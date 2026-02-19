Продажи HONOR MagicBook X16 2026 стартовали в России | The GEEK
Продажи HONOR MagicBook X16 2026 стартовали в России

Тонкий, но прочный корпус, процессор Intel Core Ultra 5 и FullView-экран с технологией защиты зрения.
Редакция The GEEK сегодня в 09:20

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи ноутбука HONOR MagicBook X16 2026. Новинка получила тонкий (17,9 мм) и легкий (1,75 кг) корпус из алюминиевого сплава, а также прошла 200 000 часов испытаний на прочность.

MagicBook X16 2026 оснащен 16-дюймовым FullView-экраном с разрешением FullHD и соотношением сторон 16:10. Он поддерживает снижение уровня синего света и подавление мерцания, имеет сертификаты TÜV, а также функции динамической регулировки яркости и режим электронной книги.

Ноутбук работает на процессоре Intel Core Ultra 5 125H со встроенной графикой Intel Arc. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 60 Вт·ч. В комплекте с ноутбуком идет зарядное устройство мощностью 65 Вт. Набор портов включает: USB-C 3.2 Gen2, два USB-A, HDMI 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм.

HONOR MagicBook X16 2026 доступен в цвете «Космический серый». Цены:

  • HONOR MagicBook X16 2026 (16/512 ГБ, без ОС) — 69 990 рублей;
  • HONOR MagicBook X16 2026 (16/512 ГБ, Windows 11 Home) — 79 990 рублей;
  • HONOR MagicBook X16 2026 (16/1024 ГБ, без ОС) — 74 990 рублей;
  • HONOR MagicBook X16 2026 (16/1024 ГБ, Windows 11 Home) — 84 990 рублей.
