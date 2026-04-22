Ряд переводов через СБП станут платными с 1 мая

Обычных граждан изменения не затронут, а вот бизнесу придется дополнительно раскошелиться.
Редакция The GEEK сегодня в 14:35
С 1 мая в России вводится комиссия за коммерческие переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Соответствующие тарифы утвердил Совет директоров Банка России.

Как и прежде, граждане смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами (до 30 млн рублей в месяц), другим физлицам (до 100 тыс. рублей в месяц), а также в пользу государства (налоги, штрафы, пошлины).

Изменения коснутся операций, где одной из сторон выступает бизнес. Платными станут следующие переводы:

  • Перевода денежных средств физлицами в пользу юрлиц, ИП и самозанятых;
  • Перевод денежных средств юрлицами и ИП в пользу физлиц;
  • Перевод денежных средств юрлицами, ИП в пользу юрлиц и ИП.

Размер комиссии будет зависеть от суммы операции:

  • 5 копеек — до 125 рублей;
  • 12 копеек — от 125,01 до 250 рублей;
  • 30 копеек — от 250,01 до 1000 рублей;
  • 80 копеек — от 1000,01 до 3000 рублей;
  • 2 рубля — от 3000,01 до 6000 рублей;
  • 3 рубля — от 6000,01 до 1 000 000 рублей.

Таким образом, для обычных граждан, которые переводят деньги друг другу, условия не изменятся. А вот бизнесу и самозанятым придется закладывать дополнительные издержки.

