Новости

Домашний интернет с лимитом: провайдер «Дом.ру» начал ограничивать скорость после 3 ТБ трафика

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:09

Провайдер «Дом.ру» ввёл ограничение на объём интернет-трафика для пользователей домашнего интернета в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. После превышения лимита в 3 ТБ скорость передачи данных автоматически снижается до 50 Мбит/с.

Ограничения начали действовать в феврале 2026 года. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на представителей компании «ЭР-Телеком», владеющей брендом «Дом.ру».

В компании заявили, что большинство клиентов не заметят изменений. По их данным, около 85% пользователей потребляют не более 500 ГБ трафика в месяц, поэтому ограничения затронут менее 1% абонентов.

В «ЭР-Телеком» также отметили, что слишком большой объём трафика чаще связан не с обычным использованием интернета, а с коммерческой деятельностью пользователей.

Абоненты, которые превысили лимит, могут либо доплатить за сохранение максимальной скорости, либо дождаться начала нового расчётного периода, когда ограничение автоматически снимается.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что намерены проверить действия провайдера на предмет экономической и технологической обоснованности введённых ограничений.

id·221714·20260316_1109
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  2. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры
Смотреть все обзоры