Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 доступен для предзаказа в России

В России открыли предзаказы на ноутбук HUAWEI MateBook GT 14. Устройство ориентировано на пользователей с высокими требованиями к производительности и качеству экрана.

MateBook GT 14 получил глянцевый 14,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880×1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Цветовые охваты экрана — 100% sRGB, 100% DCI-P3 и 95% Adobe RGB.

На выбор есть конфигурации с двумя процессорами: Intel Core Ultra 7 155H и Ultra 5 125H. Их дополняют 16/32 ГБ оперативной памяти и хранилище на 1 ТБ. Автономность обеспечивает батарея емкостью 70 Вт·ч.

Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава, вес устройства — 1,49 кг, толщина — 15,3 мм. Порты USB-A и HDMI расположены на задней панели, а интерфейсы USB-C и слот для SD-карт — по бокам. Кроме того, MateBook GT 14 получил логотип HUAWEI с подсветкой.

Цены на ноутбук в России:

HUAWEI MateBook GT 14 (32/1024 ГБ, Ultra 7 155H) — 119 999 рублей;

HUAWEI MateBook GT 14 (32/1024 ГБ, Ultra 5 125H) — 109 999 рублей;

HUAWEI MateBook GT 14 (16/1024 ГБ, Ultra 5 125H) — 99 999 рублей.

При покупке ноутбука до 23 марта пользователи получат в подарок планшет MatePad SE (6/128 ГБ, Wi-Fi) или монитор HUAWEI MateView SE.