GT 8 Pro и синий GT 8 Pro — эко-кожа с текстурой под бумагу.

Realme GT 8 / Realme GT 8 Pro

Продажи Realme GT 8 и GT 8 Pro уже стартовали. Цены следующие: