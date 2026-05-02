Промокоды для Standoff 2 на май 2026

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на май 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на май 2026

SO2MAY26 — майский набор

SO2VICTORY — праздничный набор ко Дню Победы 9 Мая

SO2SPRING — бонусное золото и опыт

SO2VOXWIN — скин для AK-47 «VOX»

SO2MCHROSE — скин для Desert Eagle «Роза»

SO2BHTRAP — скин для M4A1 «Ловушка»

SO2APRIL26 — апрельский набор

SO2CARNBRAZ — граффити «Карнавал в Бразилии»

SO2KIOTOHAN — граффити «Ханами в Киото»

BJY73M8YD3AE — скин для ножа (дизайн зависит от активной акции)

NJ5FUE3DTYVY — набор граффити (3 штуки)

SO2SUMMERSTART — набор к началу летнего сезона

SUHSA8B7YH4N — кейс «Revenge»

NMM3ZJAAJWST — нож Mantis «Poison»

V6AFMGBBJQ38 — 100 голды

AF4NJTNXHTK8 — нож Karambit

MJPBV6QSV7NA — нож Butterfly

GQTFPPPAJA4H — кейс

E57NX0S1SKIH

ZKGERXGNOI7Q

MAFHHHX6QVMR

SO2DEC3 — ящик Dynasty

Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

Войдите в Standoff 2 Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана В «Магазине» выберите вкладку «Промокод» Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт: