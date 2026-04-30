Умные устройства Яндекса получили апрельское обновление. Что нового?

Больше настроек подсветки, увеличенная громкость, новая ТВ Станция MiniLED, «Игромир» и другие нововведения.
Редакция The GEEK сегодня в 11:32
Умные устройства Яндекса под конец апреля получили традиционное обновление. Рассказываем, какие нововведения стали доступны пользователям Станций.

Что нового на Станциях и ТВ Станциях

Одним из главных нововведений стала расширенная настройка подсветки на Станции 3 (обзор). В режиме «Светомузыка» появились три новых анимации, которые автоматически сменяют друг друга и создают эффект светового шоу во время прослушивания музыки.

Кроме того, пользователям теперь доступна возможность создавать свои режимы подсветки: можно выбрать один из пяти видов анимации, задать скорость и любой оттенок из 16 миллионов цветов. Созданные режимы можно использовать как отдельно, так и в сценариях умного дома. Настройки доступны в приложении «Дом с Алисой».

Также Станция 3 стала звучать громче в наиболее часто используемом диапазоне громкости — от 10 до 50%. В компании пояснили, что именно эти уровни чаще всего применяются, поэтому звук был программно усилен.

Изменения коснулись и ТВ Станций. Так, в приложении «Кинопоиск» появился раздел «Игромир», который позволяет запускать игры из библиотеки Steam прямо на телевизоре. Сейчас функционал доступен на ТВ с операционной системой YaOS X, а в дальнейшем появится на устройствах с YaOS и Android TV.

Игры из Steam стали доступны на телевизорах Яндекса

Обновление также принесло ряд новых функций для всех ТВ Станций:

  • Теперь в разделе «Недавние» отображается контент, найденный через поиск по видео Яндекса.
  • Обновлённый видеоплеер для Rutube с упрощённым интерфейсом.
  • Возможность просматривать записи прошедших телепередач прямо в телегиде.
  • Теперь заставка может работать как фон для музыки. Достаточно включить её и сказать «Алиса, включи музыку»
  • Система запоминает пропускаете ли вы вступительные титры. Если один раз нажать «Пропустить заставку», в следующий раз она сделает это автоматически.

Новая Яндекс ТВ Станция MiniLED

В линейке телевизоров также появилась новая модель — ТВ Станция MiniLED. Это устройство с 4K-разрешением и технологией MiniLED, которая использует сотни миниатюрных светодиодов, обеспечивая более высокую яркость и контрастность. Пиковая яркость достигает 650 нит.

Яндекс выпустил премиальную ТВ Станцию MiniLED с Алисой

Телевизор поддерживает частоту обновления до 144 Гц с автоматической адаптацией под контент, а также технологии MEMC, HDR10 и Dolby Vision. За звук отвечает система из четырёх динамиков общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio. Модель выпускается в диагоналях 55 и 65 дюймов и работает на YaOS X.

