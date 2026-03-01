Анонс HONOR MagicBook Pro 14 2026 — обновленный ноутбук с сенсорным экраном

Помимо смартфона Magic V6 и планшета MagicPad 4 на MWC 2026 компания HONOR представила обновленный ноутбук MagicBook Pro 14 2026.

Устройство получило сенсорный 14,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 3120×2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит.

HONOR MagicBook Pro 14 2026 доступен с двумя процессорами:

Intel Core Ultra 5 338H (графика Intel Arc B370);

Intel Core Ultra X9 388H (графика Intel Arc B390).

Чип дополняют 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, SSD-диск на 1 ТБ и аккумулятор на 92 Вт·ч с быстрой зарядкой до 100 Вт. Кроме того, есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, два динамика, три микрофона, FHD-камера, а также реверсивная зарядка 80 Вт.

Что касается портов, то есть Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), два USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), HDMI 2.1-TMDS и 3.5-мм разъем для гарнитуры и микрофона. Все это железо находится в корпусе толщиной 15,9 мм, который весит около 1,4 кг.

Цены пока не объявлены.