Промокоды для Standoff 2 на май 2026

Список актуальных промокодов на голду, ножи, оружие, кейсы, скины и случайные награды

Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на май 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на май 2026

  • SO2MAY26 — майский набор
  • SO2VICTORY — праздничный набор ко Дню Победы 9 Мая
  • SO2SPRING — бонусное золото и опыт
  • SO2VOXWIN — скин для AK-47 «VOX»
  • SO2MCHROSE — скин для Desert Eagle «Роза»
  • SO2BHTRAP — скин для M4A1 «Ловушка»
  • SO2APRIL26 — апрельский набор
  • SO2CARNBRAZ — граффити «Карнавал в Бразилии»
  • SO2KIOTOHAN — граффити «Ханами в Киото»
  • BJY73M8YD3AE — скин для ножа (дизайн зависит от активной акции)
  • NJ5FUE3DTYVY — набор граффити (3 штуки)
  • SO2SUMMERSTART — набор к началу летнего сезона
  • SUHSA8B7YH4N — кейс «Revenge»
  • NMM3ZJAAJWST — нож Mantis «Poison»
  • V6AFMGBBJQ38 — 100 голды
  • AF4NJTNXHTK8 — нож Karambit
  • MJPBV6QSV7NA — нож Butterfly
  • GQTFPPPAJA4H — кейс
  • E57NX0S1SKIH 
  • ZKGERXGNOI7Q
  • MAFHHHX6QVMR
  • SO2DEC3 — ящик Dynasty

Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

  1. Войдите в Standoff 2
  2. Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
  3. В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
  4. Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт:

  1. Зайдите на официальный сайт Standoff 2
  2. В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
  3. Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Главное по теме

Игры Опубликован тизер нового агента в Standoff 2

Выход очередного обновления игры ожидается на следующей неделе.
Промокоды Промокоды для RAID: Shadow Legends на май 2026 Промокоды Промокоды для Black Russia на май 2026

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Инсайдер: Samsung Galaxy S27 Ultra лишится телеобъектива Складной Huawei Pura X Max стал лидером продаж в Китае Apple может сохранить стартовые цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max 30 популярных российских Android-приложений теперь распознают VPN OPPO открыла предзаказы на Reno 16 и Reno 16 Pro до анонса Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры