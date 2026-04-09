Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок

Apple расширила программу самостоятельного ремонта и добавила в продажу оригинальные запчасти сразу для семи новых устройств, сообщает портал 9to5Mac.

Оригинальные запчасти теперь можно приобрести для следующих устройств:

iPhone 17e;

MacBook Neo;

iPad Air (M4);

MacBook Air (M5);

MacBook Pro (M5 Pro);

MacBook Pro (M5 Max);

Studio Display;

Studio Display XDR.

В ассортименте — самые разные элементы: от заднего стекла и нижнего динамика для iPhone 17e до корпуса, вентиляторов и материнской платы для Studio Display XDR. Вместе с деталями покупателям предоставляется доступ к официальным инструкциям по ремонту.

Отметим, что MacBook Neo ранее получил высокие оценки за ремонтопригодность, и теперь владельцы смогут обслуживать его самостоятельно, не обращаясь в сервисные центры.