Операторы не готовы: плату за 15 ГБ зарубежного трафика хотят отложить

Российские операторы связи попросили Минцифры перенести сроки введения платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, вопрос обсуждался в середине апреля. Основная причина — техническая неготовность компаний. Операторы не успевают настроить биллинговые системы, которые должны в реальном времени учитывать объём трафика, разделять его на внутренний и международный и корректно выставлять счета абонентам.

Ситуацию усложняет отсутствие чётких правил. Участники рынка по-разному трактуют требования: одни готовы запускать ограничения уже с 1 мая, другие просят отсрочку до осени, чтобы адаптировать тарифы и снизить нагрузку на пользователей.

До конца не определено и поведение системы при превышении лимита. Среди возможных вариантов — снижение скорости, автоматическое списание средств или отключение доступа к сети.

Ещё один нерешённый вопрос — что считать международным трафиком. Некоторые российские сервисы используют зарубежные IP-адреса, а часть данных проходит через CDN и фактически обрабатывается внутри страны. При использовании VPN весь трафик может учитываться как иностранный.

По оценкам экспертов, средний пользователь расходует 25–30 ГБ интернета в месяц. При этом превышение лимита в 15 ГБ чаще всего связано с активным использованием зарубежных сервисов, включая стриминг и нейросети.

Ранее сообщалось, что плату за международный трафик планируют ввести с 1 мая 2026 года. По неофициальным данным, стоимость может составить около 150 рублей за каждый гигабайт сверх лимита.