Ноутбуки могут подорожать на 40%

Аналитики TrendForce опубликовали прогноз по рынку ноутбуков на 2026 год. По их оценке, цены на устройства могут заметно вырасти из-за подорожания ключевых комплектующих.

Если в первом квартале 2025 года доля оперативной памяти и SSD в стоимости ноутбука составляла около 15%, то к началу 2026 года она приблизилась к 30%. Если учитывать ещё и процессор, то доля этих компонентов может достигать 45% от стоимости устройства.

По прогнозу аналитиков, ноутбуки стоимостью около $900 могут подорожать в среднем на 40%.

На цены влияет сразу несколько факторов. Один из них — рост спроса на вычислительные мощности из-за развития искусственного интеллекта. Производители всё чаще закупают более мощные процессоры, из-за чего в бюджетном сегменте возникает дефицит комплектующих.

По данным TrendForce, ситуация уже начинает отражаться на доступности недорогих ноутбуков на базе процессоров Intel и AMD.

При этом аналитики отмечают, что итоговый рост цен будет зависеть от того, как изменятся стоимость памяти и процессоров в ближайшие месяцы.