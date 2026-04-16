«Ъ»: хостинг-провайдерам могут запретить предоставлять мощности для VPN-сервисов

Провайдеров хотят обязать выявлять на своей инфраструктуре операторов VPN.
Редакция The GEEK сегодня в 21:31
В России могут ужесточить требования к хостинг-провайдерам ради борьбы с VPN. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на поправки ко второму чтению пакета антимошеннических изменений в законодательство («Антифрод 2.0»).

Согласно инициативе, провайдерам хостинга могут запретить предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и информационных систем, обеспечивающих доступ к заблокированным в РФ ресурсам. Фактически речь идет об ограничении обслуживания владельцев VPN. При этом конкретные санкции за нарушение новых требований в документе пока не прописаны.

Представители рынка отмечают, что в случае принятия поправок статус хостинг-компаний изменится. Они перестанут быть только техническими посредниками и станут выполнять функции контроля. Если раньше хостер вмешивался лишь после поступления жалоб, то теперь ему придется заранее проверять клиентов и не допускать размещения ресурсов, нарушающих требования регуляторов.

По словам экспертов, у многих участников рынка пока нет отлаженных инструментов для такого контроля. При этом переход к новой модели работы потребует времени и дополнительных затрат. Естественно, расходы будут компенсированы ростом цен на услуги.

Ранее стало известно, что операторы заморозили расширение каналов связи с Европой на фоне борьбы с VPN.

