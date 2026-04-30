Motorola представила складные смартфоны Razr Fold, Razr, Razr Plus и Razr Ultra | The GEEK
Motorola представила складные смартфоны Razr Fold, Razr, Razr Plus и Razr Ultra

Один «фолд» и три «флипа».
Редакция The GEEK сегодня в 10:12
Motorola представила складные смартфоны Razr Fold, Razr, Razr Plus и Razr Ultra

29 апреля Motorola представила сразу четыре складных смартфонов: Razr Fold, Razr, Razr Plus и Razr Ultra. Первый выполнен в книжном форм-факторе, а остальные три — раскладушки.

Motorola Razr Fold

Razr Fold — первый складной смартфон компании в форм-факторе «фолд». Новинка получила 8,1-дюймовый внутренний дисплей LTPO-pOLED с разрешением 2484×2232 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 6200 нит и поддержкой стилуса Moto Pen Ultra, а также 6,6-дюймовый внутренний экран (LTPO-pOLED, 2520×1080, 165 Гц, до 6000 нит).

«Под капотом» Razr Fold чипсет Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и хранилище на 512 ГБ UFS 4.1. За автономность складного смартфона отвечает аккумулятор на 6000 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной 5 Вт.

На задней панели расположились три камеры:

  • Основная — 50 Мп, Sony Lytia 828, 1/1,28″, ƒ/1.6, OIS;
  • Ширик — 50 Мп, ƒ/2.0;
  • Телевик — 50 Мп, 1/1,95″, ƒ/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS.

На внутреннем дисплее есть вырез под 20-Мп фронталку, а на внешнем — под 32-Мп модуль. Кроме того, заявлена водозащита IP49, 5G, Wi-Fi 7 и Android 16 «из коробки».

Motorola Razr, Razr Plus и Razr Ultra

Еще три новинки — раскладушки в форм-факторе «флип». Их технические характеристики представлены в таблице ниже:

Motorola RazrMotorola Razr PlusMotorola Razr Ultra
Габаритыв разложенном виде — 171,3×74×7,3 мм; в сложенном виде — 88,1×74×15,9 мм; вес — 188 граммв разложенном виде — 171,4×74×7,1 мм; в сложенном виде — 88,1×74×15,3 мм; вес — 189 граммв разложенном виде — 171,5×74×7,2 мм; в сложенном виде — 88,1×74×15,7 мм; вес — 199 грамма
ДисплейВнутренний — 6,9 дюймов, LTPO AMOLED, Full HD+, 120 Гц, до 3000 нит; внутренний — 3,6 дюймов, AMOLED, 413 ppi, 90 Гц, до 1700 нитВнутренний — 6,9 дюймов, LTPO AMOLED, Full HD+, 165 Гц, до 3000; внутренний — 4 дюйма, AMOLED, 417 ppi, 165 Гц, до 1700 нитВнутренний — 7 дюймов, LTPO AMOLED, Full HD+, 165 Гц, до 5000 нит; внутренний — 4 дюйма, AMOLED, 417 ppi, 165 Гц, до 3000 нит
ПроцессорDimensity 7450XSnapdragon 8s Gen 3Snapdragon 8 Elite
ОЗУ8 ГБ LPDDR5X12 ГБ LPDDR5X16 ГБ LPDDR5X
ПЗУ256/512 ГБ UFS 3.1256 ГБ UFS 4.0512 ГБ UFS 4.0
КамерыОсновная — 50 Мп, ƒ/1.7, 1/1.95″, OIS; ширик — 50 Мп, ƒ/2.0, 122˚, 1/2.76″; фронтальая — 32 Мп, ƒ/2.4Основная — 50 Мп, ƒ/1.8, 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS; ширик — 50 Мп, ƒ/2.0, 122˚, 1/2.76″; фронтальая — 32 Мп, ƒ/2.4Основная — 50 Мп, ƒ/1.8, 1/1.56″, 2.0µm, PDAF, OIS; ширик — 50 Мп, ƒ/2.0, 122˚, 1/2.93″; фронталка — 50 Мп, ƒ/2.0
Аккумулятор4800 мАч, проводная зарядка 30 Вт, беспроводная 15 Вт4500 мАч, проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная 5 Вт5000 мАч, проводная зарядка 68 Вт, беспроводная 30 Вт, реверсивная 5 Вт
ВодозащитаIP48
ОС Android 16
Связь и интерфейсы2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou,NFC, USB 2.02G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou,NFC, USB 2.02G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NFC, USB 2.0
Цены и доступность

В США Razr Fold поступит в продажу 14 мая, а Razr, Razr Plus и Razr Ultra — 21 мая. Цены следующие:

  • Motorola Razr Fold — $1900 (~142 500 рублей);
  • Motorola Razr — от $800 (~60 000 рублей);
  • Motorola Razr Plus — от $1100 (~82 500 рублей);
  • Motorola Razr Ultra — от $1500 (~112 500 рублей).
Читайте также
Motorola представила Edge 70 Pro с камерой Sony Lytia 710 и экраном 144 Гц
Edge 70 Pro

Motorola представила Edge 70 Pro с камерой Sony Lytia 710 и экраном 144 Гц

Внутри аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт и чип Dimensity 8500 Extreme.
Motorola может возродить модель RAZR
Motorola

Motorola может возродить модель RAZR

Еще в начале этого года, в интернете появилась...
OPPO Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Find X9 Ultra

OPPO Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Обновленная функция Quick Share появилась на флагманах OPPO и Vivo.
TECNO CAMON 50 Ultra вышел в России
TECNO

TECNO CAMON 50 Ultra вышел в России

Акцент сделан на камеры, водозащиту и ИИ-функции.
Ещё по теме
OnePlus выпустила игровой смартфон Ace 6 Ultra с чехлом-геймпадом

OnePlus выпустила игровой смартфон Ace 6 Ultra с чехлом-геймпадом
Первый складной iPhone показали на рендерах

Первый складной iPhone показали на рендерах
Владельцы iPhone 17 жалуются на сбой после полной разрядки

Владельцы iPhone 17 жалуются на сбой после полной разрядки
Vivo выпустила свой первый смартфон с батареей больше 10 000 мАч

Vivo выпустила свой первый смартфон с батареей больше 10 000 мАч
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри
Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году

Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году
Nothing начала развертывать Nothing OS 4.1

Nothing начала развертывать Nothing OS 4.1
OPPO Find X9s вышел на глобальном рынке

OPPO Find X9s вышел на глобальном рынке
Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти

Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти
Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей

Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей
Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением

Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением
В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники

В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники
Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro поступили в продажу в России

Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro поступили в продажу в России
Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых

Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых
