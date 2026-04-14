Bloomberg: блокировки в России приостановили из-за недовольства общества

Источники утверждают, что высокопоставленные чиновники предупредили о возможных политических и экономических последствиях чрезмерных ограничений.
Российские власти приняли решение временно приостановить масштабные блокировки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

По данным агентства, поводом стала негативная реакция общества на ужесточение интернет-ограничений, в том числе в отношении популярного мессенджера Telegram. Как утверждают собеседники издания, общественное недовольство могло отразиться на уровне поддержки власти и президента России Владимира Путина.

Источники Bloomberg отмечают, что инициатива усилить контроль над цифровым пространством исходила, в частности, от ФСБ России. Однако часть высокопоставленных чиновников, как утверждается, предупредила о возможных политических и экономических последствиях чрезмерных ограничений.

Собеседники агентства считают, что принятое решение может замедлить дальнейшее ужесточение мер и позволит Telegram продолжить работу на территории России. Официальных комментариев российских ведомств по этому поводу на момент публикации не поступало.

