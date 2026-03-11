Ноутбуки могут подорожать на 40% | The GEEK
Новости

Ноутбуки могут подорожать на 40%

Аналитическое агентство TrendForce прогнозирует рост цен на ноутбуки уже в 2026 году.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:43

Аналитики TrendForce опубликовали прогноз по рынку ноутбуков на 2026 год. По их оценке, цены на устройства могут заметно вырасти из-за подорожания ключевых комплектующих.

Если в первом квартале 2025 года доля оперативной памяти и SSD в стоимости ноутбука составляла около 15%, то к началу 2026 года она приблизилась к 30%. Если учитывать ещё и процессор, то доля этих компонентов может достигать 45% от стоимости устройства.

По прогнозу аналитиков, ноутбуки стоимостью около $900 могут подорожать в среднем на 40%.

На цены влияет сразу несколько факторов. Один из них — рост спроса на вычислительные мощности из-за развития искусственного интеллекта. Производители всё чаще закупают более мощные процессоры, из-за чего в бюджетном сегменте возникает дефицит комплектующих.

По данным TrendForce, ситуация уже начинает отражаться на доступности недорогих ноутбуков на базе процессоров Intel и AMD.

При этом аналитики отмечают, что итоговый рост цен будет зависеть от того, как изменятся стоимость памяти и процессоров в ближайшие месяцы.

id·221438·20260311_2343
Читайте также
AMD представила «лучший игровой процессор в мире» — Ryzen 9 9950X3D
AMD

AMD представила «лучший игровой процессор в мире» — Ryzen 9 9950X3D

Intel серьёзно напряглась.
Лучшие видеокарты 2023 года по версии Gamers Nexus
AMD

Лучшие видеокарты 2023 года по версии Gamers Nexus

Специалисты YouTube-канала Gamers Nexus подвели итоги 2023 года...
Лучшие процессоры 2023 года по версии Gamers Nexus
AMD

Лучшие процессоры 2023 года по версии Gamers Nexus

Эксперты YouTube-канала Gamers Nexus подвели итоги 2023 года...
Трамп потребовал отставки главы Intel
Intel

Трамп потребовал отставки главы Intel

Акции компании моментально упали.
Ещё по теме
Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы

Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы
Chuwi уличили в тайной подмене процессоров в ноутбуках CoreBook X

Chuwi уличили в тайной подмене процессоров в ноутбуках CoreBook X
Анонс HONOR MagicBook Pro 14 2026 — обновленный ноутбук с сенсорным экраном

Анонс HONOR MagicBook Pro 14 2026 — обновленный ноутбук с сенсорным экраном
Новые игровые ноутбуки линейки Acer Nitro Lite 16 представили в России

Новые игровые ноутбуки линейки Acer Nitro Lite 16 представили в России
Продажи HONOR MagicBook X16 2026 стартовали в России

Продажи HONOR MagicBook X16 2026 стартовали в России
В Германии запретили продавать ноутбуки Acer и Asus

В Германии запретили продавать ноутбуки Acer и Asus
Infinix выпустила в России игровой ноутбук GT BOOK 2026 и TWS-наушники XBUDS N4 Pro с ANC до 46 дБ

Infinix выпустила в России игровой ноутбук GT BOOK 2026 и TWS-наушники XBUDS N4 Pro с ANC до 46 дБ
Продажи ноутбука ASUS V16 с RTX 5060 стартовали в России

Продажи ноутбука ASUS V16 с RTX 5060 стартовали в России
Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте

Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте
Acer выпустила в России ультрабуки Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI

Acer выпустила в России ультрабуки Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI
Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России

Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России
MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50

MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50
GIGABYTE показала игровые ИИ-ноутбуки и обновлённый интерфейс GiMATE

GIGABYTE показала игровые ИИ-ноутбуки и обновлённый интерфейс GiMATE
Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России

Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России

Комментарии в Телеграм

Тренд
Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииПодарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  2. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  6. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры
Смотреть все обзоры