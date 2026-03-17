Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook GT 14 доступен для предзаказа в России

Новинка оснащена ярким экраном 144 Гц, чипами Ultra 5 или Ultra 7, до 32 ГБ ОЗУ и батареей на 70 Вт·ч.
Редакция The GEEK сегодня в 11:26

В России открыли предзаказы на ноутбук HUAWEI MateBook GT 14. Устройство ориентировано на пользователей с высокими требованиями к производительности и качеству экрана.

MateBook GT 14 получил глянцевый 14,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880×1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Цветовые охваты экрана — 100% sRGB, 100% DCI-P3 и 95% Adobe RGB.

На выбор есть конфигурации с двумя процессорами: Intel Core Ultra 7 155H и Ultra 5 125H. Их дополняют 16/32 ГБ оперативной памяти и хранилище на 1 ТБ. Автономность обеспечивает батарея емкостью 70 Вт·ч.

Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава, вес устройства — 1,49 кг, толщина — 15,3 мм. Порты USB-A и HDMI расположены на задней панели, а интерфейсы USB-C и слот для SD-карт — по бокам. Кроме того, MateBook GT 14 получил логотип HUAWEI с подсветкой.

Цены на ноутбук в России:

  • HUAWEI MateBook GT 14 (32/1024 ГБ, Ultra 7 155H) — 119 999 рублей;
  • HUAWEI MateBook GT 14 (32/1024 ГБ, Ultra 5 125H) — 109 999 рублей;
  • HUAWEI MateBook GT 14 (16/1024 ГБ, Ultra 5 125H) — 99 999 рублей.

При покупке ноутбука до 23 марта пользователи получат в подарок планшет MatePad SE (6/128 ГБ, Wi-Fi) или монитор HUAWEI MateView SE.

Читайте также
Huawei Mate 80 Pro вышел в мире: 8K, 100x зум и зарядка 100 Вт
Huawei Mate 80 Pro вышел в мире: 8K, 100x зум и зарядка 100 Вт

Huawei начала глобальные продажи.
Интерьерный роутер HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro вышел в России
Интерьерный роутер HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro вышел в России

Тот самый стильный маршрутизатор с миниатюрой в виде горы.
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5 начались в России
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5 начались в России

Новинка получила продвинутую акустическую систему, ИИ-шумодав и звуковой профиль от звукорежиссера Московской консерватории имени П. И. Чайковского.
Xiaomi показала первые тизеры ноутбука Book Pro 14
Xiaomi показала первые тизеры ноутбука Book Pro 14

Первый лэптоп компании за последние два года.
Ещё по теме
MacBook Neo протестировали в играх: на что способен ноутбук с чипом от iPhone 16 Pro

MacBook Neo протестировали в играх: на что способен ноутбук с чипом от iPhone 16 Pro
Ноутбуки могут подорожать на 40%

Ноутбуки могут подорожать на 40%
Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы

Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы
Chuwi уличили в тайной подмене процессоров в ноутбуках CoreBook X

Chuwi уличили в тайной подмене процессоров в ноутбуках CoreBook X
Анонс HONOR MagicBook Pro 14 2026 — обновленный ноутбук с сенсорным экраном

Анонс HONOR MagicBook Pro 14 2026 — обновленный ноутбук с сенсорным экраном
HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11

HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11
HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок

HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок
Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы
Новые игровые ноутбуки линейки Acer Nitro Lite 16 представили в России

Новые игровые ноутбуки линейки Acer Nitro Lite 16 представили в России
Продажи HONOR MagicBook X16 2026 стартовали в России

Продажи HONOR MagicBook X16 2026 стартовали в России
В Германии запретили продавать ноутбуки Acer и Asus

В Германии запретили продавать ноутбуки Acer и Asus
Huawei FreeBuds Pro 5 с NearLink и IP67 выйдут на глобальный рынок 26 февраля

Huawei FreeBuds Pro 5 с NearLink и IP67 выйдут на глобальный рынок 26 февраля
Infinix выпустила в России игровой ноутбук GT BOOK 2026 и TWS-наушники XBUDS N4 Pro с ANC до 46 дБ

Infinix выпустила в России игровой ноутбук GT BOOK 2026 и TWS-наушники XBUDS N4 Pro с ANC до 46 дБ
Продажи ноутбука ASUS V16 с RTX 5060 стартовали в России

Продажи ноутбука ASUS V16 с RTX 5060 стартовали в России

  1. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

  2. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

  3. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

  4. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

  5. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

  6. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

