OPPO Find X9s вышел на глобальном рынке

OPPO выпустила в некоторых странах смартфон Find X9s. Новинка визуально напоминает компактный камерофон Find X9s Pro, однако заметно отличается по «начинке».
OPPO Find X9s оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2760×1256 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9500s. Смартфон получил 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X) и накопитель на 512 ГБ (UFS 4.1).
Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 7025 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.
Основная камера включает три модуля:
- Главный сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и OIS,
- Широкоугольный объектив на 50 Мп с углом обзора 120 градусов и автофокусом;
- Телефото-модуль на 50 Мп с диафрагмой f/2.6, автофокусом и OIS.
Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.
Кроме того, смартфон поддерживает Wi-Fi 7, NFC и оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев. Цена Find X9s стартует от $920 (~69 200 рублей).