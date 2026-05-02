Промокоды для Standoff 2 на май 2026

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на май 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.
Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Рабочие промокоды Standoff 2 на май 2026
- SO2MAY26 — майский набор
- SO2VICTORY — праздничный набор ко Дню Победы 9 Мая
- SO2SPRING — бонусное золото и опыт
- SO2VOXWIN — скин для AK-47 «VOX»
- SO2MCHROSE — скин для Desert Eagle «Роза»
- SO2BHTRAP — скин для M4A1 «Ловушка»
- SO2APRIL26 — апрельский набор
- SO2CARNBRAZ — граффити «Карнавал в Бразилии»
- SO2KIOTOHAN — граффити «Ханами в Киото»
- BJY73M8YD3AE — скин для ножа (дизайн зависит от активной акции)
- NJ5FUE3DTYVY — набор граффити (3 штуки)
- SO2SUMMERSTART — набор к началу летнего сезона
- SUHSA8B7YH4N — кейс «Revenge»
- NMM3ZJAAJWST — нож Mantis «Poison»
- V6AFMGBBJQ38 — 100 голды
- AF4NJTNXHTK8 — нож Karambit
- MJPBV6QSV7NA — нож Butterfly
- GQTFPPPAJA4H — кейс
- E57NX0S1SKIH
- ZKGERXGNOI7Q
- MAFHHHX6QVMR
- SO2DEC3 — ящик Dynasty
Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.
Как ввести промокод в Standoff 2?
В игре:
- Войдите в Standoff 2
- Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
- В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
- Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
Через официальный сайт:
- Зайдите на официальный сайт Standoff 2
- В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
- Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.