Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы

В мире бюджетных ноутбуков случается мало событий, достойных внимания. MacBook Neo — исключение. Модель стоимостью от $799 (или $500 по студенческой скидке Apple) получила единодушно восторженную прессу на Западе. Разбираемся, что именно так впечатлило рецензентов и где Apple всё же срезала углы.

«Ставит в неловкое положение» Windows-ноутбуки

Авторы The Verge, протестировав Neo и пришли к выводу, что его аппаратное оснащение смущает целый класс более дорогих Windows-машин. По качеству дисплея и яркости Neo заметно выигрывает у конкурентов в том же ценовом сегменте. Динамики тоже лучше, чем у сопоставимых по цене Windows-ноутбуков, что для бюджетного класса редкость.

Отдельно издание отметило трекпад: механический тачпад нажимается в любой точке поверхности, а не только в нижней половине. По мнению The Verge, этим Neo задаёт новую планку качества для всей индустрии ноутбуков.

Прорыв в бюджетном сегменте

Редакция Tom’s Hardware назвала Neo «прорывом в бюджетных ноутбуках» и особо выделила алюминиевый корпус — он делает устройство ощутимо премиальным на фоне пластиковых конкурентов.

По производительности вопросов не возникло: для большинства повседневных задач: браузер, документы, видеозвонки — мощности более чем достаточно. Для бенчмарка выбрали Cyberpunk 2077 и Neo выдал в среднем 32 fps при разрешении 1637×1024 с апскейлером MetalFX.

Автономность в обычном режиме использования, составила 13,5 часов в смешанном режиме — всего на два часа меньше, чем у MacBook Air на чипе M3.

Оба издания пришли к одному выводу: Neo станет оптимальным выбором для большинства людей, так как по всем базовым параметрам превосходит Windows-ноутбуки той же цены.

Что внутри

YouTube-блогер Dave2D вскрыл корпус Neo и обнаружил несколько любопытных решений. Материнская плата по размерам немногим больше платы от iPhone. Внутри корпуса неожиданно много свободного места, большую часть которого занимает аккумулятор на 36,5 Вт·ч.

Ремонтопригодность оказалась лучше ожидаемой: батарея, оба порта Type-C и трекпад крепятся крупными винтами и снимаются без проблем, что для Apple редкость. Оперативная память и SSD, впрочем, ожидаемо распаяны на плате.

Трекпад в Neo впервые с 2015 года лишился системы Force Touch с виброоткликом. Вместо неё — классическая механика: сенсорная панель «плавает» над металлической пластиной с центральным контактом и пружинами. Дешевле в производстве, но кликать можно по-прежнему в любой точке.

Главный компромисс — порты. Разъёмы расположены только на левой грани, MagSafe отсутствует: при зарядке остаётся всего один свободный слот. Ещё хуже то, что левый порт работает по стандарту USB 3, а правый — по устаревшему USB 2.

Стоит ли брать?

Dave2D назвал Neo отлично спроектированным устройством именно для бюджета в $500 по студенческой скидке. Однако нерасширяемые 8 ГБ оперативной памяти означают, что через несколько лет ноутбук начнёт ощущаться тесным. Тем, у кого бюджет позволяет, блогер советует присмотреться к восстановленному MacBook Air на чипе M4.

Стоимость в России

В России продажи начались с 11 марта. Цены следующие:

256 Гб — 69 999 рублей;

512 ГБ — в 84 999 рублей.

По опыту прошлых запусков, уже к апрелю стоимость может заметно снизиться. Тогда MacBook Neo вполне способен опуститься примерно до отметки около 60 тысяч рублей.