Motorola представила складные смартфоны Razr Fold, Razr, Razr Plus и Razr Ultra

29 апреля Motorola представила сразу четыре складных смартфонов: Razr Fold, Razr, Razr Plus и Razr Ultra. Первый выполнен в книжном форм-факторе, а остальные три — раскладушки.
Motorola Razr Fold
Razr Fold — первый складной смартфон компании в форм-факторе «фолд». Новинка получила 8,1-дюймовый внутренний дисплей LTPO-pOLED с разрешением 2484×2232 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 6200 нит и поддержкой стилуса Moto Pen Ultra, а также 6,6-дюймовый внутренний экран (LTPO-pOLED, 2520×1080, 165 Гц, до 6000 нит).
«Под капотом» Razr Fold чипсет Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и хранилище на 512 ГБ UFS 4.1. За автономность складного смартфона отвечает аккумулятор на 6000 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной 5 Вт.
На задней панели расположились три камеры:
- Основная — 50 Мп, Sony Lytia 828, 1/1,28″, ƒ/1.6, OIS;
- Ширик — 50 Мп, ƒ/2.0;
- Телевик — 50 Мп, 1/1,95″, ƒ/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS.
На внутреннем дисплее есть вырез под 20-Мп фронталку, а на внешнем — под 32-Мп модуль. Кроме того, заявлена водозащита IP49, 5G, Wi-Fi 7 и Android 16 «из коробки».
Motorola Razr, Razr Plus и Razr Ultra
Еще три новинки — раскладушки в форм-факторе «флип». Их технические характеристики представлены в таблице ниже:
|Motorola Razr
|Motorola Razr Plus
|Motorola Razr Ultra
|Габариты
|в разложенном виде — 171,3×74×7,3 мм; в сложенном виде — 88,1×74×15,9 мм; вес — 188 грамм
|в разложенном виде — 171,4×74×7,1 мм; в сложенном виде — 88,1×74×15,3 мм; вес — 189 грамм
|в разложенном виде — 171,5×74×7,2 мм; в сложенном виде — 88,1×74×15,7 мм; вес — 199 грамма
|Дисплей
|Внутренний — 6,9 дюймов, LTPO AMOLED, Full HD+, 120 Гц, до 3000 нит; внутренний — 3,6 дюймов, AMOLED, 413 ppi, 90 Гц, до 1700 нит
|Внутренний — 6,9 дюймов, LTPO AMOLED, Full HD+, 165 Гц, до 3000; внутренний — 4 дюйма, AMOLED, 417 ppi, 165 Гц, до 1700 нит
|Внутренний — 7 дюймов, LTPO AMOLED, Full HD+, 165 Гц, до 5000 нит; внутренний — 4 дюйма, AMOLED, 417 ppi, 165 Гц, до 3000 нит
|Процессор
|Dimensity 7450X
|Snapdragon 8s Gen 3
|Snapdragon 8 Elite
|ОЗУ
|8 ГБ LPDDR5X
|12 ГБ LPDDR5X
|16 ГБ LPDDR5X
|ПЗУ
|256/512 ГБ UFS 3.1
|256 ГБ UFS 4.0
|512 ГБ UFS 4.0
|Камеры
|Основная — 50 Мп, ƒ/1.7, 1/1.95″, OIS; ширик — 50 Мп, ƒ/2.0, 122˚, 1/2.76″; фронтальая — 32 Мп, ƒ/2.4
|Основная — 50 Мп, ƒ/1.8, 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS; ширик — 50 Мп, ƒ/2.0, 122˚, 1/2.76″; фронтальая — 32 Мп, ƒ/2.4
|Основная — 50 Мп, ƒ/1.8, 1/1.56″, 2.0µm, PDAF, OIS; ширик — 50 Мп, ƒ/2.0, 122˚, 1/2.93″; фронталка — 50 Мп, ƒ/2.0
|Аккумулятор
|4800 мАч, проводная зарядка 30 Вт, беспроводная 15 Вт
|4500 мАч, проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная 5 Вт
|5000 мАч, проводная зарядка 68 Вт, беспроводная 30 Вт, реверсивная 5 Вт
|Водозащита
|IP48
|ОС
|Android 16
|Связь и интерфейсы
|2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou,NFC, USB 2.0
|2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou,NFC, USB 2.0
|2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NFC, USB 2.0
Цены и доступность
В США Razr Fold поступит в продажу 14 мая, а Razr, Razr Plus и Razr Ultra — 21 мая. Цены следующие:
- Motorola Razr Fold — $1900 (~142 500 рублей);
- Motorola Razr — от $800 (~60 000 рублей);
- Motorola Razr Plus — от $1100 (~82 500 рублей);
- Motorola Razr Ultra — от $1500 (~112 500 рублей).